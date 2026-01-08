Как швейцарские парламентарии раскрывают свои доходы
Почти половина депутатов Федерального собрания Швейцарии не раскрывают никакой информации о своих дополнительных доходах. Согласно отчёту общественной организации Lobbywatch, 44% парламентариев не декларируют доходы, получаемые ими за счёт участия в работе бизнес-компаний и общественных ассоциаций.
Полностью раскрывают все свои дополнительные доходы лишь 27% депутатов. Об этом говорится в «Отчёте о прозрачности — 2025». В целом степень финансовой прозрачности остаётся на уровне предыдущего отчёта, опубликованного в начале 2024 года: тогда 42% депутатов также не сообщали никаких данных о своих побочных доходах.
В новом отчёте впервые введено различие между полной прозрачностью (раскрыты все источники дохода) и частичной прозрачностью (декларирована только часть доходов и вознаграждений). Такой подход, отмечает Lobbywatch, наглядно показывает, что действительно полностью прозрачными остаются лишь немногие «слуги народа».
Среди парламентских фракций наибольшую прозрачность демонстрируют «Зелёные»: 68% их депутатов раскрывают все свои доходы. На втором месте Социал-демократическая партия Швейцарии (SP), где полностью финансово открыт 51% депутатов. При этом, по данным Lobbywatch, уровень прозрачности у депутатов от SP и «Зелёной либеральной партии» (glp) за последний год заметно снизился.
Швейцарская народная партия (SVP), напротив, стала более открытой и теперь демонстрирует уровень прозрачности, сопоставимый с партией «Центр» (Die Mitte). Наихудшие показатели у партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen): ни один из её депутатов не раскрывает всю информацию о доходах, и только каждый третий декларирует хотя бы часть побочных гонораров и вознаграждений. Согласно отчёту Lobbywatch, Национальный совет демонстрирует большую степень открытости, чем Совет кантонов: частичную прозрачность продемонстрировали 58% депутатов Национального совета против 48% в Совете кантонов. При этом доля тех, кто раскрывает все доходы, остаётся низкой в обеих палатах Федерального собрания.
Отчёт также отмечает, что женщины в парламенте в целом более прозрачны, чем мужчины: 33% парламентариев-женщин полностью раскрывают свои доходы, тогда как среди мужчин этот показатель составляет лишь 25%. По собственным данным организации, летом 2025 года Lobbywatch направила запросы всем членам парламента, предложив предоставить полную информацию о своих дополнительных доходах. Ответы — или их отсутствие — и легли в основу актуальной классификации депутатов по степени их финансовой прозрачности.
