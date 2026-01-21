Левые призывают правительство уйти с платформы X
Социал-демократическая партия Швейцарии (SP) призвала федеральные власти Швейцарии отказаться от присутствия в социальной сети X.
Об этом партия заявила в письме, адресованном президенту Швейцарии Ги Пармелену (Guy Parmelin), федеральному канцлеру Виктору Росси (Viktor Rossi), а также председателям обеих палат парламента. Социал-демократы требуют полного ухода «официальной Швейцарии» с этой платформы. «Сегодня это рассадник правого экстремизма и унижений, а также место, где педофильский контент и связанная с ним преступность стала чем-то совершенно нормальным».
Об этом заявил председатель партии Седрик Вермут (Cédric Wermuth) в эфире швейцарского общественного радио SRF. По его словам, те, кто продолжает оставаться активным в этой социальной сети, тем самым становятся «соучастниками»: «Это уже не имеет ничего общего с обычной социальной сетью. Она стала по-настоящему опасной для общества». Именно поэтому, по его мнению, федеральное правительство и парламент Швейцарии должны отказаться от платформы, принадлежащей Илону Маску (Elon Musk).
Критически о присутствии в X высказался также парламентарий Герхард Андрей (Gerhard Andrey) из «Зелёной партии Швейцарии» (Grüne Partei der Schweiz, GPS). Однако такую позицию разделяют не все. «Лично я считаю, что не дело партий указывать федеральной администрации, какими средствами ей следует вести свою коммуникацию», — заявила Сюзанн Винценц-Штауффахер (Susanne Vincenz-Stauffacher) из партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen). По словам председателя партии «Центр» (Die Mitte) Филиппа Брегю (Philipp Bregy), ошибкой было бы уйти с этой платформы и тем самым «оставить поле другим».
