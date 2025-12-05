Швейцария, искусственный интеллект и цифровая автономия

В настоящее время Швейцария в значительной степени зависит от иностранных цифровых и ИИ-технологий. Как добиться независимости? И надо ли? Keystone

В сфере искусственного интеллекта (ИИ) Швейцария, по мнению ведущего эксперта по вопросам цифрового суверенитета, вполне может добиться большей независимости от таких технологических гигантов, как Microsoft.

Следует признать, что в сфере цифровых и ИИ-технологий Швейцария в настоящее время в значительной степени зависит от зарубежных технологических гигантов. Около 75 % компаний в странеВнешняя ссылка в основном используютВнешняя ссылка для выполнения задач, связанных с генерацией текста, программированием и анализом данных, такие платформы, как ChatGPT и Copilot от Microsoft. Эти показатели соответствуют глобальным тенденциям. Схожая зависимость наблюдается и в секторе общественного управления.

Федеральная администрация и органы власти всех уровней во многом опираются на цифровые решения крупных американских компаний, прежде всего Microsoft. В заявлении, опубликованномВнешняя ссылка в 2023 году Федеральным управлением информатики и телекоммуникаций (Bundesamt für Informatik und Telekommunikation, BIT) по случаю перехода на Microsoft 365, отмечалось, что переход к другому провайдеру был бы «слишком рискованным и затратным делом».

Однако сегодня всё больше укрепляется понимание того, что технологическая зависимость от так называемых компаний категории Big Tech — Microsoft, Amazon или OpenAI — чревата стратегическими рисками. Так, начальник Вооружённых сил Швейцарии Томас Зюсли (Thomas Süssli) недавно в служебной записке, ставшей достоянием общественности после публикации в левом онлайн-издании RepublikВнешняя ссылка, предупредил о «потенциальных угрозах для национальной безопасности», связанных с этой зависимостью.

«Пока все наши документы хранятся в облаке MicrosoftВнешняя ссылка, правительство США может получать к ним прямой доступ», — говорит Маттиас Штюрмер (Matthias Stürmer), директор Института цифровой трансформации государственного сектора при Бернской высшей школе прикладных наук (Berner Fachhochschule) и эксперт по вопросам цифрового суверенитета. По его словам, после прихода к власти новой администрации в США «геополитические риски усилились», поскольку «американское правительство больше не придерживается установленных правил».

В конце 2024 года BIT, действующее в составе Федерального департамента финансов (Eidgenössisches Finanzdepartement, EFD), объявило о намерении выделить на последующие три года 140 млн франков (около 174 миллионов долларов) только на продление лицензий от Microsoft. Маттиас Штюрмер считает, что, если бы хотя бы 10 % этой суммы были направлены на разработку собственных IT-решений, то Швейцария могла бы существенно укрепить свою цифровую независимость. «Выбраться из этой “позолоченной тюрьмы”, дорогих цифровых сервисов, в которую Big Tech стремится нас загнать, вполне возможно», — подытоживает эксперт.

Швейцария развивает открытую альтернативу ИИ-решениям от Big Tech

В ходе продления лицензионных соглашений с Microsoft федеральная администрация Швейцарии заявила, что рассматривает возможность перехода на решения с открытым исходным кодом — «с целью снижения степени зависимости от проприетарного программного обеспечения», то есть программ, исходный код которых закрыт и полностью контролируется их владельцем, в данном случае американским технологическим гигантом. По словам Маттиаса Штюрмера, страна обладает всеми необходимыми предпосылками для создания собственной цифровой инфраструктуры: сильными университетами, развитым сообществом инженеров-программистов и стремительно растущей экосистемой открытых технологий. Швейцарское правительство уже начало инвестировать в развитие национальной IT-инфраструктуры и собственных технологических решений.

В области искусственного интеллекта (ИИ) Швейцария, например, вложила свыше 100 миллионов швейцарских франков в суперкомпьютер Alps и инициативу Swiss AI Initiative, которая в сентябре 2024 года представила Apertus — первую в стране открытую и общедоступную большую лингвистическую модель (Large Language Model, LLM). В целях повышения цифровой прозрачности швейцарское законодательство требует, чтобы всё программное обеспечение, разработанное или приобретённое структурами общественного управления, было доступно широкой публике. Аналитики ЕС называют этот подход «юридической вехойВнешняя ссылка» европейского уровня.

