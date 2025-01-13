События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Trump Tower 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке. © Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo. Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским.

Сегодня в выпуске:

Как Зеленский пытается убедить Запад в своей стратегии безопасности.

Природные ресурсы в качестве тайной причины войны в Украине.

Каковы сценарии прекращения войны в Украине?

Российский сжиженный газ и Швейцария

Как Зеленский пытается убедить Запад в своей стратегии безопасности

«Дональд Трамп ещё не вступил в должность президента США, и президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать оставшееся до его инаугурации время для того, что убедить Запад в жизнеспособности его стратегии безопасности и что у этой стратегии есть реальные перспективы». Об этом рассуждает политический обозреватель швейцарского общественного (негосударственного) телеканала на немецком языке SRF.

«За период Рождественских и Новогодних праздников Владимир Зеленский дал, наверное, больше интервью иностранное прессе, чем когда-либо прежде. Особенно долго он беседовал с американским журналистом Лексом Фридманом. Имея четыре миллиона подписчиков, тот ведет один из самых популярных в США подкастов. Лексу Фридману нравятся влиятельные и противоречивые фигуры в основном из числа представителей правоконсервативной среды.

И поэтому украинский президент, вероятно, захотел обратиться именно к этой аудитории, к таким, как Дональд Трамп и его советник Элон Маск. Послание, которое передал им Владимир Зеленский, выглядит следующим образом: гарантии безопасности — это необходимое условие прекращения огня. «Если у нас не будет гарантий безопасности, Путин рано или поздно нанесет новый удар. Это не может быть ни в чьих интересах, потому что еще одна такая война уже точно затронет всю Европу. Гарантии должны быть мощными. Самой мощной была бы гарантия быстрого вступления Украины в НАТО. Тогда Альянс сможет действовать на территориях, которые находятся под контролем Украины.

Слева направо: министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд, президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и канцлер Австрии Карл Нехаммер. В субботу 15 июня 2024 года К. Харрис объявила о выделении Украине помощи на сумму в более чем 1,5 млрд долларов. Keystone Pool / Urs Flueeler

В то же время Украине потребуется существенная помощь оружием. Необходимы будут и новые санкции против России, с тем чтобы Кремль не смог продолжать пополнять свою военную кассу». Таким образом, украинский президент формулирует то, на что, согласно опросам, может пойти большинство населения Украины: временный отказ от оккупированных территорий в обмен на надежные гарантии безопасности, что не означает признания Киевом оккупированных территорий российской собственностью. Украина все равно будет добиваться их возвращения дипломатическим путем. По словам Владимира Зеленского, он не может «бросить людей на оккупированных территориях».

В прошлом Владимир Зеленский часто называл избранного президента США Трампа сильной фигурой, зная его гипертрофированное эго и понимая, что такие характеристики придутся тому по душе. Как сказал далее украинский президент, Путин боится Трампа, но как только Трамп заключит с ним сделку о прекращении огня без серьезных гарантий безопасности для Украины, это станет для Путина получением лицензии на продолжение «в том же духе». Украина не хотела бы, что Запад спутал прекращение огня с надежным миром. В то же время Киев пытается обеспечить себе за будущим столом переговоров как можно более сильную позицию.

Украина не хотела бы, что бы Запад спутал прекращение огня с надежным миром

И не случайно, что в позапрошлые выходные украинские войска снова отчасти удивили Запад своим новым наступлением в Курской области, там, где за последние месяцы русским удалось отвоевать часть этой территории, отчасти благодаря применению северокорейских солдат. Наконец, украинское гражданское общество также выступило с обращением к мировой общественности, которое подписали более полутора сотен общественных деятелей, включая известных артистов, дипломатов и правозащитников. Они пишут, что «мы не должны пытаться умиротворить зло. Цена войны возрастает, если союзники поддадутся иллюзии, что они могут остановить войну, не противодействуя их корневым причинам. Зло должно быть побеждено и наказано. Это единственный способ обеспечить безопасное будущее для Украины, Европы и всего мира».

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Природные ресурсы в качестве тайной причины войны в Украине

«Путин ведет свою завоевательную войну не только для того, чтобы вернуть России былое величие. Природные ресурсы Украины также были важным мотивом для этой агрессии». Об этом в обширном репортаже, опубликованном сразу в ряде швейцарских газет, рассказывает журналист Курт Пельда.

«Владимир Путин любит оправдывать свои имперские мечты экспансионистской политикой Петра Великого. Первый российский император не только основал Санкт-Петербург, но и разбил шведов при Полтаве, вынужденных после этого поражения уйти из Прибалтики. По словам Путина, Петр Великий лишь вернул себе то, что и так всегда было российским. Вот и сейчас Москва уже почти три года пытается вернуть Украину «домой, в империю». Диктатор в Кремле хочет снова сделать Россию великой, а без покоренной Украины эта цель останется иллюзорной.

И в самом деле, перед нами продолжение колониальных амбиций, характерных для царской империи. Однако за агрессивными войнами обычно стоят экономические мотивы. Украина — житница Европы. Если бы Москве удалось подчинить себе эту страну, то доля этих двух государств в мировом экспорте подсолнечного масла составила бы 60%, в экспорте пшеницы — 24%. Однако богатство Украины находится не только на плодородном черноземе, но и под ним. Летом 2022 года стоимость всех минеральных ресурсов Украины оценивалась в сумму, эквивалентную 25 000 миллиардам франков, или 25 триллионам. На тот момент на оккупированных Россией территориях, в основном на Донбассе уже находились ресурсы стоимостью около 12 000 миллиардов.

В первой половине 2024 года в Швейцарии было зарегистрировано заметно меньше новых электромобилей, чем за тот же период прошлого 2023 года. Keystone / Christian Beutler

С тех пор армия Москвы завоевывала постепенно все новые и новые регионы, а значит, получая контроль над сырьем, дремлющим в их недрах. На сегодняшний день Россия контролирует почти 19% территории Украины. Украина обладает огромными запасами железной руды и угля, но эти ресурсы уже играют не играют столь уж важную роль в «новой цифровой экономике». Электромобильность будущего нуждается в графите и литии. Именно эти два металла используются для изготовления литий-ионных батарей, которые сегодня установлены во всех мобильных телефонах, ноутбуках, электромобилях и гибридных транспортных средствах. Запасов лития и графита в Украине достаточно для производства 20 млн аккумуляторов для электромобилей.

Диктатор в Кремле хочет снова сделать Россию великой, а без покоренной Украины эта цель останется иллюзорной

Для сравнения, по разным оценкам, в настоящее время в мире эксплуатируется более 42 миллионов автомобилей с электродвигателями.

Украина также располагает большими запасами титана, урана и бериллия. Последний считается ключевым металлом для аэрокосмической, электронной и оборонной промышленности. Россия, с другой стороны, по-прежнему зависит от экспорта нефти и газа, но даже уже и сам Путин признал важность лития и других схожих полезных ископаемых для мобильности будущего и для сферы ВПК.

На данный момент в Украине обнаружены три месторождения, содержащие примерно 500 000 тонн оксида лития. Это делает страну одним из потенциально крупнейших европейских производителей этого металла. Однако инфраструктуры, необходимой для комплексной добычи лития, пока не существует. А в условиях продолжающейся войны вряд ли кто-либо из инвесторов будет готов вкладывать деньги в строительство необходимых шахт и заводов».

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Каковы сценарии прекращения войны в Украине?

Этот вопрос ставит и пытается найти ответ на него ведущая газета Швейцарии NZZ. «Сейчас, спустя почти три года после начала полномасштабного вторжения России в Украину и после гибели, по разным оценкам, до четверти миллиона человек, вырисовывается совсем новая ситуация. Политическая риторика изменилась, все больше западных политиков говорят о необходимости прекращения войны. Однако идеи мирного урегулирования пока еще носят фрагментарный характер.

В рамках сложных конфликтов дипломаты склонны разделять наиболее спорные вопросы на различные досье или «корзины». В данном случае необходимо было бы рассмотреть минимум шесть таких «корзин»: гуманитарные вопросы, вопрос прекращения огня, территориальные вопросы, гарантии безопасности для Украины, санкции в отношении России и репарации, стратегическая стабильность для Европы. Наименее сложными являются гуманитарные вопросы, включая обмен военнопленными.

Второй вопрос: и Россия и Украина в принципе готовы пойти на прекращение боевых действий, одна этот шаг они связывают с диаметрально противоположными предварительными условиями. Дональд Трамп явно намерен начать оказывать сильное давление на обе воюющие стороны, чтобы принудить из согласиться на прекращение войны. Увенчается ли эта двойная игра успехом? Весьма сомнительно. Даже если временное прекращение огня и будет достигнуто, то война будет лишь заморожена, долгосрочный мир обеспечен не будет.

Солдат «Сибирского батальона», сформированного в основном из добровольцев-граждан России, на учениях в Киевской области, Украина, среда, 10 апреля 2024 года. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Россия явно не удовлетворится уже оккупированными территориями. Аннексия четырех частично оккупированных областей есть только минимальная цель Москвы. Путин отказывает Украине в её собственной национальной идентичности, представляя ее в качестве искусственного образования, поэтому следует предположить, что он стремится к полному подчинению Украины. Очень трудно было бы себе представить дипломатический компромисс по вопросам, поставленным таким образом. Скорее всего, прекращение огня оставит этот спор неразрешенным, обе стороны будут надеяться на то, что добиться своего они смогут позднее. Дистанция огромного размера разделяет Москву и Киев и в вопросе о западных гарантиях безопасности.

Путин уже нарушил целое множество договоров и соглашений в рамках международного права, так что украинцы больше не доверяют никаким соглашениям с ним. Они требуют гарантий, что западные государства придут на помощь в военном плане, если русские нарушат перемирие. Такая гарантия безопасности была бы наиболее убедительной в виде вступления остальной части Украины в НАТО. Тогда Ст. 5 Устава НАТО автоматически распространялось бы и на её территорию — подобно тому, как в свое время западная часть разделенной Германии была принята в Альянс еще до того, как появилась ясность относительно будущих границ единой Германии.

Однако США и другие члены альянса выступают против вступления Украины в НАТО. Они боятся, что Запад будет втянут в открытую войну с Россией. Но это говорит только о том, что они сами не очень-то верят в соглашение о прекращении огня, и риск новой агрессии со стороны Москвы для них слишком велик.

По всей видимости, Дональд Трамп рассматривает сейчас возможность создания неких «европейских сил». Но как бы там ни было, все подобные идеи вступают в противоречие с жесткой позицией Кремля, отвергающего любое размещение западных войск на территории Украины.

Путин уже нарушил целое множество договоров и соглашений в рамках международного права, так что украинцы больше не доверяют никаким соглашениям с ним

Существуют также важные вопросы невоенного характера. Россия требует, чтобы в возможном мирном договоре было предусмотрено снятие всех экономических санкций. Однако Украина и ее союзники не хотели бы отказываться от этого рычага влияния, по крайней мере до тех пор, пока часть украинской территории остается под оккупацией. Со своей стороны Киев требует возмещения ущерба, нанесенного Россией в результате агрессии. Российские активы на сумму около 300 миллиардов, заблокированные на Западе, являются очевидным источником финансирования для такого восстановления. И в этой области противоположные позиции России и Запада вряд ли можно хотя бы как-то сблизить.

Наконец, часто упускается из виду тот факт, что Россия видит себя в состоянии войны со всем Западом, а не только с Украиной. И даже в случае прекращения огня на российско-украинском фронте вражда между Востоком и Западом завершена не будет. В этом смысле Кремль в первую очередь заинтересован даже не в территориальных приобретениях в Украине, а в фундаментальном изменении всей архитектуры безопасности в Европе. Он хотел бы вытеснить США из Европы в качестве гаранта безопасности и обнулить расширение НАТО на Восток. Москва, очевидно, имеет в виду создание российской зоны влияния в Восточной Европе, в рамках которой у России будет свобода рук, в том числе и для дальнейших военных интервенций. Бывшие советские республики Балтии и Молдова находятся поэтому в особой опасности.

Как Запад мог бы проивостоять такой вопиюще великодержавной политике? В настоящее время это совершенно неясно, особенно учитывая, что США хотели бы сократить свое участие в финансировании НАТО. На этом фоне настоящий мир кажется вообще недостижимым, что не исключает в 2025 году очередного этапа активизации дипломатических усилий, с помощью которых западные политики попытаются создать хотя бы видимость мирного процесса. В реальности, таким образом, следует ожидать двух сценариев, и оба будут носить для безопасности Европы скорее негативный характер.

Одним из них будет предполагать «похабный мир», когда обе стороны согласятся на некое шаткое прекращение огня, оставив большинство вопросов нерешенными. Другим реалистичным вариантом может быть продолжение агрессивной войны России, сопровождаемой бесплодной дипломатической суетой и дальнейшим ослаблением Украины. Конечно, случаются и чудеса, например, в России может начаться этап серьезного экономического кризиса, который заставит режим Путина пересмотреть свои стратегические приоритеты. Но пока что всё это всего лишь «бессмысленные мечтания» Запада».

