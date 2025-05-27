Швейцария урежет поддержку школ за рубежом ради экономии бюджета

Урок физкультуры в швейцарской школе в Барселоне, Испания, в которой обучаются около 600 учеников и учениц. Educationsuisse



Предложенные правительством Швейцарии меры по сокращению федеральных бюджетных расходов ставят существование сети швейцарских школ за рубежом под большой вопрос.

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Объединение Dachverband Schweizerschulen im Ausland («Швейцарские школы за рубежом»), представляющее эти учебные заведения, предупреждаетВнешняя ссылка: если эта инициатива будет реализована, то тогда в итоге уникальная система, способствующая распространению швейцарской культуры, языков и образовательных стандартов, может просто прекратить существование.

Сейчас обстановка в 17 официально аккредитованных и сертифицированныхВнешняя ссылка швейцарских школах за рубежом остаётся напряжённой. Причина — программа сокращения федеральных бюджетных расходов, представленная правительством в рамках так называемого «списка Гайара». Эта программа предусматривает сократить бюджетные расходы начиная с 2027 года на сумму от 3 до 4,5 миллиарда франков с целью, как указано официально, «восстановления финансового баланса». Согласно этому проекту до 2028 года федеральные бюджетные ассигнования на культурные инициативы в целом будут сокращены на 18,4 миллиона франков.

Особенно сильно это отразится на швейцарских школах за границей: в случае одобрения этого плана парламентом их годовой бюджет уменьшится на 7,9 миллиона франков. В настоящее время за пределами страны действуют 17 сертифицированных швейцарских школ, они расположены в 10 странах на трёх континентах. Они не только дают своим подопечным образование на швейцарском уровне, но и служат важным инструментом культурной дипломатии. Тем не менее группа экспертов, разработавшая «список Гайара», сочла секвестр их бюджета мерой вполне допустимой — тем более, что число именно швейцарских детей, обучающихся за рубежом, за последние годы заметно сократилось.

Разрушительные последствия

Серж Кюнцлер (Serge Künzler), исполнительный директор educationsuisse — головной организации, координирующей деятельность сертифицированных федеральным правительством швейцарских школ за рубежом, хорошо знаком с аргументацией авторов «списка Гайара». Понятное дело, что с ней он согласиться не может. Общая ситуация, по его оценкам, складывается тревожнаяВнешняя ссылка: «Бюджетный секвестр больно ударит по швейцарским школам за границей, затронув их в непропорционально значительной степени», — подчёркивает он.

Коллектив швейцарской школы в Бангкоке, в которой обучаются около 340 учеников. Educationsuisse

По его словам, школам предстоит взять на себя 43% от общего объема секвестра бюджета Федерального ведомства по делам культуры (BAK, подразделение МВД), несмотря на то что их доля в общем бюджете, выделяемом на культуру, составляет всего 8,5%. Эта мера тем более болезненна, если учесть, что школы, входящие в состав организации educationsuisse, в рамках федерального финансирования культуры на период с 2024 по 2028 год уже сократили свой совокупный бюджет на 5,6 млн франков. По словам Сержа Кюнцлера, последствия дополнительных финансовых сокращений могут оказаться разрушительными: «Нужно быть готовыми к тому, что некоторые школы будут закрыты или утратят часть своей швейцарской идентичности».

Та же обеспокоенность выражена и в официальной позиции educationsuisse, представленной в рамках консультационной процедуры по «антикризисному пакету Гайара». В настоящее время федеральное финансирование покрывает лишь около 20% общих расходов швейцарских школ за рубежом. Основное финансирование обеспечивается за счёт родительских взносов. Однако, как подчёркивает Серж Кюнцлер, компенсировать возможные потери за счёт других источников школам невозможно: «Кантоны и так нас поддерживают, как могут, например, помогают приобретать учебные материалы или финансировать образовательные программы повышения квалификации преподавательского состава. Но и они сами теперь оказались из-за «антикризисного пакета» федерального правительства в тяжелой ситуации».

Швейцарские школы за рубежом: история эмиграции

Сеть швейцарских школ за рубежом отражает одну из страниц эмиграционной истории Швейцарии — прежде всего эмиграции немецкоязычной её части. Изначально речь шла о том, чтобы удовлетворить потребность уехавших за рубеж в качественном швейцарском образовании. Исторически швейцарские школы за рубежом были основаны немецкоязычными швейцарцами. Поэтому обучение в большинстве из них традиционно ведётся на немецком языке. Исключение — школа в Боготе (Колумбия), где наряду с немецко-испанским отделением существует и французско-испанское, дающее возможность пройти полный курс от детского сада до аттестата зрелости.

Учащиеся швейцарской школы в Лиме (Перу) вместе с министром иностранных дел Конфедерации Иньяцио Кассисом (Ignazio Cassis). Educationsuisse

Первая такая школа была основана в 1892 году в Бергамо (Италия) для детей сотрудников хлопкопрядильной фабрики Legler. В 1930-х и 1940-х годах швейцарские школы за границей также стали альтернативой аналогичным немецким учебным заведениям, оказавшимся под идеологическим влиянием национал-социализма. Сегодня швейцарские школы за рубежом по-прежнему считают, задача укреплять связь молодых швейцарцев с их исторической родиной является одной из их главных задач. Однако сегодня большинство учеников в таких школах — это не швейцарские граждане, а дети граждан соответствующих стран или вообще других национальностей.

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По данным Сержа Кюнцлера, такие ученики составляют в настоящее время около 80% всех учащихся швейцарских школ за рубежом, число которых достигает примерно 8 000 человек. Интерес к этим школам остаётся при этом высоким: они известны качественным образованием и обязательным многоязычием — занятия ведутся как минимум на двух языках. Согласно отчёту Федерального ведомства по делам культуры (BAK), швейцарские школы за рубежом «вносят заметный вклад в образовательные системы принимающих стран, способствуют обучению молодых швейцарцев, постоянно живущих за рубежом, на основе швейцарских норм и стандартов, помогают привлекать в Швейцарию перспективных студентов и высококвалифицированных специалистов, а также укрепляют двусторонние отношения Швейцарии с соответствующими странами».

Серж Кюнцлер подчёркивает: «Каждый ребёнок, посещающий одну из наших школ, в каком-то смысле носит Швейцарию в своём сердце. Некоторые из этих детей, возможно, станут видными руководителями или лидерами бизнеса — в том числе и теми, кто впоследствии сможет послужить и нашей стране». Он также обращает внимание на символическое значение и престиж этих школ: во многих странах их называют одними из важнейших швейцарских учреждений наряду с посольствами и консульствами. По его словам, возможное закрытие таких школ поставит в трудное положение не только учеников и их семьи, но и нанесёт в целом Швейцарии серьёзный имиджевый ущерб.

Политическая дискуссия: поддержать нельзя экономить

Серж Кюнцлер также подчёркивает, что соседи Швейцарии (Германия, Австрия, Италия, Франция) инвестируют в свои школьные сети за рубежом гораздо больше, чем Швейцария. Германия, по данным Федерального ведомства по делам культуры (BAK), на 136 своих школ за границей ежегодно тратит около 315 миллионов евро. Франция тратит около 1,2 миллиарда евро на 540 своих школ в 139 странах. Италия напрямую финансирует восемь зарубежных школ, а также оказывает поддержку ещё 43 учебным заведениям по всему миру.

Озабоченность по поводу возможных бюджетных сокращений выражает и «Организация швейцарцев за рубежом» (ASO). В своём официальном заявлении ASO пишет: «Эти школы являются важной опорной точкой для „Пятой Швейцарии“ (швейцарской диаспоры за рубежом, прим. ред. рус.), а также ключевым фактором в укреплении присутствия нашей страны на международной арене — ведь именно эти школы знакомят иностранную аудиторию со швейцарскими ценностями, культурой и стандартами образования». Хотя эта тема и не входит в число приоритетных в федеральном парламенте, мнения депутатов по ней, тем не менее, разительно расходятся. Лоран Верли (Laurent Wehrli), депутат Национального совета (большая палата парламента) от партии Либералы (FDP) и член межфракционной группы «Швейцарцы за рубежомВнешняя ссылка», открыто выступает в защиту швейцарских школ:

«Я регулярно посещаю их во время (моих зарубежных) поездок. Последняя (такая поездка состоялась) в Лиму, Перу. Благодаря швейцарскому качеству эти школы входят в число лучших в этой стране». В итоге Лоран Верли предлагает переложить финансирование этих школ на субъекты федерации (кантоны). «Образование в Швейцарии — это ведь как раз компетенция кантонов», — напоминает он. В качестве же временного решения он предлагает переходную модель, в рамках которой федеральное правительство и кантоны могли бы договориться о порядке постепенной передачи этой финансовой ответственности из центра в регионы.

Планы экономии затронут и SWI swissinfo.ch Портал швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch также находится под угрозой сокращения бюджета в рамках «Списка Гайара». Федеральный совет предлагает отменить федеральное бюджетное финансирование (в размере 19 миллионов франков в год) пакета проектов швейцарской общественной (негосударственной) радио- и телевизионной компании SRG по вещанию на зарубеж. В этот пакет кроме портала SWI swissinfo.ch входят веб-сайт tvsvizzera.it и участие в формировании сетки вещания международных телеканалов 3Sat (на немецком языке) и TV5MONDE (на французском языке).

Правая Швейцарская народная партия (SVP) настроена скептически. Томас Штеттлер (Thomas Stettler), депутат от SVP, уверен, что Швейцария может обойтись и без зарубежных школ: «Учреждения, действительно приносящие ощутимую пользу и действительно востребованные, обязаны уметь выживать и без федерального финансирования». До 5 мая 2025 года пакет «антикризисных мер экономии», он же «список Гайара», находился на стадии общественных обсуждений и межведомственного согласования (Vernehmlassung). Затем он поступит на рассмотрение федерального парламента. Если по нему будет инициирован референдум, то голосование может состояться уже в следующем 2026 году.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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