Сам Apertus, по мнению Штюрмера, является наглядным доказательством того, что Швейцария способна разрабатывать суверенные, соответствующие европейским нормам инструменты ИИ, которые могут стать реальной альтернативой решениям от Big Tech. «Нас хотят убедить, будто только они способны создавать и управлять системами на базе ИИ, но это не так, — подчёркивает он. — Швейцария не должна верить этому нарративу». Однако не все разделяют такой оптимизм. Марсель Салатэ (Marcel Salathé), директор Центра искусственного интеллекта при Федеральной политехнической школе Лозанны (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL), считает, что модели вроде Apertus — важный шаг, но пока это не есть некий качественный прорыв.

Ключевые ресурсы для построения масштабных ИИ-систем — вычислительная мощность, микрочипы и большие массивы данных — все ещё остаются под контролем ограниченного числа великих технологических держав. «В сфере ИИ не существует подлинного суверенитета, поскольку эта технология в значительной степени контролируется Китаем и США», — отмечает Марсель Салатэ. Маттиас Штюрмер, впрочем, убеждён: даже несмотря на свои ограниченные масштабы, проекты вроде Apertus уже играют стратегическую роль в цифровой трансформации страны — в том числе и в таких сферах, как здравоохранение. «Мы ведь не можем для обработки конфиденциальных медицинских данных использовать ChatGPT. Поэтому Apertus необходим, потому что он прозрачен и не зависит от политических или коммерческих интересов», — подытоживает эксперт.

Швейцария ищет путь к технологической независимости

Маттиас Штюрмер (Matthias Stürmer) указывает не только на проект Apertus, но и на сотни других программных решений и цифровых платформ с открытым исходным кодом, разрабатываемых в Швейцарии и других европейских странах. Эти инструменты, по его словам, способны заменить американские аналоги и способствовать укреплению технологической автономии страны.

Один из таких примеров, это разработанный в Германии Центром цифрового суверенитета (Centre for Digital Sovereignty, ZenDiS) как альтернатива Microsoft Office пакет openDeskВнешняя ссылка. Желая повысить узнаваемость подобных решений, Штюрмер стал одним из инициаторов создания сети Network for a Sovereign Digital SwitzerlandВнешняя ссылка, объединения швейцарских общественных и частных организаций, работающих в сфере цифрового суверенитета.

Сегодня в мире насчитывается уже более двух миллионов моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, размещённых на агрегирующих платформах вроде Hugging FaceВнешняя ссылка, где их можно свободно скачивать, дорабатывать и использовать в собственных целях. Среди них и швейцарская Apertus, которая, по словам Джошуа Тэна (Joshua Tan), остаётся «единственной европейской языковой моделью, входящей в десятку лучших в мире по версии платформы Hugging Face». Дж. Тэн — американский инженер-программист и основатель международного исследовательского сообщества MetagovВнешняя ссылка, занимающегося вопросами цифровой автономии и самоуправления.

«Модель Apertus доказывает, что возможно создать высокоуровневую систему искусственного интеллекта, не прибегая к незаконному использованию данных из интернета», — подчёркивает Джошуа Тэн. По его словам, распространяемый Big Tech нарратив о том, что, якобы, конкурировать с их ИИ-системами невозможно, мешает увидеть реальный прогресс в развитии цифрового суверенитета. Суверенные языковые модели искусственного интеллекта уже разрабатываются не только в Швейцарии, но и в Сингапуре, Испании и Швеции, чаще всего в партнёрстве с государственными структурами и национальными научно-исследовательскими центрами.

По мнению Джошуа Тэна, к ним в ближайшее время присоединятся и другие страны. Он призывает к созданию международного альянса национальных правительств, который позволил бы ускорить разработку суверенных ИИ-решений. «Мы гораздо ближе к этому, чем многим кажется: по мере распространения таких моделей люди начнут понимать, что это не утопия, а инструмент, способный уже сейчас менять их повседневную жизнь», — подытоживает эксперт.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

От теории к практике:

