События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Швейцария вернет Узбекистану 182 миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовного дела против Гульноры Каримовой, дочери бывшего президента страны Ислама Каримова. Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

15 минут

Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским. Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo.

Сегодня в выпуске:

Россия создаст альтернативу «Евровидению»

Как Михаил Фридман и Петр Авен пытаются выйти из-под санкций

Балтийское море становится ареной геополитического противостояния

Швейцария вернет Узбекистану 182 миллиона долларов

Российская пропаганда в Европе и на Балканах: механизмы и цели

Обход санкций: как Россия получает западную продукцию двойного назначения

Россия создаст альтернативу «Евровидению»

Об этом сообщает швейцарский общественный телеканал SRF. «Президент России Владимир Путин инициировал создание международного песенного конкурса Интервидение, который должен стать альтернативой Евровидению. Согласно президентскому указу, конкурс направлен на «дальнейшее развитие международного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере». Россия была исключена из Евровидения после начала войны против Украины, а запуск нового проекта носит очевидный политический характер. Это подтверждает состав оргкомитета: его возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а наблюдательный совет – первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Россия была исключена из Евровидения после начала войны против Украины, а запуск нового проекта носит очевидный политический характер. SRF SWI

Несмотря на политическую изоляцию, Евровидение сохраняет свою популярность в России. В 2008 году конкурс выиграл Дима Билан, а всего в активе страны четыре вторых и четыре третьих места. После исключения России многие сожалели о потере участия. Идея создания собственного музыкального конкурса обсуждается с 2023 года. По словам советника Путина по культуре Михаила Швыдкого, премьера Интервидения запланирована на осень 2025 года, участие в нем примут около 20 стран».

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Как Михаил Фридман и Петр Авен пытаются выйти из-под санкций

Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен продали свои доли в Альфа-Банке и страховой компании Альфа Страхование после долгих попыток выйти из-под санкционного давления. По данным швейцарской газеты NZZ, ссылающейся на Financial Times, покупателем стал их давний партнер Андрей Косогов, ранее владевший миноритарной долей. «Сделка, оцениваемая в 2,5 миллиарда долларов, была завершена еще в 2023 году. Теперь Андрей Косогов, ранее считавшийся самым незначительным акционером, стал мажоритарным владельцем Альфа-Банка и страхового бизнеса, выкупив также доли Алексея Кузьмичева и Германа Хана. В отличие от бывших партнеров, он не находится под западными санкциями, но его новый статус делает его потенциальной мишенью для возможных ограничений со стороны ЕС, США и Великобритании».

«Продажа активов вряд ли поможет бизнесменам избежать санкций. А вот для Альфа-Банка эта сделка скорее выгодна, поскольку теперь его структура собственности стала полностью российской, что снижает риски экспроприации». NZZ SWI

По информации NZZ, Фридман и Авен надеются, что выход из акционерного капитала Альфа-Банка поможет им добиться снятия санкций, наложенных на них после начала войны России против Украины. «В 2024 году им удалось добиться частичной победы в суде ЕС, но они по-прежнему остаются в санкционных списках. Михаил Фридман, родившийся в Украине и имеющий российское и израильское гражданство, одним из первых осудил войну во внутреннем письме сотрудникам. Он и Петр Авен, имеющий латвийское гражданство, заявляют, что не принадлежат к ближнему кругу Владимира Путина и не участвуют в принятии политических решений».

Однако, как отмечает NZZ, «продажа активов вряд ли поможет бизнесменам избежать санкций. А вот для Альфа-Банка эта сделка скорее выгодна, поскольку теперь его структура собственности стала полностью российской, что снижает риски экспроприации. Ранее банк контролировался через люксембургско-кипрский холдинг, а его владельцы имели иностранные паспорта, что делало его уязвимым в плане вероятного вмешательства российских властей. Продажа затянулась из-за длительного согласования сделки кипрскими властями, но процесс ускорился после принятия в России закона, упрощающего перевод «экономически значимых» компаний из западных юрисдикций в российскую».

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Балтийское море становится ареной геополитического противостояния

Швейцарская газета Le Temps сообщает, что «в субботу, 8 февраля 2025 года Литва, Латвия и Эстония окончательно отключатся от российской электросети и станут через Польшу участниками энергосистемы ЕС. Этот шаг символизирует их окончательный выход из постсоветского пространства. На церемонии в Вильнюсе, посвященной этому событию, будет присутствовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен».

По данным Le Temps, Балтийское море стало ключевой зоной геополитического противостояния России и НАТО. «После вступления Финляндии и Швеции в Альянс регион превратился в линию прямого соприкосновения. Москва регулярно обвиняется в саботаже подводных кабелей и трубопроводов. После начала войны против Украины количество подобных инцидентов резко возросло. Однако юридически доказать причастность российских спецслужб к этим действиям крайне сложно». Газета напоминает, что с сентября 2022 года зафиксировано 11 повреждений критически важной инфраструктуры, включая разрушение трубопроводов Nord Stream 1 и 2.

«Обвинения в диверсиях касаются и российского так называемого «теневого флота», использующего старые нефтеналивные суда для обхода западных санкций. Москва отвергает эти обвинения, но аналитики считают, что атаки на подводные коммуникации соответствуют ее интересам. Систематические повреждения подводных кабелей выявили уязвимость инфраструктуры, которой долгое время не уделялось должного внимания. В ответ НАТО в январе 2024 года запустила операцию «Балтийский часовой» по защите подводной инфраструктуры.

Фрегат «Бремен» в порту Вильгельмсхафен (Германия). Keystone

В операции задействованы фрегаты, патрульные самолеты, подводные дроны и системы наблюдения на основе искусственного интеллекта. Великобритания, скандинавские страны и страны Балтии создали систему оперативного мониторинга, позволяющую анализировать передвижение судов и выявлять потенциальные угрозы. Газета отмечает, что с отключением Балтии от российской энергосистемы Калининградский анклав оказался в особом положении. Несмотря на наличие автономных электростанций, его стратегическое положение делает его уязвимым. В НАТО уже рассматривают сценарий возможной изоляции региона в случае конфликта с Россией.

Страны Балтии также готовятся к потенциальному кризису: Латвия вернула воинскую повинность, Швеция и Финляндия предупреждают население о необходимости быть готовыми к экстренным ситуациям, а Дания утвердила модель всеобщего призыва. Балтийское море становится не только ареной геополитического соперничества, но и площадкой для разработки новых оборонных стратегий, включая технологии искусственного интеллекта».

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Швейцария вернет Узбекистану 182 миллиона долларов

В четверг в Ташкенте было подписано соглашение о возвращении Узбекистану 182 миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовного дела против Гульноры Каримовой, дочери бывшего президента страны Ислама Каримова. Об этом сообщает газета «Трибюн де Женев». «Соглашение подписали министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов и посол Швейцарии в Узбекистане Константин Оболенский. По данным Министерства юстиции Узбекистана, общая сумма возвращенных средств составит 313 миллионов долларов. Часть этой суммы (131 миллион долларов) была передана в 2022 году в рамках аналогичного соглашения.

Гульнаре Каримовой (51 год), бывшей светской львице-миллиардерше и дочери бывшего узбекского диктатора Ислама Каримова, в Швейцарии предъявлены обвинения в том, что она ни много ни мало возглавляла целый преступный синдикат. На фото: Ташкент, 2014 год. Keystone / Sergei Ilnitsky

Замороженные активы, конфискованные Швейцарией в 2012 году, были признаны незаконно полученными гражданами Узбекистана в результате коррупционных схем. Всего в то время было арестовано более 850 миллионов евро. По заявлению узбекских властей, средства будут направлены на социальные проекты в сфере здравоохранения и образования. Узбекистан, который остается союзником России и Китая, уже несколько лет добивается возврата более миллиарда долларов из различных юрисдикций, включая Францию и США.

Гульнора Каримова, ранее известная как бизнесвумен и светская персона, была арестована в 2017 году и в 2020 году приговорена в Узбекистане к 13 годам тюрьмы по обвинению в коррупции, вымогательстве и растрате. Ее отец, Ислам Каримов, руководил страной с момента распада СССР до своей смерти в 2016 году, установив авторитарный режим. После его смерти президентом стал бывший премьер-министр Шавкат Мирзиёев, который провозгласил курс на экономические реформы и открытость. Однако политическая оппозиция в стране остается крайне ограниченной, а гражданское общество – слабым».

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О чем ещё пишут СМИ?

Российская пропаганда в Европе и на Балканах: механизмы и цели

Пророссийские сети активно распространяют дезинформацию в Европе, усиливая политическую напряжённость. Но как именно работает этот механизм? Об этом рассуждает немецкий эксперт Томас Брей (Thomas Brey) на телеканале SRF.

«В России пропаганда направлена на прославление Владимира Путина и дискредитацию оппозиции, а за рубежом она преследует другие задачи. «Главная цель – продвигать российские нарративы и одновременно подрывать доверие к западным институтам власти и общества», – поясняет Томас Брей, эксперт по Юго-Восточной Европе. Особенно подвержены такому влиянию Западная Европа и Балканы, где дезинформация используется для усиления социальной напряжённости и манипуляции общественным мнением. Кто способствует её распространению?

