Новости
Швейцарский ИИ

Искусственный интеллект даст экономике Швейцарии 85 млрд франков

ВЭФ в Давосе: ИИ может увеличить ВВП Швейцарии на 85 миллиардов
Потенциал новых технологий на основе ИИ особенно велик в «наукоёмких» секторах, таких, как фармацевтика. Keystone-SDA

Искусственный интеллект (ИИ) способен заметно увеличить объём производства швейцарской экономики — к такому выводу приходит исследование, представленное в рамках Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF) в Давосе.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Исследование подготовила консалтинговая компания Implement Consulting Group по заказу Google и Digitalswitzerland, организации, продвигающей процесс перевода страны на цифровые рельсы. По оценке авторов исследования, внедрение ИИ может привести к увеличению валового внутреннего продукта (ВВП) Швейцарии на 11% уже в течение следующих десяти лет, что эквивалентно прибавленной стоимости в размере от 80 до 85 млрд франков.

В фокусе исследования находился вклад ИИ в НИОКР (R&D): там технологии на основе ИИ могли бы повысить производительность труда на 10–20%, а потенциальный позитивный эффект оценивается на уровне в 15 млрд франков в год уже к 2034 году. Возможности применения ИИ, говорится в указанном исследовании, находятся в трёх ключевых сферах: ускорение темпов инноваций в научных и промышленных исследованиях; производство самих ИИ-технологий; коммерциализация инноваций в формате «цифровых компаний».

Способность Швейцарии развивать такие компании будет решающей, только так она сможет полностью реализовать этот потенциал. «ИИ может существенно продвинуть процессы в области НИОКР / R&D». Таково мнение директора Google Switzerland Кристины Антлангер-Винтер (Christine Antlanger-Winter). «Чтобы оставаться конкурентоспособными и дать всему населению доступ к выгоде от использования искусственного интеллекта, мы должны использовать эти возможности смело и ответственно».

Глава организации Digitalswitzerland Франциска Барметтлер (Franziska Barmettler) подчёркивает: важно, чтобы преимущества ИИ дошли до малых и средних предприятий, образующих основу швейцарской экономики. Поэтому данная ассоциация продвигает сейчас специальный швейцарский план действий в области ИИ. Представитель компании Implement Consulting Гвидт Телле (Hvidt Thelle) отметил, что потенциал новых технологий на основе ИИ особенно велик в «наукоёмких» секторах, таких, как фармацевтика.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

