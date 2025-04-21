События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Мать Наталья прощается со своей дочерью Еленой Когут, пианисткой, погибшей в результате российской атаки на Сумы 13 апреля. Проводить её в последний путь пришли сотни людей. AP Photo/Evgeniy Maloletka

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

14 минут

Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в выпуске:

Ракетный удар по городу Сумы: военное преступление России?

«Патриотическое безумие»: как в Екатеринбурге поклоняются трубе

Трамп и Путин ведут кулуарный торг, а не переговоры о мире

Русские дроны охотятся в Херсоне за гражданскими: взрослыми и детьми

«Пасхальное перемирие» Путина с самого начала было обречено на провал

Ракетный удар по городу Сумы: военное преступление России?

Швейцарский телеканал SRF опубликовал репортаж корреспондента Дэвида Науэра (David Nauer) о ракетной атаке на город Сумы (около 30 километров от границы с Россией), которая вызвала резкую реакцию со стороны западных стран и обсуждается как возможное военное преступление. Атака произошла в Вербное воскресенье, в дневное время, когда город был полон людей. Очевидцы рассказывают о двойном ударе, нанесённом российскими ракетами «Искандер». Разрушения в жилых кварталах, сгоревшие автомобили, обугленные фасады и шокированные жители — кадры с места событий сопровождаются свидетельствами очевидцев. По предварительным данным, погибли не менее 35 мирных жителей, свыше 100 получили ранения.

«Удар по оживлённому центру города днём с высокой вероятностью наносит неприемлемый ущерб гражданским лицам. В этом случае речь может идти об однозначном нарушении международного права». Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Профессор международного права Андреас Мюллер (Andreas Müller) из Базельского университета поясняет, что международное гуманитарное право прямо запрещает намеренные удары по гражданскому населению и объектам. Все стороны конфликта обязаны различать комбатантов и гражданских лиц, а каждое нападение должно соответствовать принципу пропорциональности: военная цель не может оправдывать чрезмерные жертвы среди мирного населения. По словам Андреаса Мюллера, даже если целью был штаб украинских офицеров, расположенный в городской черте, удар по оживлённому центру днём с высокой вероятностью наносит неприемлемый ущерб гражданским лицам.

В этом случае речь может идти об однозначном нарушении международного права. Он подчёркивает, что такие действия «вряд ли могут быть оправданы», а доказательства возможного военного преступления выглядят «убедительными и документируемыми». Лидер фракции ХДС в Бундестаге и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) охарактеризовал атаку как одно из наиболее серьёзных преступлений России, совершённых с начала вторжения в Украину. Корреспондент SRF Дэвид Науэр, регулярно работающий в зоне боевых действий, подчёркивает, что российские удары по гражданской инфраструктуре учащаются. Мирные жители гибнут регулярно, в том числе дети. По его оценке, этими действиями Кремль демонстрирует, что готов говорить исключительно с позиции силы. Давид Науэр формулирует отрезвляющий вывод: «Такая тактика не приближает мир, а, напротив, ведёт к эскалации и новой фазе войны».

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

«Патриотическое безумие»: как в Екатеринбурге поклоняются трубе

В России сакральная символика войны приобретает всё более гротескные формы. Как сообщает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), 23 марта 2025 года во дворе кафедрального собора в Екатеринбурге была установлена копия фрагмента газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Этот жест отсылает к недавней спецоперации, в ходе которой российские военные проникли по трубопроводу на территорию России, контролируемую украинскими войсками, в районе города Суджа (Курская область). Известно, что солдаты прошли по газовой трубе диаметром 142 сантиметра от 15 до 16 километров. Есть сообщения о случаях химического поражения лёгких и гибели от удушья, но никаких данных о судьбе бойцов российские источники не приводят. Тем не менее операция преподносится как «героическая».

Символика трубы, изначально техногенная и утилитарная, становится объектом национального поклонения, вбирая в себя мотивы страдания, искупления и победы. SWI

Ключевую роль в церемонии открытия сыграл митрополит Евгений Кульберг, призвавший горожан пройти по узкой трубе, чтобы прочувствовать «подвиг наших ребят». По его словам, «эта труба дала России победу» и теперь является символом национального единства. Церемония сопровождалась выступлением певицы Вики Цыгановой, которая исполнила песню «Труба» с припевом: «Труба — русское слово! / Труба — значит труба!». Авторы материала подчёркивают двусмысленность: в русском языке слово «труба» также означает «конец», «крах», «погибель». По данным местных СМИ, на мероприятии присутствовали около тысячи человек. На сцене, рядом с иконами и флагом России, развевались знамёна с символикой ЧВК «Вагнер», официально расформированной в 2023 году. В завершение певица, в вечернем платье и на каблуках, первой прошла по трубе. Митрополит сравнил трубу с «пращой Давида», а саму операцию — с «дорогой жизни», которая вела к блокадному Ленинграду.