Россия опирается на политиков, симпатизирующих Кремлю, таких как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фико. В Австрии пророссийская партия FPÖ может прийти к власти, а в Чехии на выборах фаворитом считается Андрей Бабиш. Балканские страны особенно восприимчивы к такой пропаганде. «Несмотря на экономическую зависимость от ЕС и США, соцопросы показывают удивительную симпатию к России и Китаю», – отмечает Томас Брей.

Представители Запада порой очень полезны для целей пропаганды. Совсем недавно в российских СМИ вовсю было использовано интервью Владимира Путина с ультраправым американским журналистом Такером Карлсоном. KEYSTONE/Sputnik

Российская дезинформация строится на простых эмоционально заряженных тезисах. Одна из ключевых тем – идея, что «либеральный Запад» угрожает традиционным ценностям: семье, религии, языку. Пропаганда активно распространяется через соцсети, включая TikTok. В ряде случаев вмешательство очевидно: так, в Румынии первый тур президентских выборов был даже аннулирован после неожиданной победы кандидата, которого поддерживали пророссийские соцсети. Как ЕС может противостоять этой атаке?

Эксперты призывают Евросоюз к активным действиям. Основными мерами должны стать повышение медиаграмотности людей, поддержка независимых СМИ и увязывание финансовой помощи другим странам с условием проведения демократических реформ. Евросоюз, будучи крупнейшим инвестором в регионе Балкан, должен чётко дать понять: страны, позволяющие России манипулировать собой, столкнутся с последствиями.

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Обход санкций: как Россия получает западную продукцию двойного назначения

«Война в Украине приводит к истощению российских запасов высокоточного оружия, что вынуждает Москву искать пути их пополнения». Об этом сообщает газета NZZ am Sonntag. «Для этого используются сложные схемы закупок подсанкционной продукции двойного назначения, запрещенной к поставкам в Россию. Среди таких товаров — промышленные прецизионные станки и другое оборудование, которое может применяться как в гражданских, так и в военных целях. Несмотря на санкции, Россия продолжает их приобретать через посредников в третьих странах. Анализ данных экспортного контроля показывает, что за годы войны резко выросли поставки такой продукции из Швейцарии в Турцию, Сербию, Индию, ОАЭ и страны Центральной Азии.

По данным Федеральной разведывательной службы Швейцарии (NDB), эти государства стали ключевыми направлениями реэкспорта швейцарского промышленного оборудования в Россию. В своем недавнем докладе NDB отметила, что Москва выстроила сложные логистические структуры, позволяющие оперативно находить новые маршруты поставок в случае обнаружения и блокировки старых схем. В ответ на это швейцарское Министерство экономики, в частности Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), усилило экспортный контроль, прежде всего в отношении Турции. Это связано с выявленными случаями попыток переправить швейцарские станки с ЧПУ в Россию через турецких посредников. Еще одним направлением теневого реэкспорта стала Сербия. В 2023 году импорт швейцарских товаров двойного назначения в эту страну вырос почти втрое по сравнению с довоенным периодом.

«Война в Украине приводит к истощению российских запасов высокоточного оружия, что вынуждает Москву искать пути их пополнения». SWI NZZ

Основную часть составляют инструменты для высокоточной обработки металлов. По данным SECO, пока не выявлено доказательств их последующего реэкспорта в Россию. Особую роль в цепочке поставок играют Индия и ОАЭ. В 2023 году экспорт швейцарских товаров двойного назначения в Индию увеличился на 65%, а в ОАЭ — в семь раз. Эти страны не поддерживают санкции против России, а ОАЭ уже давно подозреваются западными спецслужбами в реэкспорте товаров двойного назначения. Хотя NDB пока не включила ОАЭ в список стран с высоким уровнем риска, США и их союзники пристально следят за ситуацией. Западные страны также оказывают дипломатическое давление на Турцию и ОАЭ, требуя от них прекратить поставки товаров, которые могут использоваться Россией в военных целях.

Главная опасность заключается в том, что технологии, произведенные в Швейцарии и других западных странах, могут применяться в российском вооружении, создавая угрозу не только для Украины, но и для стран НАТО». Как отмечает NZZ am Sonntag, Россия продолжает активно искать пути обхода санкций, что требует постоянного контроля со стороны западных государств. «Швейцария уже ввела ряд ограничений, но полностью исключить реэкспорт товаров двойного назначения в Россию невозможно. В сложившейся ситуации ключевую роль играет международное сотрудничество: обмен разведывательными данными, дипломатическое давление на страны-посредники и жесткие меры по пресечению теневых поставок».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 17 февраля 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.