Разрыв между городом и деревней в Швейцарии увеличивается
Швейцарцы всё чаще воспринимают политические различия между городом и сельской местностью как одну из самых болезненных для швейцарского общества проблем. Жители страны критически относятся к увеличению численности населения, хотя именно вследствие этого роста, по их мнению, в стране и повышается качество жизни.
Как следует из совместного пресс-сообщения аграрного кооператива Fenaco (Fenaco Genossenschaft)Внешняя ссылка, выступающего в роли заказчика исследования, и социологического НИИ Sotomo (Forschungsinstitut Sotomo)Внешняя ссылка, примерно одна треть населения Швейцарии испытывает «серьёзные опасения» по этому поводу.
В понедельник 17 ноября 2025 года эти организации представили третий выпуск своего Stadt-Land-Monitor — исследования, которое регулярно проводится ими начиная с 2021 года. Четыре года назад лишь одна четверть опрошенных считала политический разрыв между городом и деревней «серьезной проблемой». Согласно репрезентативному опросу, всё больше людей в Швейцарии политически идентифицируют себя с более консервативной сельской местностью.
Доля таких респондентов выросла с 25% до почти 33%. Этот показатель четко коррелирует с усилением электоральной поддержки правой Швейцарской народной партии (SVP, см. подробнее ниже). В качестве («левых, прогрессивных») горожан себя воспринимают только около 20% опрошенных. Кроме того, как подчёркивается в сообщении, обе социальные группы ощущают, что правые и левые во все в меньшей степени готовы прислушиваться к аргументам противоположной стороны.
Показать больше
Правые консерваторы в Швейцарии впервые преодолели порог в 30%
Подавляющее большинство жителей Швейцарии положительно оценивает качество жизни в своей общине/коммуне/муниципальном образовании. В тех населённых пунктах, где увеличение числа жителей опережает средний показатель, эта оценка оказывается наиболее высокой. В то же время в целом факт увеличения численности населения воспринимается в народе довольно критически.
В сообщении Fenaco Genossenschaft и НИИ Sotomo подчёркивается, что «этот выпуск „Монитора“ в первый раз фиксирует данное противоречие». Исследование Stadt-Land-Monitor было впервые заказано аграрным кооперативом Fenaco в 2021 году, а проводит его институт Sotomo — с целью лучше понять отношения между городской и сельской Швейцарией и стимулировать диалог между ними.
Показать больше
За два года до выборов: в какой форме находятся партии Швейцарии?
Показать больше
Наша рассылка по теме Политика
Показать больше
Два облика поляризации: взгляд на Восточную Европу
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.