Что такое законодательная инициатива «200 франков достаточно»?

Народная законодательная инициатива «200 франков достаточно!», как следует уже из её названия, предлагает сократить тариф ежегодного медиасбора Serafe с нынешних 335 франков до 200. Keystone / Michael Buholzer

Народная законодательная инициатива «200 франков достаточно!», как следует уже из её названия, предлагает сократить тариф ежегодного медиасбора Serafe с нынешних 335 франков до 200 франков. За счёт этих средств в стране финансируются общественные СМИ, объединённые на базе холдинга SRG, автономным подразделением которого является и этот портал.

Уплачивают данный сбор не только физические, но и юридические лица. Инициатива предлагает полностью освободить бизнес от обязанности его уплаты (речь идёт именно о сборе, а не о налоге). Противники инициативы предупреждают, что такие меры являются чрезмерно радикальными. По их мнению, на кону стоит не только финансирование общественного вещания, но и национальная сплочённость. Одобрение инициативы, которую в прессе часто сокращённо называют «инициативой (против) SRG», по оценке её оппонентов, нанесёт удар по швейцарской демократии.

Эта инициатива является одной из четырёх законодательных инициатив, по которым граждане Швейцарии будут голосовать на общенациональном референдуме 8 марта 2026 года.

Откуда появилась эта инициатива?

Законодательная инициатива под названием «200 франков достаточно!»Внешняя ссылка стала уже второй попыткой сократить финансирование швейцарских общественных СМИ. В Швейцарии исторически сложилось так, что общественные СМИ в первую очередь представлены электронными форматами, тогда как частные медиа традиционно были печатными, хотя сегодня все они в равной степени присутствуют и в интернете. Первая попытка была предпринята в 2018 году в виде так называемой инициативы No Billag, которую избиратели отвергли подавляющим большинством в 71 процент голосов.

И Billag, и Serafe — это не волшебные заклинания или политические лозунги, а названия частных расчётно-кассовых компаний, которые занимаются сугубо технической стороной сбора медиапошлины. В 2018 году речь шла о принципиальной отмене медиасбора как такового и, следовательно, о полном лишении SRG какого-либо финансирования. Однако столь радикальные меры не соответствуют политической традиции Швейцарии, и именно поэтому инициатива No Billag была отклонена столь уверенным большинством голосов граждан.

Уже вскоре после её поражения те же самые политические круги выдвинули новый законопроект — на этот раз менее радикальный по форме, но сохраняющий стратегическую цель: не полную отмену, а существенное сокращение медиасбора Serafe. Авторами инициативы выступает общественный комитет, в который входят представители правой Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / UDC), Швейцарского союза малых и средних предпринимателей (Schweizerischer Gewerbeverband), а также представители так называемого «экономического крыла» партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen).

Их аргументация носит как политический, так и экономический характер. Если представители SVP в первую очередь критикуют политическую направленность и редакционную линию SRG, то сторонники инициативы из числа представителей FDP и предпринимательских кругов выступают за освобождение бизнеса от медиасбора и тем самым — за снижение фискальной нагрузки на бизнес.

Что конкретно предлагает инициатива?

Авторы законопроекта требуют снижения тарифа медиасбора до 200 франков в год. Платить его должны исключительно частные домохозяйства. В настоящее время этот сбор составляет 335 франков в год. Для предприятий и компаний размер платежа сегодня значительно выше и зависит от цифр торгово-промышленного оборота. В будущем, согласно инициативе, бизнес должен быть полностью освобождён от уплаты медиасбора. Кроме того, в тексте инициативы закреплено положение, согласно которому общий объём поступлений от медиасбора должен быть ограничен жёстким «потолком»: он не должен увеличиваться даже в случае роста числа домохозяйств в Швейцарии.

Если количество домохозяйств будет увеличиваться, размер сбора, напротив, должен будет соответственно снижаться, чтобы соответствовать этому потолку. Неизменными должны остаться относительные бюджетные доли языковых подразделений SRG SSR. Инициатива также прямо указывает, что сокращение медиасбора не должно происходить за счёт частных медиакомпаний: они, как и прежде, должны получать из общего медиасбора те же суммы, что и раньше.

Как финансируется медиахолдинг SRG в настоящее время?

Годовой бюджет SRG в настоящее время составляет 1,56 миллиарда швейцарских франков. Почти 1,3 миллиарда из этой суммы поступают за счёт медиасбора Serafe (данные за 2024 год). Таким образом, около 83 процентов своего бюджета SRG получает за счёт обязательных взносов домохозяйств и компаний. Коммерческие доходы, прежде всего реклама и спонсорство, составляют около 13 процентов бюджета. Оставшиеся 4 процента приходятся на прочие источники дохода, включая средства федерального бюджета, выделяемые SRG на цели, в том числе, зарубежного вещания.

За счёт этих средств, в частности, наполовину финансируется бывшее Швейцарское международное радио, а ныне портал Swissinfo — самая маленькая структурная единица SRG. Вторая половина его бюджета формируется за счёт медиасбора. Языковые подразделения SRG получают финансирование от головной компании по специально рассчитанному «выравнивающему» принципу. Так, из 930 миллионов, поступающих в бюджет SRG в немецкоязычной части Швейцарии, 370 миллионов перераспределяются в пользу других языковых регионов.

