Железные дороги Швейцарии достигли рекордной пунктуальности

По данным Швейцарских федеральных железных дорог, хорошие результаты в этом году были достигнуты несмотря на множество событий, для которых потребовалось 1600 специальных поездов. Keystone-SDA

В 2025 году компания SBB зафиксировала рекордный уровень пунктуальности пассажирских перевозок.

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss Federal Railways reports record punctuality in 2025 Читать далее Swiss Federal Railways reports record punctuality in 2025

Français fr Les CFF ont été «plus ponctuels que jamais» en 2025 Оригинал Читать далее Les CFF ont été «plus ponctuels que jamais» en 2025

В 2025 году госкомпания «Швейцарские федеральные железные дороги» (Schweizerische Bundesbahnen, SBB) зафиксировала рекордный уровень пунктуальности пассажирских перевозок на уровне в 94,1%. Единственным регионом, где показатель снизился, стал кантон Тичино (Ticino / Tessin), тогда как во франкоязычной Швейцарии степень пунктуальности пассажирских перевозок выросла, причем заметно.

По сравнению с 2024 годом пунктуальность движения пассажирских поездов в Швейцарии увеличилась на 0,9 процентного пункта. Самым пунктуальным днём в истории компании SBB стало 28 декабря 2025 года: в этот день прибыли в пункт назначения вовремя 98,6% поездов. Как отмечают в SBB, столь высокий результат был достигнут несмотря на многочисленные крупные общественные мероприятия, потребовавшие запуска около 1 600 специальных поездов, включая конкурс «Евровидение» (Eurovision Song Contest) и чемпионат Европы по футболу среди женщин (UEFA European Women’s Championship), а также несмотря на масштабные строительные работы, в числе которых было временное закрытие участка между Берном (Bern) и Фрибуром (Fribourg).

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Семь фактов и историй о Главном вокзале Цюриха Этот контент был опубликован на Казалось бы, все знают его как свои пять пальцев. Но у вокзала есть и менее известные, потайные стороны. Читать далее Семь фактов и историй о Главном вокзале Цюриха

Во франкоязычной части страны ситуация с пунктуальностью существенно улучшилась: в 2025 году там вовремя прибыли 93,4 процента поездов (2024 год — 91,9 процента; 2023 год — 89,2 процента). Пунктуальность пересадок здесь достигла 98,9%, что превышает, как подчёркивают в SBB, средний показатель по всей Швейцарии. Положительную динамику компания связывает с новым расписанием движения общественного транспорта, повысившим «устойчивость» всей железнодорожной системы. В италоязычном кантоне Тичино, напротив, пунктуальность поездов снизилась до 92,1 процента (для сравнения: показатель 2024 года составил 92,6%).

Причинами стали опоздания и недостаточная техническая надёжность поездов, прибывающих из Италии, а также масштабные строительные работы на участке Лугано — Мелиде (Lugano/Melide). Дополнительное негативное влияние на ситуацию оказали забастовки в Италии и временный, в связи с реконструкцией, запрет грузовых перевозок через туннель под перевалом Симплон (Simplon), что привело к перенаправлению грузовых поездов на линию под перевалом Сен-Готард. В результате базисный тоннель Gotthard-Basistunnel пропустил через себя рекордное количество поездов.

Самым пунктуальным днём в истории компании SBB стало 28 декабря 2025 года: в этот день прибыли в пункт назначения вовремя 98,6% поездов. Keystone / Gaetan Bally

Пунктуальность повысилась и в сфере грузовых перевозок. В подразделении SBB Cargo показатель пунктуальности для клиентов вырос на 2,2 процентного пункта — до 90,2 процента (в 2024 году — 88 процентов). В компании связывают этот результат с реализацией целевых мер, в частности с обеспечением стабильного качества производственных процессов на сортировочном узле Лозанны, и это несмотря на нехватку персонала. В дальнейшем Швейцарские федеральные железные дороги намерены в данном сегменте сделать более выраженный акцент на «вагонные отправки», то есть на формате грузовых перевозок, при котором груз отправляется отдельными вагонами или небольшими группами вагонов, а не целым составом.

По оценке компании, такая переориентация должна также оказать положительное влияние на общую пунктуальность грузовых перевозок. Проблемным направлением остается международное пассажирское сообщение. Некоторые поезда, прежде всего следующие из Германии, прибывают в Швейцарию с заметным опозданием, что негативно сказывается на совокупных показателях пунктуальности. При необходимости швейцарская сторона разворачивает немецкие поезда на границе и организует по территории Швейцарии замещающие стыковочные рейсы.

Показать больше

Показать больше Европа развивает скоростные железные дороги без Швейцарии Этот контент был опубликован на Швейцарская компания SBB планирует организовать больше прямых беспересадочных маршрутов. Евросоюз делает то же самое — но в обход Швейцарии. Читать далее Европа развивает скоростные железные дороги без Швейцарии

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch