События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Швейцария на Давосском форуме: посредник или помощник? Президент Карин Келлер-Зуттер выступила на 55-й ежегодной сессии ВЭФ. ©Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo. Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским.

Сегодня в выпуске:

Швейцария на Давосском форуме: посредник или помощник?

«В России возможна только партизанская журналистика»

«Путин останется заложником своей власти до конца жизни»

Племянница Рината Ахметова лишилась активов в России

Беларусь остаётся заложницей Лукашенко

Швейцария на Давосском форуме: посредник или помощник?

«Давление на Украину усиливается как в военном, так и в дипломатическом плане. Российские войска наступают, новый президент США Дональд Трамп настаивает на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Украина опасается, что за столом переговоров для нее не найдется места. И теперь надеется на Швейцарию». О том, что могла бы сделать Швейцария в качестве посредника или помощника, рассуждает политический обозреватель швейцарского общественного телеканала SRF.

«В список пожеланий Украины входят не только гуманитарная помощь, деньги и оружие, но и дипломатическая поддержка. Украина благодарна за помощь в возможном мирном процессе. Об этом заявила президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер во вторник 21 января 2025 года после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Скорее всего, мирные переговоры состоятся уже в 2025 году. Однако вопрос о том, кто и где будет их вести, остается открытым.

Украина опасается, что за столом переговоров для нее не найдется места. И теперь надеется на Швейцарию

Тем более что Трамп и его команда, судя по всему, пока не представили ни Украине, ни другим странам никакого конкретного плана. Есть некоторые признаки того, что план состоит в том, чтобы просто поговорить с Путиным. Один из сценариев: Трамп и Путин встречаются в частном порядке в одной из стран Персидского залива для переговоров и договариваются о сделке по Украине. Она включает де-факто разделение Украины, но без западных гарантий безопасности для украинского правительства. Трамп угрожает прекратить военную помощь Зеленскому, если тот не согласится на сделку.

Федеральный президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (справа) и президент Украины Владимир Зеленский (слева) перед началом двусторонней встречи в рамках 55-й ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, Швейцария, во вторник, 21 января 2025 года. Keystone / Laurent Gillieron

Владимир Зеленский стремится предотвратить подобный сценарий. Прошлым летом ему удалось уговорить Швейцарию провести конференцию по Украине на Бюргенштоке. На конференцию были приглашены большинство государств мира за исключением России. Ощутимых успехов добиться не удалось. Однако с помощью Швейцарии В. Зеленский, вероятно, попытается убедить как можно больше стран мира организовать ещё одну встречу, подобную той, что прошла на горе Бюргеншток. В этом случае Путин и Трамп сядут за большой стол переговоров вместе со многими другими главами государств и правительств.

Владимир Зеленский надеется, что при таком сценарии сделка будет более выгодной, а Швейцария сможет сыграть важную роль на подготовительном этапе. Тем более что Швейцария, несмотря на санкции против России, по-прежнему поддерживает контакты с российским правительством. Однако каждый из сценариев на данный момент является лишь одним из многих. В военном отношении дела у Путина идут хорошо, его войска наступают. А сядет ли он за большой стол переговоров? Тут нас начинают терзать сомнения. Недаром президент Карин Келлер-Зуттер говорила только о «возможном» мирном процессе».

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«В России возможна только партизанская журналистика»

«Независимая журналистика в России шаг за шагом криминализируется и уничтожается. Критическая общественность теперь выживает только в глубоких нишах». Такова оценка ситуации со свободой слова в России политического обозревателя швейцарского общественного телеканала SRF Фредди Гштайгера.

«Лев Гудков, глава единственного хоть в какой-то степени независимого социологического «Левада-центра», в последнее время давал много интервью, и он всегда говорил, что абсолютное большинство россиян поддерживает Владимира Путина. Рассказывая им о борьбе с сильным врагом — Западом, — он дает россиянам возможность тоже казаться самим себе очень сильными: «Только треть опрошенных выступают за войну против Украины, но при этом две трети верят в победу России».

Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира, такой ситуацией не удивлен: «Российское население осталось один на один с государственной пропагандой. Геноцид свободных СМИ завершен». После вторжения в Украину Россию покинули от одного до двух миллионов россиян, среди них было несколько сотен, возможно, даже более тысячи, журналистов. Один из них — Сергей Пархоменко, который сейчас живет в Париже. Выступая в венском пресс-клубе «Конкордия», он рассказал недавно о процессе уничтожения свободных СМИ в России, продолжающемся уже четверть века. «В сегодняшней России критически настроенные журналисты считаются уголовными преступниками. На них оказывается огромное давление, их жизнь находится под угрозой».

Российская эмигрантская община разбросана по многим странам мира, многие обосновались там уже навсегда и больше не заинтересованы в том, чтобы что-то менять на бывшей родине

Иван Колпаков, соучредитель информационной платформы «Медуза», которая теперь работает в Риге, признает: «Мы слишком долго недооценивали режим. Десять лет назад у нас было пространство для маневра, по крайней мере, у сетевых СМИ такой манёвр был. Но теперь, в том числе благодаря китайской и иранской помощи, всё изменилось. Контроль становится все жестче и жестче. Западные технологические компании, такие как Google и Apple, не пожелавшие полностью потерять российский рынок, охотно подчинились государственному давлению».

Чтобы получать хоть какую-то достоверную информацию из России, «Медуза» создала, по ее собственным словам, «журналистскую партизанскую сеть». «Это единственный способ (получения информации), который еще возможен». Журналисты больше не называют себя таковыми при проведении социологических исследований. Информация передается тайно из рук в руки. Будь то война, власть имущие в Кремле, коррупция или экономика — в наши дни в России всё считается секретным».

«Российское население осталось один на один с государственной пропагандой. Геноцид свободных СМИ завершен». Keystone

Журналистка Ангелина Давыдова, живущая в Берлине, говорит, что режим в Москве все еще допускает некоторые ниши, вероятно, с тем чтобы люди могли выпускать пар. «Я могу, например, писать об экологических проблемах». Существуют еще независимые СМИ в изгнании, но какова их аудитория? «На самом деле как раз это и есть наша главная проблема», — признает Сергей Пархоменко. Российская эмигрантская община разбросана по многим странам мира, многие обосновались там уже навсегда и больше не заинтересованы в том, чтобы что-то менять на бывшей родине. Как следствие, единая и влиятельная эмигрантская общественность отсутствует.

Каждый, кто сегодня работает российским журналистом в изгнании, считает своей обязанностью внести вклад в окончание войны и демократизацию России. Однако, по словам Ивана Колпакова, в той мере, в какой эмигрантские СМИ все еще могут контактировать с общественностью в России, даже несмотря на цензуру и интернет-слежку, они все чаще сталкиваются с людьми, которые просто отказываются предоставлять какую-либо информацию. Им удобнее питаться только государственными и аффилированными с государством СМИ, игнорируя факты».

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«Путин останется заложником своей власти до конца жизни»

«Лидер российской оппозиции Илья Яшин критиковал вторжение в Украину и отсидел за это 25 месяцев. Сегодня он живет в Берлине — и видит явные признаки упадка путинского режима». Цюрихская газета «Тагес-Анцайгер» публикует интервью с Ильёй Яшиным, который, по оценке газеты, «наряду с Алексеем Навальным считался самым известным политиком российской оппозиции. После нападения Путина на Украину в феврале 2022 года 39-летний Илья Яшин осудил это нападение, а позже предал гласности расправу над украинскими мирными жителями в Буче. За это он был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы».

На вопрос, остались ли российские тюрьмы сегодня такими же, какими они были во времена Советского Союза, Илья Яшин ответил, что «страна сильно изменилась с тех пор, как Солженицын описал ГУЛАГ в 1960-х годах. Страна, но не тюремная система. Атмосфера, распорядок дня, поведение охранников — все сегодня точно такое же, как описывали советские диссиденты. Алексей Навальный, погибший в тюрьме, объяснил это тем, что российские реформаторы 1990-х годов были озабочены экономикой и другими вопросами, но им и в голову не приходило, что тюремную систему тоже нужно реформировать».

После нападения Путина на Украину в феврале 2022 года 39-летний Илья Яшин осудил это нападение, а позже предал гласности расправу над украинскими мирными жителями в Буче. За это он был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы Tages Anzeiger

Сам я, продолжает Илья Яшин, никогда не чувствовал в заключении отторжения или агрессии. «В тюрьме очень важно объясниться с самого начала. Почему вы тут? За что тебя осудили? Своих политических убеждений стыдиться не нужно. Они на самом деле только вызывают уважение. Ведь вы находитесь в тюрьме потому, что отстаивали свои убеждения. Иногда заключенные становились агрессивными, но только потому, что их настраивали против меня администрация тюрьмы или охранники. Но мне всегда удавалось успокоить атмосферу.

В тюрьме вы всегда находитесь в камере с людьми, которые не особенно вам приятны. У них разные взгляды и ценности. Меня посадили за то, что я открыто выступал против войны в Украине. Потом ко мне в камеру подсадили человека, который только что пришел с фронта. Что я должен был делать? Мы должны были уживаться вместе, у нас были общие стол и туалет. Однако умение находить общий язык оказалось очень полезным для такого политика, как я. Да, я мог бы умереть в заключении, как Навальный. Но любой, кто выступает против Владимира Путина, всегда рискует быть убитым, будь то на свободе в России, в российской тюрьме или даже на Западе».

На вопрос, насколько стабильна путинская система, Илья Яшин отвечает, что «со стороны такие диктаторские системы всегда кажутся очень стабильными. Но мы никогда не знаем, насколько они уже прогнили изнутри. Советский режим казался очень сильным, мощным и долговечным. Затем он развалился в течение трех дней. В 2023 году мы могли наблюдать, каким шоком для путинской системы стало восстание Евгения Пригожина. За половину дня Пригожин захватил областной центр и отправился маршем на Москву. Никто даже и не попытался защищать Кремль!

Отношение официальной Украины к российской оппозиции весьма критическое. Мы вынуждены это признать

Восстание Пригожина было остановлено самим Пригожиным, а не Путиным. В этом я вижу явные признаки упадка путинского режима. Большой вопрос в том, как долго продлится этот упадок. Возможно, произойдет дворцовый бунт, возможно, восстание в регионах. Путин, безусловно, испуганный и несчастный человек. Он сам себя поставил в ситуацию, когда его жизнь и власть постоянно находятся под угрозой. Если сравнить будущее Путина с будущим западных глав государств и правительств, то можно почти пожалеть его. Он не может кататься на кайтсерфинге, как Барак Обама, не может ходить за покупками в ближайший магазин, как Ангела Меркель. И он не может читать лекции в университете, как Билл Клинтон.

Путин останется заложником своей власти до конца жизни. Он будет сидеть в своем бункере и дрожать за свою жизнь. Согласится ли он на мирный договор с Украиной? Сейчас есть шанс закончить войну в 2025 году. Но в какой форме и с каким результатом — предсказать невозможно. Президент Трамп демонстрирует желание изменить ситуацию к лучшему. Но я не понимаю пока, как выглядит его «формула мира». При этом отношение официальной Украины к российской оппозиции весьма критическое. Мы вынуждены это признать.

Однако мы открыты для диалога, если украинцы этого захотят. Европа, со своей стороны, должна проявить гораздо больше солидарности с Украиной. И занять более жесткую позицию по отношению к Путину. На данный момент, однако, происходит обратное. И поэтому Путин рассматривает Европу как довольно слабого противника. Он ждет, когда к власти в странах ЕС придут прокремлевские ультраправые силы. К сожалению, последние события доказывают его правоту».

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О чем еще пишут СМИ Швейцарии?

