Наши швейцарские фотоитоги 2024 года

Женевское озеро, западная Швейцария, 11 октября 2024 года. Afp Or Licensors

За последние двенадцать месяцев в Швейцарии произошло множество ярких событий, от важных международных конференций до концертов поп-звезд и стихийных бедствий. В этой галерее представлены самые выразительные фото свидетельства минувшего 2024 года.

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В 2024 году в ночном небе над Швейцарией можно было несколько раз наблюдать северное сияние, редкое для Центральной Европы природное зрелище. Горы остаются горами, непредсказуемыми, прекрасными и опасными. В минувшем 2024 году, к сожалению, опять не обошлось без человеческих жертв.

Десятки жертв среди гражданского населения вынуждена едва ли не каждую неделю оплакивать Украина. Поэтому и на ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, и на мирной конференции по Украине на горе Бюргеншток в центре Швейцарии недаоеко от Люцерна речь шла в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, в том числе, и о путях достижения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский, руководитель офиса (аппарата) президента Украины Андрей Ермак и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Давосе, Швейцария, проводят консультации в рамках 54-й ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ), 16 января 2024 года. KEYSTONE

Страна-агрессор Россия и ее важнейший союзник Китай участия в этой конференции не приняли. Одним из самых больших политических сюрпризов в 2024 году стало принятое на референдуме решение народа назначить самим себе 13-ю пенсионную выплату по линии «первого компонента» пенсионной системы (AHV).

В конце 2024 года министр финансов Карин Келлер-Зуттер была избрана президентом Швейцарии на 2025 год. Президенты в Швейцарии не имеют дополнительных административных полномочий, но свое избрание госпожа министр постаралась использовать для того, чтобы доказать, что политики тоже люди.

предыдущий следующий Сотрудники спецподразделений полиции на крыше отеля в Давосе на открытии ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) 15 января 2024 года. Fabrice COFFRINI / AFP Звезда швейцарского ньюскул ски́инга Фабиан Бёш (Fabian Bösch) превращает культовую вершину Шильтхорн в Бернских Альпах в уникальную цирковую арену на фоне потрясающих альпийских пейзажей. Jan Cadosch / Red Bull Content Pool Депутат парламента Тамара Фуничелло, представители профсоюзов Бенуа Гайяр и Пьер-Ив Майяр, а также Даниэль Лампарт, главный экономист профсоюзной ассоциации SGB (слева направо) отмечают победу на референдуме по введению 13-й пенсионной выплаты, воскресенье, 3 марта 2024 года, Берн. Keystone / Peter Schneider На этой фотографии, снятой 14 марта 2024 года полицией кантона Вале на вершине Тет-Бланш, запечатлены поиски последнего участника группы из шести лыжников, пропавших в швейцарских Альпах. На тот момент пять человек уже найдены мертвыми. Фото: 14 марта 2024 года. Photo by Handout / POLICE CANTONALE VALAISANNE / AFP Представители фермерского движения Швейцарии проводят демонстрацию протеста в пятницу, 22 марта 2024 года, г. Эрзиген, кантон Берн. Keystone / Alessandro Della Valle Ассоциация Ainees pour le climat Switzerland («Климатические пенсионерки) отмечает свою победу в Европейского суде по правам человека, вторник, 9 апреля 2024 года. Keystone / Jean-Christophe Bott Антропоморфный робот на основе искусственного интеллекта во время Глобального саммита Международного союза электросвязи (МСЭ) «ИИ во благо» в Женеве 30 мая 2024 года. Afp Or Licensors Северное сияние в ночном небе над деревней Дайленс (Daillens), кантон Во, Швейцария, пятница, 10 мая 2024 года. Keystone / Laurent Gillieron Истребители F/A-18 отрабатывают взлет с автобана и посадку на автомагистраль на федеральной трассе A1 между городами Аванш и Пайерн, западная Швейцария, 5 июня 2024 года. Afp Or Licensors Участники Саммита Мира по Украине на горе Бюргеншток и президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд, регион города Люцерн, Швейцария, суббота, 15 июня 2024 года. Keystone / Eda / Pool / Alessandro Della Valle Немо Меттлер, также известный как Немо, победил на 68-м конкурсе песни «Евровидение» (ESC) 2024 с песней The Code, в городе Биль, 17 июня 2024 года. Afp Or Licensors Непогода нанесла региону долины Маджиа на юге Швейцарии в кантоне Тичино огромный материальный ущерб, среда, 3 июля 2024 года. Keystone / Michael Buholzer Швейцарские болельщики поддерживают свою команду перед началом матча четвертьфинала ЕВРО 2024 по футболу между сборными Англии и Швейцарии на стадионе Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфе, Германия, 06 июля 2024 года. 2024 Anadolu Фанаты Тейлор Свифт перед стадионом «Летцигрунд» в Цюрихе, Швейцария, 09 июля 2024 года. Американская поп-звезда выступила с концертами 09 и 10 июля 2024 года на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе. 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Keystone / Gian Ehrenzeller Правила игры в хорнуссен куда проще правил игры в бейсбол, хотя выглядит этот типично швейцарский вид спорта на первый взгляд довольно странно. Фото сделано на 40-м Швейцарском Первенстве по игре в хорнуссен 31 августа 2024 года. Afp Or Licensors Посетитель рассматривает картину французского художника Анри Матисса «Композиция (Les velours) во время пресс-визита перед открытием выставки «Матисс — приглашение в путешествие» в музее «Фонд Бейелера» в г. Риен недалеко от Базеля, 20 сентября 2024 года. Afp Or Licensors Сотрудники полиции у детского сада в районе Цюрих-Орликон, Швейцария, вторник, 1 октября 2024 года: 23-летний преступник китайского происхождения напал с ножом на группу детей из группы продленного дня, пятилетний мальчик был тяжело ранен, а двое других пятилетних детей получили ранения средней тяжести. Преступник был арестован. Keystone / Michael Buholzer Велосипедистка во время аномально сильного снегопада в Берне в четверг 21 ноября 2024 года. Keystone / Alessandro Della Valle Автомобили стоят в пробке на автостраде A14 возле города Бухрайн в направлении Люцерна, четверг, 21 ноября 2024 г. Keystone / Philipp Schmidli Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер после избрания ее президентом Швейцарской Конфедерации на 2025 год, среда, 11 декабря 2024 года, Берн, Швейцария. Keystone / Alessandro Della Valle Рабочие проводят техосмотр ГЭС «Гримзель 1», вторник, 17 декабря 2024 года. Keystone / Gaetan Bally Министр внутренних дел Швейцарии Элизабет Бом-Шнайдер (справа) во время зимней сессии швейцарского парламента четверг, 19 декабря 2024 года, в Берне. Keystone / Peter Klaunzer «Заметает метель, заметает…». Дорожная развязка в понедельник, 23 декабря 2024 года, кантон Вале. Keystone / Alessandro Della Valle Картина 1

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Показать больше Карин Келлер-Зуттер, политик формата too big to fail: как ей это удается? Этот контент был опубликован на Её карьера проходила через тернии повседневной мелочной работы к звездам швейцарского политического небосклона. Читать далее Карин Келлер-Зуттер, политик формата too big to fail: как ей это удается?

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.