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Российский сжиженный газ и Швейцария

«Дочерние предприятия компании „Новатэк“ как ни в чем не бывало ведут бизнес в кантоне Цуг. Именно так сжиженный природный газ поступает из России в Европу». Об этом сообщает общественный телеканал SRF. «Кантон Цуг известен как место, особо благоприятное для ведения бизнеса. Среди присутствующих здесь 400 российских компаний есть и две компании, управляющие взорванными недавно газопроводами системы «Северный поток».

Несмотря на это прибыльный газовый бизнес продолжается в прежнем темпе. Российская компания Novatek управляет здесь двумя своими дочерними компаниями Novatek Gas & Power и Novatek Gas & Power Asia. Компания Novatek Gas & Power была основана в 2012 году, с тем чтобы завоевать европейских потребителей для российского сжиженного газа. По данным исследовательской платформы Desmog, компания Novatek Gas & Power Asia в декабре 2024 года принимала участие в отраслевом форуме по СПГ в Берлине. Запросы телеканала SRF компания Novatek проигнорировала.

Мы являемся одним из крупнейших центров торговли сырьем для Путина

«Новатэк» — вторая по величине российская газовая компания после «Газпрома». В последние годы она хорошо зарекомендовала себя в области сжиженного природного газа (СПГ). В 2018 и 2024 годах в России на полуострове Ямал были запущены два завода по производству СПГ. По информации германского телеканала ARD оттуда ледокольные грузовые суда доставляют на мировой рынок СПГ стоимостью около 30 млн евро за один фрахт. Компанию возглавляет олигарх Леонид Михельсон. Он считается доверенным лицом Владимира Путина.

По мнению местной цугской партии «Зеленая альтернатива» (Die Alternative — die Grünen Zug / ALG), ситуация в кантоне сложилась в этом плане недопустимая. Как говорит местный политик Луциан Францини (Luzian Franzini), кантон Цуг разделяет ответственность за войну в Украине. «Мы являемся одним из крупнейших центров торговли сырьем для Путина. Наш СПГ пополняет военную кассу агрессора. Эти компании (Novatek Gas & Power и Novatek Gas & Power Asia) непрозрачны. И именно поэтому наша партия на федеральном уровне выступает за создание открытого реестра бенефициарных владельцев (зарегистрированных в Швейцарии бизнес-структур)».

Кантон Цуг известен как место, особо благоприятное для ведения бизнеса. Keystone

Минфин Цуга считает, что российские компании работают в кантоне на законных основаниях. Министр финансов кантона Хайнц Тэннлер (Heinz Tännler) говорит, что мы не можем заставить такую компанию покинуть кантон Цуг. «Если она соблюдает закон, если все они соблюдают Конституцию, то они имеют право иметь здесь юридический адрес. Это и есть принцип верховенства права, морализаторству здесь нет места».

США ввели санкции против компании «Новатэк», что, по словам адвоката Александра Линдеманна, уже может оказать значительное влияние (на бизнес таких фирм): «Любое финансирование и любые платежи, которые должны были бы пройти через швейцарский или европейский банк, блокируются из-за санкций США».

ЕС, с другой стороны, санкции против «Новатэка» не вводил. Одна из причин: французская компания Total Energies является акционером завода «Арктик СПГ 2» на Ямале. Однако 24 июня 2024 года ЕС ввел санкции в отношении грузовых судов, перевозящих СПГ, а также против инвестиций в любые будущие российские СПГ-проекты, запретив некоторые виды импорта российского газа. В итоге, по сообщениям СМИ, компания «Новатэк» уже испытывает трудности с отгрузкой СПГ и доставкой его потребителям.

А пока бизнес в Цуге с газом из России будет продолжаться. ЕС не планирует полностью отказываться от российского газа, по крайней мере до 2027 года. По данным брюссельского аналитического центра Bruegel в декабре 2024 года в Евросоюз из России поступило рекордное количество сжиженного газа: 2 160 млн кубометров. Бельгия, Испания и Франция недавно закупили у России даже больше газа, чем до начала агрессии».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 20 января 2025 года. А пока удачной новой недели и информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.