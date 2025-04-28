События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?
Сегодня в выпуске:
- Когда заключённые становятся защитниками Украины
- «Прагматичная дипломатия Швейцарии в Украине»
- «Отказ от иллюзорного мира — это инвестиция в безопасность Европы»
- Существуют ли в Украине безопасные зоны?
Когда заключённые становятся защитниками Украины
«В условиях затяжной войны Украина ищет новые способы пополнения армии, численность которой, по словам президента Владимира Зеленского, должна была бы составлять в идеале 1,5 миллиона человек — что было бы почти вдвое больше нынешней. Однако набор новых солдат идёт медленно, несмотря на реформы». Об этом говорится в репортаже швейцарского общественного телеканала SRF. «Одним из нестандартных решений стало привлечение к военной службе осуждённых: в 2024 году вступил в силу закон, позволяющий заключённым выйти на свободу досрочно в обмен на службу в армии. По данным Министерства юстиции Украины, уже более 8 000 бывших заключённых служат в Вооружённых силах, ещё 900 заявлений находятся на рассмотрении.
Одним из подразделений, специально созданных для таких добровольцев, стал батальон «Алькатрас» в составе 93-й механизированной бригады. Он был сформирован два месяца назад и дислоцируется в Донбассе, неподалёку от города Покровск, пока остающегося под украинским контролем. После завершения курса подготовки батальон будет направлен на передовую. В его рядах бойцы с трудными судьбами: бывшие осуждённые за грабеж, наркотики, ДТП. Артём, сварщик по профессии, признаётся, что армия — лучшее, что с ним могло произойти после тюрьмы. «Толкин», выбравший себе позывной в честь автора «Властелина колец», мечтает после войны заняться фермерством. Среди солдат — и палестинец Анис, давно живущий в Украине и решивший защищать свою «новую родину» после ареста.
Один из символов батальона — 32-летняя Эйприл из Канады. Она работает санитаркой и признаётся, что считает бойцов своей семьёй. Её собственная мать отбывала срок в Канаде, и это сближает её с подопечными. Несмотря на высокий моральный дух, у батальона остро не хватает оборудования: солдаты вооружены старыми АК-47, не хватает бронежилетов, транспорта, дронов. Чтобы привлечь поддержку, Эйприл завела страницы в соцсетях для сбора пожертвований.
По словам Александра, сержанта батальона с восьмилетним стажем, работать с бывшими заключёнными проще, чем с обычными гражданскими: «Они понимают, что от их поведения зависит их свобода. У них есть личная мотивация, которая важнее всего». Батальон «Алькатрас» — лишь один из примеров того, как в условиях войны за выживание Украина мобилизует ресурсы, выходя за пределы стандартных решений. И одновременно — это история о шансах на искупление и о новом начале в жизни».
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«Прагматичная дипломатия Швейцарии в Украине»
С начала 2025 года Жак Гербер, бывший министр здравоохранения и экономики кантона Юра, занимает новую ключевую должность в структуре швейцарской внешней политики. Он назначен первым специальным уполномоченным Федерального совета (федерального правительства Швейцарии) по Украине. Его основная задача состоит в координации масштабной швейцарской программы помощи Украине на 2025–2028 годы. Общий объём программы составляет 1,5 миллиарда франков и охватывает четыре направления: гуманитарная помощь, поддержка восстановления и развития, укрепление мира и содействие частному сектору экономики. Программа предусматривает, в частности, 500 миллионов франков, предназначенных для поддержки частных швейцарских компаний, уже участвующих в восстановлении Украины.
В интервью газете «Ле Тан» он подробно рассказал о своей работе и том, какие проблемы предстоит ему решать в будущем. Жак Гербер получил дипломатический ранг посла и стал связующим звеном между двумя основными федеральными структурами — Швейцарской Дирекцией по развитию и сотрудничеству (DEZA, входит в состав МИД) и Государственным секретариатом по экономическим вопросам (Seco, входит в состав Минэкономики). На него возложены как стратегические, так и финансовые функции, включая контроль за эффективным, прозрачным и безопасным использованием выделяемых Швейцарией средств — особенно в условиях высоких рисков, связанных с коррупцией и логистической нестабильностью в зоне войны.
До официального вступления в должность Жак Гербер в ноябре 2024 года уже посещал Украину в частном порядке, чтобы ознакомиться с реальной ситуацией на местах. Его вторая поездка в марте 2025 года уже была официальной: он представлял Швейцарию на координационной платформе международных доноров и возглавил экономическую делегацию Швейцарии в Киеве. В рамках той поездки Жак Гербер провёл встречи с четырьмя министрами Украины (экономики, здравоохранения, цифровизации, сельского хозяйства), а также принял участие в совещании с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
По его словам, украинское общество устало от войны, но сохраняет волю к сопротивлению и восстановлению. Поразило Жака Гербера то, как украинцы продолжают бороться за стабильность общественных и государственных институтов, как они поддерживают стабильное функционирование экономики и системы образования даже в условиях постоянных воздушных тревог. Среди проектов, которые поддерживает Швейцария, — лагерь для перемещённых лиц в Харькове и школьная программа питания в Чернигове, реализуемая под эгидой Первой леди Украины.
Особое внимание уделяется региональному аспекту: в восточных регионах, близких к линии фронта, преобладают гуманитарные проекты, тогда как на западе Украины уже реализуются инициативы в сфере инфраструктуры и возобновляемой экологичной энергетики. Например, в Житомире строится электростанция на древесных отходах. Одновременно уже стартовали конкурсы проектов для швейцарских компаний, работающих в Украине. Первый раунд, вызвавший высокий интерес, привёл к удвоению соответствующих бюджетов — с 50 до 100 миллионов франков. Отобраны будут около десяти проектов, соответствующих общественным и восстановительным приоритетам украинского правительства. В будущем планируется включение в процесс швейцарских компаний, пока не представленных в Украине.
Жак Гербер также отвечает за координацию усилий в сфере гуманитарного разминирования. Швейцария обязалась инвестировать 100 миллионов франков в этот приоритетный участок работы. Пока что акцент делается на картографировании минных полей и на предоставлении доступа к этой информации сельским жителям. Случаи подрыва фермеров на минах уже исчисляются сотнями. Само разминирование — задача на годы вперёд. Особенность швейцарского подхода — долгосрочность. При этом сама Украина высоко ценит именно последовательность швейцарского партнёра: даже при относительно небольших по объему вложениях в Украину Швейцария считается надёжной стороной, которая всегда выполняет взятые обязательства. Министр экономики Украины Юлия Свириденко даже назвала подписанный в Давосе меморандум о взаимопонимании с федеральным советником Ги Пармеленом образцом для других стран.
При этом Жак Гербер подчёркивает важность соответствия швейцарской поддержки нейтральному статусу страны: она не должна превращаться в политический инструмент и обязана не выходить за рамки международного гуманитарного права. Он сравнивает ситуацию с деятельностью Международного комитета Красного Креста, который также критикуется с обеих сторон, но сохраняет нейтралитет как высшую ценность. Жак Гербер не планирует частых поездок в Украину: его основная команда работает на месте, и визиты самого уполномоченного должны приносить практическую пользу. Такая прагматичная дипломатия, сочетающая гуманитарный аспект и экономический расчёт, становится новой нормой для Швейцарии.
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«Отказ от иллюзорного мира — это инвестиция в безопасность Европы»
«В 1938 году политика умиротворения, реализованная Великобританией и Францией в отношении Гитлера, обернулась катастрофой: Мюнхенское соглашение не остановило агрессию, а лишь укрепило решимость диктатора развязать Вторую мировую войну. Сегодняшняя ситуация с Украиной вызывает схожие аналогии: попытки навязать Киеву „мирный план“, разработанный командой Дональда Трампа, по сути, почти что равны принуждению к капитуляции Киева». Таково мнение политического обозревателя швейцарской газеты «Аргауэр Цайтунг». «Этот план игнорирует все интересы Украины — её стремление к вступлению в НАТО, реальные гарантии безопасности и принцип территориальной целостности. Трамп, отказавшийся даже от продажи ей систем ПВО, переложил вину за провал переговоров на Владимира Зеленского, но сам не учёл главного: для капитуляции посредники не нужны.
Тем не менее Украина продолжает сопротивление. Несмотря на удары по инфраструктуре и гражданским объектам, Россия не достигла стратегических целей, а ключевые города страны, за исключением городов Донбасса, остаются жизнеспособными. Украина готова де-факто признать временную утрату Крыма и оккупированных территорий, но не де-юре, осознавая, что режим Путина не вечен и что политическая ситуация может вновь измениться непредсказуемым образом, как это произошло в странах Балтии после 1988 года. Украина уже производит 40% вооружений самостоятельно, и эта доля постепенно увеличивается. Да и Европа наращивает поддержку, поскольку понимает: пока Путин втянут в войну в Украине, он не способен угрожать странам Балтии или другим регионам. Отказ от иллюзорного мира сейчас — это не только защита украинского суверенитета, но и стратегическая инвестиция в безопасность всей Европы».
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Существуют ли в Украине безопасные зоны?