Племянница Рината Ахметова лишилась активов в России

Газета на французском языке «Ле Тан» помещает материал, посвященный правовому конфликту между Россией и Швейцарией, возникшему вокруг проживающей в Швейцарии племянницы украинского олигарха Рината Ахметова. В ситуации санкций, введённых Швейцарией в отношении России по причине ее агрессии против Украины, Москва конфисковала работающее в Курской области кондитерское производство АО «Конти-Рус», акции которого, актив, оцениваемый в 94,5 миллиона франков, принадлежат данной персоне. Защищая свои права, пострадавшая подала исковую жалобу в швейцарскую Федеральную прокуратуру и потребовала компенсации за счет российских активов, замороженных в Швейцарии.

Российские действия, по мнению её адвоката, противоречат международным конвенциям, регулирующим налоговые и правовые отношения. Швейцарская Федеральная прокуратура, однако, отказала данной персоне в статусе потерпевшей. Корни конфликта, напоминает газета, уходят ещё в 2018 год, когда Россия инициировала налоговую проверку АО «Конти-Рус». Швейцария предоставила России по этому вопросу правовую помощь, но после начала в 2022 году российской агрессии против Украины это сотрудничество было приостановлено. Москва же, не дожидаясь окончания юридического разбирательства, просто конфисковала компанию. Истица тем не менее надеется на справедливое решение вопроса в швейцарских судах, но не исключает и обращения в Европейский суд.

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Беларусь остаётся заложницей Лукашенко

Политический обозреватель швейцарского телеканала SRF анализирует итоги выборов в Беларуси. По его словам, «Александр Лукашенко вновь объявил о своей победе на выборах, набрав, по официальным данным, 87% голосов. После массовых протестов 2020 года этот результат стал очередной демонстрацией его силы. Лукашенко находится у власти в Беларуси уже 31 год и может рассчитывать еще на пять лет. Итоги выборов были предрешены заранее — это признавали даже его формальные оппоненты. Некоторые из них пошли ещё дальше и открыто поддержали действующего правителя. Лозунг одного из кандидатов звучал так: «Не вместо Лукашенко, а вместе с Лукашенко!».

Лукашенко сумел уничтожить демократическое движение в Беларуси. Keystone

Все это лишь подтверждает то, о чем международные наблюдатели говорят уже много лет: выборы в Беларуси — это не демократический процесс, а его имитация. Спектакль, разыгрываемый властями, преследует единственную цель: убедить всех — от белорусских чиновников до оппозиционеров, от кремлевских функционеров до депутатов Европарламента — что Александр Лукашенко снова надежно держит власть в своих руках. После предыдущих выборов 2020 года, итоги которых также были сфальсифицированы, сотни тысяч белорусов вышли на митинги протеста, поставив режим под серьезную угрозу. Однако сегодня от этой протестной волны не осталось и следа.

Выборы в Беларуси — это не демократический процесс, а его имитация

При поддержке России и с применением систематического насилия Лукашенко сумел уничтожить демократическое движение. Около 60 тысяч человек были арестованы, тысячи покинули страну. Те, кто остался, живут в постоянном страхе: их могут прослушивать, следить за ними, задерживать без видимых причин. Даже наличие на телефоне критических сообщений о правительстве может стать поводом для ареста и пыток. Но надежда на демократическую Беларусь угасла не только из-за репрессий. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину стало ясно: Москва готова на все, чтобы удерживать соседние страны под своим контролем.

Идеологи Кремля воспринимают Беларусь, как и Украину, в качестве части России под другим названием. Эта ситуация только играет на руку Лукашенко. «Если бы не я, у нас было бы как в Украине», — говорит он, представляя себя гарантом стабильности. Выставляя Россию своим «самым верным другом», он одновременно пугает белорусов российскими бомбами. «Главное, чтобы не было войны», — говорит женщина на избирательном участке в минской школе №109, проголосовавшая за Лукашенко. Так Беларусь стала и остается заложницей Лукашенко.

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 3 февраля 2025 года. А пока удачной новой недели и информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.