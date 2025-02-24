События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, вице-президент Всемирного конгресса свободы, выступает с речью во время предварительного просмотра Женевского саммита по правам человека в европейской штаб-квартире ООН в Женеве 17 февраля 2025 года. Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским. Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo.

Сегодня в выпуске:

«Судьба Украины определит будущее всего миропорядка»

«Русские, совершающие преступления в Украине, являются законными целями»

Какова роль Швейцарии в эпоху международных кризисов?

Домашнее насилие в России во время агрессии против Украины

Украина не верит Трампу

Давние и неоднозначные отношения Трампа с Россией

Россия и США тайно контактируют в Швейцарии.

«Судьба Украины определит будущее всего миропорядка»

«Ровно три года назад, 24 февраля 2022 года, Россия, вторглась в Украину, грубо нарушив Устав ООН. В тот же день Владимир Путин сослался на Статью 51 Устава ООН, которая гарантирует право на самооборону, однако это оправдание не имело под собой оснований. Путин пытался представить агрессию как оборонительное действие, ссылаясь на расширение НАТО на восток, проводя параллели с операциями США в Афганистане (2001) и в Ираке (2003). Однако, в отличие от этих конфликтов, вторжение России не имело международной легитимности». Об этом рассуждает газета NZZ. «Президент России также заявил, что целью войны является борьба с неонацизмом, сравнив действия России с войной антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне против фашизма.

Это сравнение переворачивало исторические факты с ног на голову, что смотрелось особенно цинично на фоне многочисленных военных преступлений, совершенных российскими войсками. ООН оказалась бессильна остановить войну: российское вето заблокировало соответствующую резолюцию Совета Безопасности. Позже, 2 марта 2022 года, Генеральная Ассамблея ООН осудила российскую агрессию 141 голосом против 5. Однако этого оказалось недостаточно для привлечения к ответственности российских военных преступников. Россия оправдывала свои действия тем, что Запад якобы сам разрушил международный правопорядок, однако ссылаться на прецеденты США в Ираке или других странах было некорректно, поскольку даже в этих случаях ООН не одобряла применение военной силы. Сам Путин в своем письме в ООН косвенно признал незаконность таких операций, упомянув о несанкционированном вторжении Буша в Ирак.

ООН оказалась бессильна остановить войну: российское вето заблокировало соответствующую резолюцию Совета Безопасности. Keystone

Военные преступления российской армии, включая массовые убийства, пытки, изнасилования и депортации, привели к запуску международного следствия: 16 марта 2023 года ООН представила доклад, зафиксировавший зверства россиян в Буче и Мариуполе. Уже на следующий день Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, что стало беспрецедентным случаем в мировой практике: впервые ордер на арест был выписан главе государства, являющегося постоянным членом СБ ООН. Преступление, за которое Путина привлекли к ответственности, касалось депортации тысяч украинских детей, что подпадает под определение преступления против человечности. Сам Путин даже публично хвастался этими действиями.

Возможное замораживание конфликта приведет к постоянной нестабильности на границе России и НАТО, а баланс сил в Европе будет серьезно нарушен

Римский статут, принятый в 1998 году, определяет четыре главных преступления: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии. Действия России попадают под все эти категории. 24 июня 2024 года Международный уголовный суд выдвинул новые обвинения против российских чиновников, включая преднамеренные преступления против гражданского населения. Путин и его окружение несут личную ответственность за развязывание агрессивной войны, а также за все преступления, совершенные российскими войсками. Последствия войны выходят далеко за пределы Украины. Этот конфликт угрожает всему международному порядку, сложившемуся после 1945 года. Возможное замораживание конфликта приведет к постоянной нестабильности на границе России и НАТО, а баланс сил в Европе будет серьезно нарушен. Кроме того, война может создать опасный прецедент, например, подтолкнув Китай к военному завоеванию Тайваня. Международное сообщество столкнулось с вызовом, итогом которого станет ответ на вопрос: будет ли мир в будущем основываться на силе права или на праве силы. Судьба Украины определяет не только безопасность Европы, но и будущее всего миропорядка».

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«Русские, совершающие преступления в Украине, являются законными целями»

Газета «Тагес Анцайгер» помещает большое интервью с Гарри Каспаровым. Один из вопросов касался швейцарской дипломатии. «Швейцария гордится своей дипломатией на украинском направлении, в том числе организацией саммита на Бюргенштоке и конференции по восстановлению Украины в Лугано. Можно ли считать прошедшие в Саудовской Аравии переговоры (России и США) поражением швейцарской дипломатии»?