Такой вопрос ставит популярное издание «Блик ам Зоннтаг». «Федеральный советник (министр) Беат Янс (Beat Jans, курирует миграционное досье) оказался перед сложной задачей: определить, какие районы Украины можно считать безопасными. Решение этой задачи требуется ему для реализации парламентского постановления, принятого в декабре 2024 года. Согласно новым правилам, право на получение ВНЖ категории S должны сохранять только граждане Украины, находящиеся в качестве беженцев в Швейцарии и изначально проживавшие в регионах, оккупированных Россией или являющихся ареной активных боевых действий.
Реализация этой меры осложняется нынешним обострением ситуации в Украине. Россия, как и прежде, наносит мощные удары по украинским городам: только за последние недели в результате обстрелов в Сумах погибли более 30 человек, а в Киеве — как минимум 12 человек. Тем временем президент США Дональд Трамп предложил Украине «мирный план», который фактически требует уступить 20% территории Украины России под угрозой прекращения американской поддержки.
В Государственном секретариате по делам миграции (SEM, подразделение ведомства Беата Янса) признают сложность задачи определения в Украине безопасных регионов. При этом Швейцария ориентируется на опыт Норвегии, первой классифицировавшей некоторые районы Украины как безопасные. Однако норвежский опыт показал, насколько рискованны такие классификации: после признания ряда регионов безопасными там вновь произошли «прилеты». Например, Киев все ещё считается в Норвегии безопасным регионом, несмотря на продолжающиеся воздушные атаки с применением баллистики и дронов.
Дополнительную неопределённость создают процессы в Европейском союзе. В июне ЕС планирует обсудить судьбу общеевропейского режима защиты украинских беженцев, что может повлиять и на швейцарский курс в этой области. В Берне подчёркивают намерение координировать свои действия с шагами ЕС, с тем чтобы избежать ситуации, когда Швейцария оказалась бы в менее выгодном положении по сравнению с государствами-членами Евросоюза. Поэтому политическое давление на Беата Янса продолжает усиливаться. Сразу после принятия упомянутого парламентского решения кантоны направили в SEM письма с требованием к федеральному центру сократить число получателей ВНЖ «защитной» категории S.
Некоторые кантоны, например Тургау, прямо заявляют о необходимости немедленной реализации новых правил, указывая на перегруженность системы приёма беженцев и на нехватку жилья и персонала. Беат Янс пытается сгладить возникшую напряжённость, предложив со своей стороны дольше удерживать в федеральных центрах приема и размещения мигрантов тех беженцев, по заявлениям которых ожидаются отрицательные решения. Однако проблемы остаются: в ряде кантонов никакой разрядки не ощущается, несмотря на общее снижение числа прошений от украинцев о предоставлении им убежища в Швейцарии. Давление на Беата Янса и на федеральный центр в целом будет сохраняться до тех пор, пока ситуация в Украине будет оставаться нестабильной и пока свою часть работы не сделает Европейский союз».
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Газета Aargauer Zeitung — швейцарская ежедневная газета на немецком языке, издающаяся в кантоне Аргау и прилегающих регионах. Основана 4 ноября 1996 года в результате слияния двух изданий: Aargauer Tagblatt (основана в 1847 году) и Badener Tagblatt (основана в 1848 году).
Редакция газеты располагается в городе Арау, где также осуществляется её печать. С 1 октября 2018 года Aargauer Zeitung входит в медиаконцерн CH Media (совместное предприятие AZ Medien и медиагруппы NZZ), объединяющий региональные газеты, радиостанции и телеканалы.
Газета выходит с понедельника по субботу, имеет тираж около 50 649 экземпляров (по состоянибю на 2023 г.), газета предлагает пять региональных выпусков, придерживается либеральной политической ориентации и освещает широкий спектр тем: от местных новостей до национальных и международных событий, включая политику, экономику, культуру и спорт. Цифровая версия газеты доступна на сайте www.aargauerzeitung.ch и через мобильное приложение.
Газета SonntagsBlick: швейцарская воскресная газета, издаваемая на немецком языке холдингом Ringier AG. Впервые вышла в свет в 1969 году. Редакция находится в Цюрихе. По данным 2023 года тираж SonntagsBlick составляет около 90 000 экземпляров, охват аудитории — примерно 325 000 читателей.
Газета предлагает трёхчастную структуру: актуальные новости, спорт и развлекательные материалы. Газета известна своими эксклюзивными расследованиями, интервью и аналитическими статьями, охватывающими политику, общество и международные события.
Несмотря на таблоидный формат, издание стремится к качественной журналистике и регулярно публикует материалы, вызывающие общественный резонанс. Является частью Blick-Gruppe, в которую также входят ежедневная газета Blick и онлайн-платформа Blick.ch.
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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 5 мая 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!
Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.
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