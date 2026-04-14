Количество швейцарцев за рубежом растёт медленнее

По состоянию на конец 2025 года количество граждан Швейцарии, постоянно живущих за рубежом, снова увеличилось, хотя темпы роста этого показателя оказались чуть более медленными, чем годом ранее. По данным Федерального статистического Ведомства (Bundesamt für Statistik, BFS), почти половина из 836 000 «заграничных» швейцарцев сосредоточена в одной из сопредельных с Конфедерацией стран.

Как сообщило BFS, прирост численности «5-й Швейцарии» за отчетный период составил 1,4% против 1,6% в 2024 году. Одна из причин такого тренда по мнению BFS носит административный характер: в последнее время в ряде стран власти усовершенствовали демографическую статистику, точнее учитывая случаи смерти швейцарских граждан, постоянно живущих за рубежом. Среди швейцарских граждан, живущих за рубежом, 21% составляют лица младше 18 лет, более половины — люди в возрасте от 18 до 64 лет, а 24% — лица 65 лет и старше.

Европа остаётся самым популярным континентом

Число швейцарцев за рубежом увеличилось на всех континентах. Самый высокий прирост был зафиксирован в Азии — +3,0%, затем следуют Европа — +1,5%, Северная Америка — +1,1%, Океания — +1,0%, Африка — +0,6%, а также Латинская Америка и Карибский бассейн — +0,3%. Как отмечает BFS, на эту динамику повлияли не только миграция, но и рождения, смерти, а также процессы натурализации (получения прав гражданства).

В 2025 году 64% всех швейцарских граждан, живущих за рубежом, проживали в Европе — всего это 538 600 человек. Из них 392 200 человек, то есть 47% всех швейцарцев за границей, проживали в одной из соседних со Швейцарией стран. Самая крупная швейцарская община находилась во Франции — 212 400 человек. Далее следовали Германия — 102 100, Италия — 53 100, Австрия — 19 100 и Княжество Лихтенштейн — 5 600 человек.

Крупные швейцарские общины в Европе есть также в Великобритании — 41 400 и в Испании — 28 200 человек. Самый сильный прирост был зафиксирован в Лихтенштейне — на 6,4%, в Испании — на 3,1% и в Австрии — на 2,1%. Около 300 000 граждан Швейцарии живут за пределами Европы. Самая крупная община находится в США — 85 900 человек. На втором и третьем местах идут Канада — 42 000 и Австралия — 27 000 человек.

В соседних со Швейцарией странах швейцарцы особенно часто селятся в приграничных регионах. Самая высокая локальная их концентрация была зафиксирована во французском департаменте Верхняя Савойя (Haute-Savoie), где живут 50 800 граждан Швейцарии. Популярны также департаменты Эн (Ain) — 18 100, Верхний Рейн (Haut-Rhin) — 17 000, Ду (Doubs) — 14 500, а также Париж — 11 800 человек.

В Германии 8 000 граждан Швейцарии живут в Берлине. Популярны также приграничные регионы Лёррах (Lörrach) — 5 100 человек, Вальдсхут (Waldshut) — 4 300 и Констанц (Konstanz) — 3 000, а также города Мюнхен — 4 400 и Гамбург — 3 100 человек. В Италии главным центром притяжения остаётся провинция Милан, где живут 6 800 человек со швейцарским паспортом.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch.