Ответ: «Всегда стоит пытаться что-то делать. Однако вместо того, чтобы бесконечно проводить конференции, гораздо более значимым жестом было бы упрощение доступа Украины к вооружениям, содержащим швейцарские комплектующие. Будущее Украины решается не за столом переговоров, а на поле боя. Владимир Путин соглашается сейчас на переговоры только потому, что украинская армия продолжает сопротивляться. Успех Украины зависит не только от храбрости её солдат, но и от того, какое вооружение и технологии она получает — или не получает, при том, что 70–80% компонентов российских беспилотников поступают из-за рубежа, в основном из США. В российском оружии также используются и швейцарские технологии».

Гарри Каспаров: «Будущее Украины решается не за столом переговоров, а на поле боя». swissinfo.ch

На вопрос, будет ли прекращение огня долгосрочным, Гарри Каспаров отвечает отрицательно. «Даже если стороны договорятся о прекращении огня вдоль нынешней линии фронта, это будет лишь передышка. Два, три, максимум четыре года относительного мира — и не более того. С одной стороны — Владимир Путин, для которого война является инструментом удержания власти. С другой — украинцы, которые не смирятся ни с какими потерями. Ни одно правительство в Киеве, будь то администрация Владимира Зеленского или его преемника, не согласится отдать Крым. Уже подрастает поколение, для которого стремление вернуть утраченные территории стало не просто политическим лозунгом, а частью национальной идентичности. Пока в России сохраняется путинский режим, война будет продолжаться. Даже если она окажется поставленной на паузу, война не завершится. Потому что её корень — сам Путин и его имперские амбиции. Это единственное, что удерживает его режим от краха».

Мы хотим перемен, но пока Путин остаётся у власти, война или её угроза будут продолжаться

Будущее России Гарри Каспаров связывает с «исчезновением Российской империи. «Будущее России, скорее всего, не связано с её нынешними границами. Страна должна вернуть все оккупированные территории, включая Крым. Для меня украинская победа — это и наша победа. Без победы Украины не будет ни свободы для России, ни конца путинскому режиму. Мы хотим перемен, но пока Путин остаётся у власти, война или её угроза будут оставаться. Я отвергаю насилие, но русские, участвующие в войне и совершающие преступления в Украине, являются законными целями украинской армии».

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Какова роль Швейцарии в эпоху международных кризисов?

Этим вопросом задается швейцарский общественный телеканал SRF. «В понедельник 17 февраля 2025 года в Париже состоялся специальный саммит, посвященный агрессивной войне России против Украины. Министерство иностранных дел Швейцарии не сделало официальных заявлений о том, получала ли страна приглашение на эту встречу, или нет. Дамиан Мюллер (Damian Müller), депутат Совета кантонов (малая палата федерального парламента) от Партии «Либералы» (FDP) и представитель парламентского Комитета по иностранным делам, считает, что участие Швейцарии в саммите было бы неуместным.

По его словам, этот саммит предназначался для стран, оказывающих Украине прямую военную поддержку. Он подчеркнул, что Швейцария там не присутствует и не стремится участвовать в такого рода консультациях. Его коллега Франциска Рот (Franziska Roth), депутат Совета кантонов от Социал-демократической партии (SP), возможно, поддержала бы участие Швейцарии в парижском саммите. Однако, по ее мнению, приглашение в Париж было бы весьма неожиданным событием. Она отмечает, что в своей внешней политике Швейцария вынуждена лавировать, при этом «нельзя голосовать за резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, решительно осуждающие российскую агрессию, а затем демонстрировать прохладное отношение к ЕС в сфере ключевых вопросов санкций».

«Швейцария должна определиться, на чьей она стороне — Европы и Украины или тех, кто спекулирует на торговле с Россией». Keystone / Alessandro Della Valle

Противоречивой, по ее словам, выглядит и экономическая политика страны: с одной стороны, Швейцария получает прибыль от торговли российским сырьем, с другой — предлагает свои посреднические услуги в интересах мира. Франциска Рот считает, что такая позиция выглядит лицемерной: «Швейцария должна определиться, на чьей она стороне — Европы и Украины или тех, кто спекулирует на торговле с Россией». Тем не менее Дамиан Мюллер (Damian Müller), однопартиец главы внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассиса (FDP), не считает, что Швейцарии следует пересматривать свою дипломатическую линию.

