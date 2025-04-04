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Экология и Альпы

На восстановление Валь-Бавона потребуются 20 миллионов

Стихийное бедствие, обрушившееся на регион 29 июня 2024 года, разрушило восемь жилых домов, повредило водопроводные сети, подпорные стены и хозяйственные постройки на одной из местных ферм
Стихийное бедствие, обрушившееся на регион 29 июня 2024 года, разрушило восемь жилых домов, повредило водопроводные сети, подпорные стены и хозяйственные постройки на одной из местных ферм. Keystone-SDA

Спустя девять месяцев после разрушительных наводнений и ураганов в долине Валь-Бавона (Val Bavona) в южной Швейцарии по-прежнему заметны следы разрушений. По оценке местных властей, на восстановление региона, включая дорожную инфраструктуру и водоснабжение, потребуется до 20 миллионов швейцарских франков — эквивалент примерно 22,6 миллиона долларов.

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Keystone-SDA
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«Эта работа займёт годы», — заявила на пресс-конференции в Локарно Ванда Дадо (Wanda Dado), глава правления муниципального образования Чевио (Cevio). В пресс-конференции также принял участие Лоренцо Далесси (Lorenzo D’Alessi), президент культурно-природоохранного «Фонда Валь-Бавона» (Fondazione Valle BavonaВнешняя ссылка).

С учётом масштабов предстоящих расходов муниципалитет Чевио рассчитывает на частные пожертвования, а также на дополнительную помощь со стороны федеральных властей и кантона Тичино. Стихийное бедствие, обрушившееся на регион 29 июня 2024 года, уничтожило восемь жилых домов, повредило водопроводные сети, подпорные стены и хозяйственные постройки на одной из местных ферм.

По словам представителей властей, полная опись повреждённых объектов пока не завершена. Дорога, ведущая в долину, до сих пор была открыта лишь в ограниченные часы и исключительно для владельцев местной недвижимости. Её планируется вновь открыть для свободного движения в преддверии Пасхи.

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Для туристов, планирующих провести Пасхальные праздники в Тичино, будет установлен информационный щит с предупреждением о последствиях непогоды и о сохраняющихся ограничениях. По словам Лоренцо Далесси, восстановление региона будет проходить поэтапно — в четыре стадии — с активным участием местного населения.

Правительство кантона Тичино, а также муниципальные образования Чевио и Лавиццара (Lavizzara) продолжают обращаться к федеральным органам с просьбой об увеличении финансовой поддержки. На сегодняшний день федеральное правительство пообещало выделить дополнительный кредит в размере 7,5 млн франков, а также оказать поддержку фермерским хозяйствам, пострадавшим от стихии.

По оценке властей кантона, общий объём расходов на восстановление региона может достичь 100 млн франков. Ураганы, обрушившиеся на долины Маджиа (Maggia) и Бавона в июне 2024 года, унесли жизни семи человек. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести.

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