Региональное распределение средств, полученных за счет медиасбора Serafe. SWI swissinfo.ch

В результате телерадиокомпания RTS во франкоязычной Швейцарии получает 32 процента от общего бюджета SRG, хотя на этот регион приходится лишь 23 процента всех доходов. Ещё более заметную выгоду от такой системы перераспределения получает единственный италоязычный кантон Тичино: телерадиокомпания RSI получает 22 процента от бюджета SRG, тогда как доля доходов из этого региона составляет всего около 4 процентов.

В рамках общего бюджета медиахолдинг SRG обеспечивает работу 17 радиоканалов и 7 телевизионных каналов на четырёх национальных языках — немецком (включая диалекты), французском, итальянском и ретороманском, — а также поддерживает онлайн-платформы Swissinfo и tvsvizzera.it. «Если бы Швейцария была одноязычной страной, работа SRG могла бы быть примерно на 40 процентов дешевле», — подчёркивает медиахолдинг.

Как менялся тариф медиасбора?

За последние годы тариф медиасбора последовательно сокращался. В преддверии голосования по инициативе No Billag Федеральный совет снизил ежегодный сбор для домохозяйств с 451 до 365 франков. В 2021 году последовало ещё одно снижение до нынешнего уровня в 335 франков. Тогда же правительство освободило от уплаты сбора значительную часть малых и средних предприятий.

В 2024 году власти объявили, что начиная с 2027 года медиасбор будет поэтапно уменьшен до 300 франков в год, а малый бизнес будет полностью освобождён от его уплаты. Этот шаг стал прямым ответом Федерального совета на инициативу «200 франков достаточно», которую также называют «инициативой о сокращении финансирования SRG наполовину». Федеральный министр, курирующий медийную сферу, Альберт Рёшти, комментируя это решение, заявил: «Федеральный совет считает такой уровень оправданным, его (решения) цель: противодействовать инициативе о двухсот франках».

Для SRG, однако, даже такое снижение уже является серьёзным вызовом, особенно с учётом того, что медиахолдинг в настоящий момент реализует масштабную программу экономии и структурной трансформации. Согласно расчётам SRG, начиная с 2029 года бюджет холдинга в любом случае сократится на 270 миллионов, а число рабочих мест (полные ставки в 100%) уменьшится примерно на одну тысячу.

Каковы аргументы сторонников инициативы?

В центре кампании сторонников инициативы находится аргумент, связанный со стоимостью жизни. По их словам, домохозяйства страны и без того несут всё более высокие расходы: медицинское страхование, налоги, транспорт и другие обязательные платежи бьют по карману, так что снижение тарифа медиасбора должно оставить в их распоряжении больше средств. Корректировка, утверждают они, необходима также и потому, что «всё меньше людей потребляют форматы SRG», особенно молодёжь, предпочитающая такие платформы, как Netflix или YouTube.

Законодательная инициатива под названием «200 франков достаточно!» стала уже второй попыткой сократить финансирование швейцарских общественных СМИ. Keystone / Alessandro Della Valle

Кроме того, сторонники инициативы говорят о «несправедливом двойном налогообложении»: люди платят медиасбор как частные лица, а затем — косвенно — и на своих рабочих местах, поскольку компании также обязаны уплачивать медиасбор. «Но юридические лица не могут потреблять медиаконтент, это делают люди», — подчёркивают сторонники инициативы. Они также не скрывают и своего недовольства программной политикой SRG.

По их словам, эта инициатива должна «заставить медиахолдинг вернуться к своим базовым задачам» и сосредоточиться на том, что не готовы или не способны делать частные медиа. Критике подвергаются как информационные, так и развлекательные форматы. Бюджета в 850 миллионов, утверждают сторонники инициативы, более чем достаточно для выполнения задач в области общественно значимого вещания. Частный медиарынок Швейцарии, по их мнению, достаточно развит и разнообразен, чтобы обеспечивать население страны как политической информацией, так и развлекательным контентом.

Каковы аргументы противников инициативы?

Противники инициативы считают, что столь радикальное сокращение доходов общественных СМИ поставит под угрозу разнообразие и качество общественных СМИ. Надёжная и заслуживающая доверия информация из надежных источников имеет ключевое значение для функционирования швейцарской демократии и для сохранения устойчивых связей между различными языковыми регионами.

ТРК SRG остаётся единственным медиахолдингом, охватывающим всю Швейцарию и единственным крупным игроком на медиарынке, который благодаря общественному финансированию не находится в критической зависимости от лайков, кликов или от интересов финансовых доноров. Именно это, подчёркивают противники инициативы, и делает SRG гарантом независимой и качественной журналистики в интересах всего общества.

Как отмечает SRG, швейцарская экономика в целом также выигрывает от услуг, предоставляемых общественным вещанием. Генеральный директор холдинга Сюзанна Вилле (Susanne Wille) подчёркивает, что ослабление общественных СМИ не приведёт к усилению частных игроков: «Пострадает не только SRG, но вся медийная экосистема. Выиграют же от этого зарубежные медиа».

Рекомендации:

Голосовать против инициативы рекомендуют:

правительство и парламент;

социалисты (SP), а также партии «Центр» (Mitte), «Зелёные» (Grüne), «Зеленые либералы» (Grünliberale);

спортивные федерации, «Союз общин и муниципальных образований» (Gemeindeverband).

Голосовать в пользу инициативы рекомендуют:

Швейцарская народная партия (SVP), молодежное крыло Либеральной партии (Junge FDP);

Швейцарский Союз малого и среднего предпринимательства (Schweizerischer Gewerbeverband).

Пока нет рекомендаций / воздержались (по состоянию на 16 декабря 2025 года)

Либеральная партия (FDP).

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