По его мнению, «страна сохраняет взвешенную позицию, остаётся надежным партнером в миротворческих усилиях и действует с сильной позиции». Дамиан Мюллер подчеркивает, что Россия и США также преследуют собственные геополитические и экономические интересы. Он считает, что Швейцария остается нейтральной, и именно поэтому она по-прежнему сохраняет за собой ключевые позиции в сфере поддержания мира во всем мире. Однако на практике Швейцария в этот момент не участвует в переговорах — ни в Париже, ни в Саудовской Аравии. И это, возможно, главный вызов для её внешней политики сегодня«.

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Домашнее насилие в России во время агрессии против Украины

«В неприметном московском здании за стальной дверью скрывается офис гуманитарной организации „Насилию нет“. Здесь помогают жертвам домашнего насилия». О ней идет речь в репортаже телеканала SRF. «Серафима и её коллега Екатерина не называют фамилий — слишком опасно. Как и многие независимые НКО в России, «Насилию нет» объявлена «иностранным агентом». Каждую неделю в организацию обращаются около 200 женщин. Им нужна помощь, ведь после декриминализации домашнего насилия в 2017 году агрессоры практически не несут наказания.

Закон в России квалифицирует побои в качестве «проступка», особенно если они не причинили вреда здоровью и имели место впервые. «Женщины подают иски и жалобы, но реакции на них нет», — говорит Серафима. «Преступники остаются безнаказанными и повторяют акты насилия снова и снова», — добавляет Екатерина. Даже серьёзные случаи часто игнорируются властями. «Если кто-то звонит в полицию, то никто обычно просто не приходит», — говорит Екатерина. В ответ — стандартная фраза: «Сами разберутся, это семейное дело». Полицейские ссылаются при этом на «традиционные ценности», которые активно продвигает и Кремль.

«Если кто-то звонит в полицию, то никто обычно просто не приходит», — говорит Екатерина. В ответ — стандартная фраза: «Сами разберутся, это семейное дело». Keystone

Под этим предлогом в России оправдывают не только насилие, но и военную агрессию. После вторжения в Украину риторика о «ценностях» стала частью официального нарратива. Вернувшиеся с фронта солдаты часто оказываются травмированы, агрессивны и зависимы от алкоголя. Государство не оказывает им достаточной поддержки, и всё бремя ложится на их семьи. Недавно одна из ассоциаций военнослужащих опубликовала листовку, призывающую женщин «не критиковать» мужей и «не подходить к ним внезапно со спины». В социальных сетях множатся истории о насилии со стороны бывших военнослужащих. В официальных СМИ солдат представляют героями, а об их преступлениях говорится лишь в крайних случаях. В НКО «Насилию нет» пока не фиксируют увеличения числа обращений к ней, но это не значит, что проблемы не существует. «Мы знаем, что насилие участилось, — говорит Серафима. — Просто женщины боятся обращаться за помощью — или им запрещают это делать. Истории об избиениях, угрозах и запуганных семьях стали пугающе частыми».

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Украина не верит Трампу

После первых переговоров своих представителей с российскими посланниками в Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп заявил в СМИ, что Украине «не стоило начинать эту войну» или она давно могла бы «заключить сделку». Корреспондент телеканала SRF по Восточной Европе Юдит Хубер считает эти заявления несостоятельными.

По ее мнению, их в Украине восприняли негативно. Украина была беспричинно атакована Россией в феврале 2022 года и с тех пор сражается за выживание. Трамп полностью искажает эту ситуацию. Его слова подорвали доверие к США среди украинцев: многие перестали видеть в американском руководстве союзника или посредника. В стране сложилось ощущение, что Вашингтон встал на сторону российского агрессора. Это привело к тому, что украинцы теперь демонстративно заявляют: мы будем держаться вместе, мы пройдем через это даже без США. Согласно последнему опросу, 57 процентов украинцев доверяют президенту. В декабре этот показатель составлял 52 процента.

Трамп утверждал, что уровень доверия к Зеленскому — всего четыре процента, что является полной чушью. Многие украинцы и военные открыто заявляют, что Зеленский — их президент, их главнокомандующий. На территории Украины действует военное положение, а украинский закон запрещает проведение выборов в таких условиях. Очередной срок полномочий Зеленского истек прошлой весной. Однако все в Украине согласны с тем, что как только война закончится, выборы состоятся.

Украина была беспричинно атакована Россией в феврале 2022 года и с тех пор сражается за выживание. Трамп полностью искажает эту ситуацию. Keystone

Честные выборы во время войны невозможны: значительная часть мужчин находится на фронте, миллионы украинцев за границей, сотни тысяч — под российской оккупацией. Кроме того, существует риск авиаударов по избирательным участкам. В таких условиях избирательная кампания лишь дестабилизировала бы ситуацию в стране. Прекращение огня в ближайшем будущем маловероятно. Трамп дает понять, что встал на сторону Кремля, тогда как Москва придерживается своих максимальных требований. Без давления на Россию заключение приемлемого для Украины соглашения нереально. Европа также заинтересована в стабильности и безопасности и не может поддержать соглашение, которое означало бы капитуляцию Украины. Вероятность быстрого урегулирования остается низкой».

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Давние и неоднозначные отношения Трампа с Россией

«Взгляд в прошлое раскрывает давние и неоднозначные отношения Трампа с Россией», — пишет популярная швейцарская газета Blick. «Российские олигархи не раз помогали ему финансово, о чем еще несколько лет назад сообщал немецкий телеканал ZDF. Помимо этого, некоторое время у Трампа были контакты и с КГБ. „Трамп сразу же растаял. Он эмоциональный человек, несколько импульсивный. Ему нужно признание. И когда он его получает, то, конечно же, радуется. Визит моего отца подействовал на него так же, как мед на пчелу“, — вспоминала в интервью „Комсомольской правде“ Наталья Дубинина, дочь советского дипломата Юрия Дубинина, присутствовавшая на их встрече.

В январе 1986 года Дубинин направил Трампу письмо, в котором сообщалось, что Интурист проявил интерес к совместному проекту — строительству гостиницы в Москве. Позднее Трамп упомянул этот эпизод в своей книге «Искусство сделки». Однако Интурист всегда был тесно связан с КГБ. Поездку в Москву Трамп описал в мемуарах как «необыкновенный опыт». Он с семьей остановился в гостинице Националь в двухкомнатном «Ленинском» люксе. Вернувшись в США, Трамп неожиданно изменил свою риторику. Он занял целые полосы в американских газетах с критикой НАТО. По некоторым данным, именно после этой поездки у него впервые появились президентские амбиции.

Поездку в Москву Трамп описал в мемуарах как «необыкновенный опыт». По некоторым данным, именно после этой поездки у него впервые появились президентские амбиции. Keystone

Когда Трамп победил на выборах 2016 года, он уже десятилетиями поддерживал связи с бизнесменами, связанными с кремлевской элитой. Среди них — канадец украинского происхождения Алекс Шнайдер (56 лет), чей тесть, израильско-швейцарско-канадский бизнесмен Борис Бирштейн (77 лет), по данным Financial Times, имеет тесные связи с российской мафией. Осенью 2016 года американские спецслужбы опубликовали совместный доклад, в котором пришли к выводу, что Владимир Путин отдал приказ российской разведке обеспечить победу Трампа с помощью хакерских атак, распространения ложных новостей и атак на избирательную систему США. В этом контексте нынешние угрозы Трампа в адрес Зеленского («Диктатор без выборов») выглядят вполне закономерно».

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И в заключение:

В последние месяцы в Швейцарии проходили неофициальные встречи между представителями США и России, посвященные обсуждению конфликта в Украине. Об этом сообщают телеканал SRF и газета NZZ. Участники этих встреч обладают опытом в дипломатии и безопасности, однако не являются действующими государственными служащими, и неизвестно, были ли они официально направлены в Швейцарию своими правительствами.

Одна из таких встреч состоялась в Женеве на прошлой неделе, совпав по времени с Мюнхенской конференцией по безопасности. Эти переговоры, известные как «второй трек», направлены на улучшение коммуникации и поиск путей прекращения конфликта. Многие детали этих встреч, включая повестку дня и возможное участие украинских представителей, остаются неясными. Швейцарское Министерство иностранных дел подтвердило проведение подобных встреч.

Ранее, в июне 2024 года, в Швейцарии прошла мирная конференция по Украине, организованная по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Россия не была приглашена на эту конференцию. Впоследствии, в декабре 2024 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Украине со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом в телефонном разговоре. Швейцария выразила интерес в содействии урегулированию конфликта, однако российская сторона подчеркнула, что бессмысленно рассчитывать на предъявление Москве каких-либо ультиматумов, согласованных за спиной России.

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 3 марта 2025 года. А пока удачной новой недели и информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.