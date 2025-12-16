Спорт Швейцарии против инициативы «200 франков достаточно»
В понедельник 15 декабря 2025 года в Берне шесть крупных швейцарских спортивных федераций объявили о запуске агитационной кампании, направленной против законодательной инициативы «200 франков достаточно». Инициатива предусматривает резкое сокращение финансирования общественного медиахолдинга SRG, частью которого на правах автономного подразделения является и данный портал.
По оценкам спортивных союзов, в случае одобрения этой инициативы швейцарский спорт утратит значительную часть своего присутствия в медиасфере. Пострадают как система детско-юношеских спортивных школ, так и экономическая база отрасли в целом.
Как говорится в совместном заявлении федераций, холдинг SRG ежегодно транслирует около 9 000 часов спортивных соревнований — по телевидению, радио и в формате стриминга, на всех национальных языках и для всех регионов страны. Более половины этого объёма приходится на виды спорта, которые обычно остаются вне поля зрения коммерческих СМИ.
По мнению спортивных федераций, такая модель освещения спортивных событий является уникальной для Европы, и в случае одобрения инициативы она будет утрачена. «Сокращение финансирования SRG означает проигрыш нашего спорта», — заявили на встрече с журналистами представители таких организаций, как Swiss Olympic, Swiss Basketball, SwissTopSport, Swiss Paralympic, Швейцарский гимнастический союз (Schweizerischer Turnverband STV) и Швейцарский футбольный союз (Schweizerischer Fussballverband).
На всенародное голосование инициатива «200 франков достаточно» будет вынесена 8 марта 2026 года. Спортивные ассоциации подчёркивают, что речь идёт не только о будущем SRG, но и о будущем швейцарского спорта в целом: при заявленном сокращении наполовину финансирования общественных СМИ «спортсмены рискуют лишиться своей медиаплощадки и широкой аудитории». Подробнее об этой инициативе, все аргументы за и против: в материале ниже по ссылке.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
