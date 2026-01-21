The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Швейцарская политика

Левые призывают правительство уйти с платформы X

PS хочет, чтобы официальная Швейцария вышла из X
Социал-демократическая партия Швейцарии (SP) призвала федеральные власти Швейцарии отказаться от присутствия в социальной сети X. Keystone-SDA

Социал-демократическая партия Швейцарии (SP) призвала федеральные власти Швейцарии отказаться от присутствия в социальной сети X.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Об этом партия заявила в письме, адресованном президенту Швейцарии Ги Пармелену (Guy Parmelin), федеральному канцлеру Виктору Росси (Viktor Rossi), а также председателям обеих палат парламента. Социал-демократы требуют полного ухода «официальной Швейцарии» с этой платформы. «Сегодня это рассадник правого экстремизма и унижений, а также место, где педофильский контент и связанная с ним преступность стала чем-то совершенно нормальным». 

Читайте также:

Показать больше
Мнение

Показать больше

Информационные войны

Безопасность Швейцарии и роль средств массовой информации

Этот контент был опубликован на Швейцария всё чаще становится мишенью зарубежных дезинформационных кампаний и объектом попыток влияния на общественное мнение.

Читать далее Безопасность Швейцарии и роль средств массовой информации

Об этом заявил председатель партии Седрик Вермут (Cédric Wermuth) в эфире швейцарского общественного радио SRF. По его словам, те, кто продолжает оставаться активным в этой социальной сети, тем самым становятся «соучастниками»: «Это уже не имеет ничего общего с обычной социальной сетью. Она стала по-настоящему опасной для общества». Именно поэтому, по его мнению, федеральное правительство и парламент Швейцарии должны отказаться от платформы, принадлежащей Илону Маску (Elon Musk).

Критически о присутствии в X высказался также парламентарий Герхард Андрей (Gerhard Andrey) из «Зелёной партии Швейцарии» (Grüne Partei der Schweiz, GPS). Однако такую позицию разделяют не все. «Лично я считаю, что не дело партий указывать федеральной администрации, какими средствами ей следует вести свою коммуникацию», — заявила Сюзанн Винценц-Штауффахер (Susanne Vincenz-Stauffacher) из партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen). По словам председателя партии «Центр» (Die Mitte) Филиппа Брегю (Philipp Bregy), ошибкой было бы уйти с этой платформы и тем самым «оставить поле другим».

Показать больше
Наша рассылка по теме Политика

Показать больше

Швейцарская политика

Наша рассылка по теме Политика

Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке.

Читать далее Наша рассылка по теме Политика
Показать больше
Фейки, искажения и манипуляции: Швейцария в последнее время регулярно становится объектом пропагандистских атак. Keystone / Vera Leysinger

Показать больше

Информационные войны

Почему ложь о Швейцарии — это вопрос национальной безопасности!

Этот контент был опубликован на Швейцарии важно не допустить, чтобы за рубежом о ней закрепились неверные нарративы и сложилось искаженное понимание её роли в мировой политики.

Читать далее Почему ложь о Швейцарии — это вопрос национальной безопасности!

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR