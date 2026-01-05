Мутье отметил переход из кантона Берн в кантон Юра
После десятилетий политических споров в городе Мутье (Moutier) наступил исторический момент: в ночь на 1 января 2026 года муниципалитет с населением около 7 300 человек перешёл из кантона Берн в кантон Юра.
В празднике под лозунгом Nuit pour l’histoire («Ночь, которая войдет в историю»), приняли участие несколько тысяч человек. Переход города в другой кантон состоялся почти через пять лет после референдума, на котором жители Мутье поддержали выход из кантона Берн и присоединение к Юре, самому молодому кантону Швейцарии, созданному в 1979 году.
Официальная церемония началась вечером 31 декабря 2025 года перед зданием городской ратуши. В ней приняли участие представители городских властей Мутье, правительства кантона Юра, а также члены общественного комитета Moutier, ville jurassienne («Мутье — юрассийский город»). После этого состоялся торжественный банкет, в котором приняли участие более 1 200 гостей.
Поздно вечером, около 22:30, по улицам центра города прошло факельное шествие. Его сопровождало светозвуковое представление, символически ознаменовавшее последние часы Мутье в составе кантона Берн. Организаторы задумывали это действо как дань уважения истории и долгому пути, который пришлось пройти городу, добиваясь смены своей кантональной принадлежности.
Для тех, кто требовал «продолжения банкета», в новогоднюю ночь работали диджеи, а заведения общественного питания получили разрешение оставаться открытыми до самого утра. Мероприятие задумывалось скорее как народный праздник, а не как политическая акция, но противники отделения города от Берна — так называемые анти-сепаратисты — в нём почти не участвовали. Для многих из них день 1 января 2026 года стал символом окончательного расставания с кантоном Берн, частью которого Мутье оставался на протяжении многих десятилетий.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