По версии проправительственных Telegram-каналов, один из участников операции, староста сельского храма, якобы ощутил в трубе «присутствие Божией благодати» и с тех пор получил прозвище «священник из трубы». Телеканал «Спас» предложил использовать трубу для крестных ходов, крещений и парадов, а некоторые комментаторы уже предрекают её появление в Москве на параде Победы 9 мая наряду с мощами семьи Романовых и красным флагом с ликом Христа. Газета NZZ видит в этом сращение патриотизма, милитаризма и квазирелигиозного культа. Символика трубы, изначально техногенная и утилитарная, становится объектом национального поклонения, вбирая в себя мотивы страдания, искупления и победы. Это, по оценке швейцарского издания, превращает войну в ритуал, в котором церковь служит проводником государственной мифологии, а героизация приобретает черты языческого обряда с элементами театра и с массовой истерией.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Трамп и Путин ведут кулуарный торг, а не переговоры о мире

В аналитическом материале швейцарского издания Finanz und Wirtschaft, посвящённом кулуарным контактам между представителями США и России, имевшим место в последнее время, подчёркивается, что в центре такой неофициальной дипломатии — не Украина и не прекращение боевых действий, а интересы Дональда Трампа, стремящегося к внешнеполитическому триумфу. Встречи в Стамбуле, а также переговоры с участием экономического эмиссара Кремля Кирилла Дмитриева в Вашингтоне и Санкт-Петербурге, свидетельствуют о попытке запустить отдельный трек американо-российского сближения, минуя Украину и Европейский союз.

В условиях, когда ключевые стороны конфликта отстранены от диалога, такие переговоры не приближают мир, а переводят фокус с прекращения огня на кулуарный торг влиянием, экономикой и репутацией. SWI

Россия, по данным источников, настаивает на снятии санкций, особенно в отношении сельского хозяйства и финансового сектора, а также на закреплении нейтрального статуса Украины. Трамп, по сообщениям, готов к таким уступкам ради политических дивидендов и возможно деловых выгод, включая доступ к редкоземельным металлам, арктическому шельфу и инфраструктурным проектам. Однако Путин не торопится соглашаться, ожидая более чётких сигналов от США. Украина и ЕС не участвуют в этих переговорах, что снижает их легитимность и эффективность.

СМИ, упомянутые в обзоре: Finanz und Wirtschaft Газета Finanz und Wirtschaft («Финансы и экономика», сокращённо FuW) — авторитетная швейцарская деловая газета, основанная в 1928 году в Цюрихе. Специализируется на аналитике фондовых рынков, корпоративных новостях и инвестиционных стратегиях. Издание выходит дважды в неделю — по средам и субботам, на немецком языке. Ориентировано на профессиональную аудиторию: частных инвесторов, управляющих активами, аналитиков и экономистов. Входит в медиагруппу TX Group и публикуется компанией дочерней компанией Tamedia Finanz und Wirtschaft AG. Издание известно своей независимой, аналитической подачей, придерживается экономически либеральной позиции. Помимо редакционной деятельности, газета проводит деловые конференции под брендом FuW Forum. Газета активно цитируется в международных экономических обзорах и считается одним из самых влиятельных источников деловой информации в Швейцарии.

Владимир Зеленский сталкивается с давлением со стороны США, но он не может позволить себе уступок, несовместимых с целями территориального восстановления и будущего членства в НАТО. ЕС же опасается «плохого мира», который не остановит Россию, но политически ослабит саму Европу. Несмотря на публичные заявления о мирной инициативе, контакты между США и Россией, в центре которых находится Дональд Трамп — это не попытка закончить войну, а инструмент продвижения личных и стратегических интересов, исключающих реальные компромиссы. В условиях, когда ключевые стороны конфликта отстранены от диалога, такие переговоры не приближают мир, а переводят фокус с прекращения огня на кулуарный торг влиянием, экономикой и репутацией».

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Русские дроны охотятся в Херсоне за гражданскими: взрослыми и детьми

Как сообщает в своем репортаже швейцарский телеканал SRF, город Херсон, находящийся под постоянными артобстрелами и ударами беспилотников с оккупированного левого берега Днепра, живёт в условиях ежедневной угрозы, но не сдаётся. По оценкам местных властей, в городе осталось менее трети довоенного населения — около 90 000 человек. Российские дроны-камикадзе отслеживают в Херсоне любое движение и наносят удары по гражданским автомобилям, улицам, домам, людям, нередко прицельно по детям. Несмотря на страх, многие херсонцы остаются в городе. Пенсионерка Ольга рассказала корреспонденту телеканала SRF, что боится выходить из дома, но уезжать не собирается: «Мы, старики, никому не нужны. А здесь у меня хоть есть крыша над головой».

Российские дроны-камикадзе отслеживают в Херсоне любое движение и наносят удары по гражданским автомобилям, улицам, домам, людям, нередко прицельно по детям. SWI SRF

Культурная жизнь Херсона также приспособилась к военным реалиям. Муниципальный театр официально прекратил работу, но труппа продолжает репетиции в подвале. Здесь же проходят спектакли и концерты, на которые зрители приходят, как только прекращаются обстрелы. Театральный режиссёр Александр Книга назвал происходящее «художественной обороной города» и подчеркнул, что театр остаётся символом мирного Херсона. Телеканал SRF приводит и свидетельства новых беженцев. Васелина, жительница деревни на окраине города, бежала в Херсон после того, как её дом был уничтожен ударом беспилотника. По её словам, дрон заметил еду, которую она оставила для животных, и вскоре после этого дом был уничтожен артогнём. Ей пришлось пройти пешком десять километров, постоянно прячась от дронов. Сейчас она живёт в центре для переселенцев, но чувствует себя потерянной: «Я до сих пор не знаю, что со мной будет». «Несмотря на ежедневную опасность, Херсон продолжает жить и сопротивляться. Пока в городе работают театр и волонтёры, пока люди не покидают улицы окончательно — город остаётся живым».

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

«Пасхальное перемирие» Путина с самого начала было обречено на провал

«Прекращение огня, о котором Владимир Путин объявил в одностороннем порядке, с самого начала не имело шансов на реализацию». Таково мнение политического обозревателя телеканала SRF. «Более того, создаётся впечатление, что на самом деле российский президент вовсе не стремился к настоящей паузе в боевых действиях. В Кремле, безусловно, осознают: невозможно в столь сжатые сроки объявить прекращение огня — да ещё и всего на один день — без консультаций с другой стороной. Это просто не работает. Так войны не прекращают. Для этого нужны переговоры, письменные договорённости, международные гарантии.

Многое указывает на то, что «пасхальное перемирие» было в первую очередь элементом пропаганды — частью психологической войны. Владимир Путин хотел представить себя лидером, стремящимся к миру. Вероятнее всего, основным адресатом такого жеста был президент США Дональд Трамп. Он, по всей видимости, всё больше теряет терпение: Трамп хочет как можно скорее положить конец войне в Украине, но его усилия не приносят желаемого результата. Вашингтон даже пригрозил выйти из мирного процесса.

Пасха в храме Украинской православной церкви в Харькове, Украина, 20 апреля 2025 года. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

И в этот момент на сцену выходит «мирная инициатива» Путина: Россия демонстрирует готовность к прекращению огня, а когда оно ожидаемо нарушается, кремлёвская пропаганда обвиняет в этом Украину — что уже и происходит. В Москве, по всей видимости, надеются, что Белый дом примет именно такую интерпретацию событий и в ответ ограничит свою военную и политическую поддержку Киеву. Иначе говоря, создаётся впечатление, будто Путин играет роль «миротворца», чтобы дискредитировать Украину в глазах международной аудитории.

Однако реальность остаётся прежней: именно Россия начала эту войну. Она вторглась в суверенное соседнее государство, нарушив международное право, и уже более трёх лет разрушает там всё вокруг. Угроза исходит не от Украины, а наоборот — от России, которая ставит под вопрос само существование украинского государства. Прекратить войну Владимир Путин мог бы в любой момент: он мог бы начать серьёзные переговоры с Соединёнными Штатами, с Европой, с самой Украиной. Да он мог бы просто отдать приказ о выводе войск — и тогда наступил бы мир. Но именно этого он не делает. И в этом — суть происходящего: Путин, очевидно, не хочет мира. Даже его якобы миролюбивое заявление о пасхальном прекращении огня не меняет этого факта».

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Ниже материалы, которые также были опубликованы у нас за последнюю неделю и могли бы вас заинтересовать:

Как меняется структура иммиграции в Швейцарию

Швейцария не спешит передавать Украине российские деньги: в чём причина?

Когда спутники превращаются в мишень: Швейцария и правила для космоса

Приглашаем вас также принять участие в наших актуальных дебатах:

Показать больше Дебаты Ведёт: Инг Цанг Новые глобальные альянсы и положение малых стран В мире стремительно формируются новые политические и экономические альянсы. Какой стратегии в данных условиях должны придерживаться малые страны, такие как Швейцария? Присоединяйтесь к дискуссии Просмотреть обсуждение

Внешний контент Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ. Каждую неделю: Политика конфиденциальности SRG предоставляет дополнительную информацию о том, как обрабатываются ваши данные. Я даю согласие на использование моих данных для информационного бюллетеня SWI swissinfo.ch. Подписаться

Если у Вас есть свое мнение или если Вы хотите, чтобы мы осветили какую-либо тему, то вот Вам наш электронный адрес: russian@swissinfo.ch.

Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 28 апреля 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.