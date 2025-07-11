The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Швейцарский ИИ

Швейцария представит многоязычную ИИ-модель

Консорциум швейцарских вузов представит ИИ-модель (LLM), обученную на базе открытой инфраструктуры и ориентированную на поддержку 1 500 языков.
Консорциум швейцарских вузов представит ИИ-модель (LLM), обученную на базе открытой инфраструктуры и ориентированную на поддержку 1 500 языков. Keystone / Gaetan Bally

Консорциум швейцарских вузов представит языковую модель (LLM), обученную на базе открытой инфраструктуры и ориентированную на поддержку более чем 1 500 языков. Разработка осуществляется при поддержке Швейцарского национального центра суперкомпьютинга (CSCS) и знаменует собой важный шаг в развитии открытых и воспроизводимых систем искусственного интеллекта.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Модель прошла обучение на суперкомпьютере «Alps», расположенном в центре CSCS в Лугано, и, как подчеркивают её разработчики, представляет собой пример открытого научного подхода в эпоху увеличивающейся зависимости от закрытых коммерческих систем на основе ИИ. В проекте участвуют исследовательские группы из Федерального Политеха Лозанны (EPFL), Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich), а также других академических учреждений страны.

Анонс модели состоялся в рамках первого Международного саммита разработчиков открытых языковых моделей, проходившего на прошлой неделе в Женеве. Мероприятие собрало около пяти десятков международных организаций, работающих в области открытого ИИ и «ответственного развития языковых моделей». Саммит был организован при участии центров искусственного интеллекта EPFL и ETHZ и стал важным шагом к формированию глобальной экосистемы сотрудничества вокруг свободных моделей ИИ.

Как сообщили участники проекта, модель будет доступна в конце лета под открытой лицензией. Особое внимание уделено прозрачности: будут опубликованы как исходный код, так и корпус обучающих данных. Это позволит обеспечить воспроизводимость, научную проверяемость и адаптацию модели для нужд академических, правительственных и частных организаций. Цель инициативы — содействие инновациям и развитие инфраструктуры ответственного ИИ.

Показать больше
Кто сможет пользоваться шестым по мощности суперкомпьютером в мире и чего с его помощью можно будет добиться?

Показать больше

Суперкомпьютер в швейцарских Альпах: ИИ во благо науки

Этот контент был опубликован на Кто сможет пользоваться шестым по мощности суперкомпьютером в мире и чего с его помощью можно будет добиться?

Читать далее Суперкомпьютер в швейцарских Альпах: ИИ во благо науки

«Открытые лингвистические модели необходимы для устойчивых и надёжных способов применения ИИ. Они позволяют исследовать как возможности, так и риски, связанные с новыми языковыми архитектурами. Прозрачность критически важна также с точки зрения нормативно-правового соответствия», — объясняет Иманол Шлаг (Imanol Schlag), эксперт Центра ИИ при ETHZ и один из руководителей проекта наряду с Антуаном Босселе (Antoine Bosselut) и Мартином Ягги (Martin Jaggi) из EPFL.

Одной из ключевых особенностей модели является масштабное многоязычие. Базовая архитектура была обучена на корпусе текстов, включающем материалы более чем на 1 500 языках: 60% данных приходится на английский язык, а оставшиеся 40% — на самый широкий спектр других языков, включая малые и региональные языки. Кроме того, в обучение были включены программный код и математические форматы. По словам Антуана Босселе, такое лингвистическое разнообразие позволит применять модель в глобальном контексте с учётом локальных культурных и языковых особенностей.

Показать больше
Может ли Швейцария найти безопасный курс к лидерству в области ИИ?

Показать больше

Может ли Швейцария найти безопасный курс к лидерству в области ИИ?

Этот контент был опубликован на И это в момент, когда от сдерживающих мер регулирования страны переходят к борьбе за конкурентные преимущества.

Читать далее Может ли Швейцария найти безопасный курс к лидерству в области ИИ?

Ожидается, что вместе с моделью будет опубликована исчерпывающая техническая документация, включающая описание архитектуры, методов обучения, критериев оценки и примеры практического использования. Инициатива, стартовавшая в декабре 2023 года под эгидой EPFL и ETHZ, поддерживается более чем десятью швейцарскими академическими учреждениями и является составным элементом стратегической программы по развитию в Европе ответственного и открытого ИИ.

Показать больше
Все по теме Наука

Показать больше

Все по теме Наука

Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства!

Читать далее Все по теме Наука
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
53 Отметки «мне нравится»
60 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
60 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Президент Национального совета Швейцарии укрывалась в бункере во время атаки российских беспилотников.

Показать больше

Швейцарская делегация пережила атаку российских дронов в Виннице

Этот контент был опубликован на Президент Национального совета Швейцарии укрывалась в бункере во время атаки российских беспилотников.

Читать далее Швейцарская делегация пережила атаку российских дронов в Виннице
В четверг в Риме Швейцария и Украина подписали государственный договор о сотрудничестве в восстановлении страны, пострадавшей от агрессии.

Показать больше

Швейцария и Украина подписали договор о сотрудничестве

Этот контент был опубликован на В четверг в Риме Швейцария и Украина подписали государственный договор о сотрудничестве в восстановлении страны, пострадавшей от агрессии.

