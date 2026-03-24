Криминогенная обстановка в Швейцарии в 2025 году улучшилась
В 2025 году в Швейцарии было зарегистрировано 554 963 уголовных правонарушения, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. По новым данным Статистического ведомства Швейцарии (BfS), общее число правонарушений в 2025 году оказалось сопоставимо с уровнем 2009 года (именно тогда статистика преступности начала публиковаться в стране в её нынешнем виде).
Если в 2009 году на каждую тысячу жителей страны приходилось 72 правонарушения, то в 2025 году — только 61. Самым распространённым имущественным преступлением в 2025 году по-прежнему оставались кражи: их было зарегистрировано 154 041, что на 5,3% меньше, чем в 2024 году. Особенно заметно сократилось число взломов автомобилей — на 18,8%, краж из машин — на 17%, а также карманных краж — на 15,5%. Кроме того, стало меньше угонов автомобилей — на 4,9%, случаев порчи имущества — на 3,2% и мошенничеств — на 5,1%.
В 2025 году полиция Швейцарии зарегистрировала чуть менее 58 тыс. правонарушений, совершённых в интернете. Это на 2% меньше, чем годом ранее. По данным BfS, подавляющее большинство из них (54 247 случаев) было отнесено к категории экономической киберпреступности. В основном речь шла об онлайн-мошенничестве: на него пришлось 81,2% всех таких дел. Федеральное статистическое ведомство Швейцарии также отмечает, что мужчины чаще всего становились жертвами инвестиционных интернет-мошенничеств (65,2% случаев), мошенничеств с авансовыми платежами (57% случаев), а также так называемого sextortion, то есть вымогательств денег с помощью интимных фото и видео: здесь девять из десяти жертв были мужчинами.
Увеличение числа насильственных преступлений
Женщины, напротив, чаще становились жертвами мошенничества с ложными просьбами о помощи (60,8% случаев), а также так называемого romance scam, то есть мошенничества под видом романтических отношений (54,8% случаев). По данным Федерального статистического ведомства, чаще всего жертвами интернет-мошенничества становились люди старше 60 лет. В отличие от большинства других категорий преступлений, число насильственных преступлений в 2025 году выросло. Было зарегистрировано 49 915 таких случаев — на 2% больше, чем в 2024 году. Особенно заметным оказалось увеличение числа тяжких насильственных преступлений — на 8,1%.
Число преднамеренных убийств в 2025 году выросло до 55, а это выше среднего ежегодного уровня в 48 случаев. Среди погибших были 32 женщины. Федеральное статистическое ведомство также отмечает, что более чем в половине всех убийств фигурировали нынешние или бывшие партнёры, а также члены семьи. Почти три четверти всех жертв домашнего насилия составили женщины. По данным ведомства, этот показатель соответствует среднему уровню за последние 17 лет. В прошлом году в рамках нынешних или бывших партнёрских отношений погибли 19 женщин и двое мужчин. В прошлом году правоохранительные органы зарегистрировали более 92 тысяч человек, подозреваемых в нарушении тех или иных статей Уголовного кодекса.
Среди них 42,1% составляли граждане Швейцарии, а на иностранных граждан, постоянно проживающих в стране, пришлось 32,3% всех случаев. Доля просителей убежища составила 5,8%, ещё 20% пришлись на других иностранных граждан. Как отдельно отмечает Федеральное статистическое ведомство, доля постоянно проживающих в стране иностранных граждан среди жертв преступлений выросла на 2,9%, а доля других иностранных граждан — на 1,3%. Доля швейцарских граждан среди жертв осталась стабильной, тогда как доля просителей убежища снизилась на 12,4%.
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
Кабмин Швейцарии: ограничение иммиграции не решит ни одной проблемы