Читать далее Швейцария и Украина подписали договор о сотрудничестве
Молодой, хорошо образованный и из соседней страны — так сегодня выглядит типичный трудовой иммигрант в Швейцарии.

Показать больше

В Швейцарии преобладают устаревшие представления об иммигрантах

Этот контент был опубликован на Группа учёных из Политеха Лозанны (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL) и Женевского университета решила составить всесторонний портрет трудовой иммиграции в Швейцарию с 1966 года по настоящее время.

Читать далее В Швейцарии преобладают устаревшие представления об иммигрантах
У большинства жителей этой страны сохраняются реальные шансы на социальный рост независимо от социального происхождения.

Показать больше

Социальные лифты в Швейцарии работают стабильно

Этот контент был опубликован на У большинства жителей этой страны сохраняются реальные шансы на социальный рост независимо от социального происхождения.

Читать далее Социальные лифты в Швейцарии работают стабильно
Правительство официально обнародовало список вопросов, которые будут вынесены на всенародное голосование 30 ноября 2025 года.

Показать больше

Швейцария проголосует 30 ноября по трём законопроектам

Этот контент был опубликован на Правительство официально обнародовало список вопросов, которые будут вынесены на всенародное голосование 30 ноября 2025 года.

Читать далее Швейцария проголосует 30 ноября по трём законопроектам
С 6 по 16 августа 2025 года в Локарно пройдет 78-й Международный кинофестиваль. В программе — 221 фильм, включая 99 премьер.

Показать больше

На кинофестивале в Локарно покажут 221 фильм

Этот контент был опубликован на С 6 по 16 августа 2025 года в Локарно пройдет 78-й Международный кинофестиваль. В программе — 221 фильм, включая 99 премьер.

Читать далее На кинофестивале в Локарно покажут 221 фильм
Председатель Национального совета (большой палаты парламента) Швейцарии Майя Риникер посетила швейцарские проекты в Харьковской области на востоке Украины.

Показать больше

Майя Риникер посетила Харьковскую область

Этот контент был опубликован на Председатель Национального совета (большой палаты парламента) Швейцарии Майя Риникер посетила швейцарские проекты в Харьковской области на востоке Украины.

Читать далее Майя Риникер посетила Харьковскую область
Швейцария планирует ввести новую биометрическую идентификационную карту гражданина к концу 2026 года.

Показать больше

Биометрические ID-карты появятся в Швейцарии в 2026 году

Этот контент был опубликован на Швейцария планирует ввести новую биометрическую идентификационную карту гражданина к концу 2026 года.

Читать далее Биометрические ID-карты появятся в Швейцарии в 2026 году
Обострение торгового-экономического конфликта между США и другими странами может нанести серьёзный удар по швейцарской экономике.

Показать больше

Таможенный конфликт с США может стоить Швейцарии 17,5 млрд

Этот контент был опубликован на Обострение торгового-экономического конфликта между США и другими странами может нанести серьёзный удар по швейцарской экономике.

Читать далее Таможенный конфликт с США может стоить Швейцарии 17,5 млрд
Швейцарский фестиваль Fête de l'Epouvantail или Праздник огородных пугал в этом году отмечает своё 30-летие.

Показать больше

Пугала огородные проведут свой фестиваль в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Швейцарский фестиваль Fête de l'Epouvantail или Праздник огородных пугал в этом году отмечает своё 30-летие.

Читать далее Пугала огородные проведут свой фестиваль в Швейцарии

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
«О «конце профессии переводчика» говорят уже последние двадцать лет, тем не менее мы по-прежнему здесь и никуда не делись».

Показать больше

Как ИИ меняет профессию переводчика

Этот контент был опубликован на Бурное развитие искусственного интеллекта вызывает тревогу в среде профессиональных переводчиков. Как им адаптироваться к новым реалиям?

Читать далее Как ИИ меняет профессию переводчика
Компания Microsoft вложит в Швейцарии 400 миллионов в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта (ИИ).

Показать больше

Компания Microsoft вложит в Швейцарии 400 млн в развитие ИИ

Этот контент был опубликован на Компания Microsoft вложит в Швейцарии 400 миллионов в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта (ИИ).

Читать далее Компания Microsoft вложит в Швейцарии 400 млн в развитие ИИ
В этом коротком видео мы объясняем, как работает ИИ, на каких принципах он основан и где используется уже сегодня.

Показать больше

Что такое искусственный интеллект? Просто о сложном

Этот контент был опубликован на В этом коротком видео мы объясняем, как работает ИИ, на каких принципах он основан и где используется уже сегодня.

Читать далее Что такое искусственный интеллект? Просто о сложном
Более 77 % работников в Швейцарии применяют искусственный интеллект в профессиональной деятельности — чаще, чем в любой другой стране.

Показать больше

Швейцарцы применяют ИИ на работе — часто в нарушение правил

Этот контент был опубликован на Швейцарцы активно используют на работе искусственный интеллект — при этом половина нарушает корпоративные нормы и правила.

Читать далее Швейцарцы применяют ИИ на работе — часто в нарушение правил
Кто контролирует доступ к архивам, тот управляет прошлым.

Показать больше

Искусственный интеллект работает в архиве цензором?

Этот контент был опубликован на Алгоритмы скрывают сведения даже о вполне публичных фигурах, что затрудняет доступ к источникам по новейшей истории и в итоге искажает саму историю.

Читать далее Искусственный интеллект работает в архиве цензором?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR