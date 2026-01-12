The Swiss voice in the world since 1935
5-я Швейцария

Швейцарцы в Венесуэле: «Змее отрубили голову, но само животное живо»

Противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро собрались в центре Барселоны, Испания, в воскресенье, 4 января 2026 года. (AP Photo/Emilio Morenatti)
По словам швейцарцев, проживающих в Венесуэле, многие жители этой страны испытывают облегчение после падения Николаса Мадуро. При этом, как подчёркивают наши собеседники, люди все равно предпочитают не выражать свои чувства публично, опасаясь возможных репрессий. А вот в свободной Барселоне (на фото) таких страхов ни у кого нет. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

После вмешательства Соединённых Штатов в Венесуэле 3 января 2026 года и захвата президента Николаса Мадуро нам удалось связаться с несколькими представителями швейцарской диаспоры в этой стране. Все они говорят о наконец-то наступившем конце периода неопределённости и напряжённого ожидания. По их словам, повседневная жизнь в целом вернулась к обычному ритму.

7 минут

Эмиграция, возвращение в Швейцарию, семья, образование, пенсии, банковское дело, страхование... Я забочусь о швейцарцах, живущих за границей, и информирую их о волнующих их вопросах. Меня очень интересуют разные языки и культуры, поэтому моя карьера началась с маркетинга и работы ассистентом. Затем пришла в журналистику, ведь эта работа позволяет мне общаться с людьми со всего мира.

Швейцарец C.*, 72 года, проживающий в Венесуэле уже более трёх десятилетий, признаётся: операция США по захвату Николаса Мадуро (Nicolás Maduro) не стала для него неожиданностью. Более того, он воспринял американское вмешательство с облегчением. «Люди, которые здесь не живут, не могут понять, какое влияние криминальные структуры оказывают на повседневную жизнь», — подчёркивает он. Схожую точку зрения высказывает другой швейцарец — P.*, 79 лет, живущий в стране более 20 лет. «Мы давно предполагали, что это произойдёт. Поэтому случившееся не стало неожиданностью», — говорит он.

То, что оба собеседника согласились говорить только на условиях анонимности, свидетельствует: падение правительства Мадуро пока не избавило людей от страха. Во время разговора C. избегает называть имена и просит общаться на швейцарском диалекте немецкого языка: «Его будет труднее понять, если кто-то будет нас слушать». P., в свою очередь, тоже старается говорить максимально осторожно, чтобы не навлечь на себя неприятности. «Здесь все рады, но это, как говорится, alegría frenada, сдержанная радость. На улицах не будет автомобильных гудков и праздников: змее отрубили голову, но само животное всё ещё живо», — говорит C.

Люди по-прежнему не чувствуют себя в безопасности, опасаясь возможных репрессий. «В некоторых районах проправительственные отряды проводят массовые проверки. Они требуют показывать мобильные телефоны. Лучше, чтобы там не было враждебных сообщений — иначе можно оказаться в тюрьме», — рассказывает P. Дополнительное беспокойство вызывает введённое венесуэльскими властями 3 января 2026 года «чрезвычайное положениеВнешняя ссылка». Согласно тексту правительственного указа, силовым структурам разрешено «разыскивать и задерживать любое лицо, причастное к продвижению или поддержке вооружённого нападения, осуществлённого Соединёнными Штатами Америки против территории Республики».

И всё же, по словам обоих швейцарцев, жизнь в Каракасе постепенно возвращается в привычное русло: люди снова ходят на работу, внутренние авиарейсы возобновлены, на автозаправках есть топливо, полки супермаркетов заполнены товарами. «В первые дни люди запаниковали и начали скупать всё подряд. Но потом спокойствие вернулось. Сейчас можно найти всё, что нужно», — говорит P.

Осторожный оптимизм: швейцарцы в Венесуэле после падения Мадуро

Интересно, что швейцарцы, живущие в Венесуэле, описывают ситуацию иначе, чем МИД ШвейцарииВнешняя ссылка (ФДИД / EDA), которое предупреждает о возможных «закрытии границ, дефиците товаров первой необходимости, перебоях с интернетом и телефонной связью». Всем швейцарским гражданам, находящимся в стране, рекомендовано избегать участия в любых демонстрациях, свести передвижения по стране к минимуму и заранее уточнять актуальную ситуацию в плане безопасности. В ответ на запрос Swissinfo в МИД подтвердили, что располагают сведениями о ряде случаев, когда швейцарские граждане столкнулись с трудностями во время поездок по стране.

Внешний контент

Тем не менее, как подчёркивает официальный представитель ведомства Пьер-Ален Эльчингер (Pierre-Alain Eltschinger), общее число обращений граждан за помощью остаётся низким: горячая линия МИД и посольство Швейцарии в Каракасе обработали по состоянию на 8 января 2026 года менее десяти запросов. За последние два десятилетия швейцарская диаспора в Венесуэле значительно сократилась. Согласно данным Федерального статистического ведомства страны (Bundesamt für Statistik, BFSВнешняя ссылка), если в 1994 году в стране проживали 2 072 швейцарца, то к 2024 году официально зарегистрированы были уже лишь 813.

В МИД уточняют, что в актуальном реестре граждан Швейцарии за рубежом значатся около 970 человек — включая членов семей без швейцарского паспорта. По словам C., среди швейцарцев, оставшихся в Венесуэле, практически не осталось представителей первого поколения эмигрантов. Со своей стороны P. добавляет: большинство из них, тем не менее, не испытывает острой необходимости покидать страну. «Сейчас ситуация гораздо опаснее для американцев, чем для швейцарцев. Мы по-прежнему пользуемся здесь хорошей репутацией», — говорит C. Сам он не планирует уезжать, в то время как P. надеется со временем вернуться в Швейцарию, чтобы «провести там спокойную старость». Пока же он остаётся в Венесуэле и продолжает обучать местную молодёжь.

Оба собеседника приветствуют падение режима Николаса Мадуро, но при этом подчёркивают, что сохраняют осторожность в плане прогнозов. «Если американское вмешательство приведёт к реальным переменам — это будет хорошо. Если нет — всё окажется напрасным», — говорит P. Он надеется, что арестуют не только Мадуро, но и его ближайших соратников, поскольку если кто и способен дестабилизировать страну в переходный период, то только они. Также он выражает надежду на проведение честных демократических выборов. C. отмечает, что в целом против вмешательства извне, но считает, что в данном случае оно было неизбежным.

Делси Родригес принесла присягу в понедельник в качестве временного президента страны после того, как 3 января президент Николас Мадуро был насильно захвачен в ходе военной операции США против южноамериканской страны.

Показать больше

При этом его разочаровывает тот факт, что США фактически исключили из процесса передачи власти в новые руки лидера оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира 2025 года Корину Марию Мачадо. P. полностью разделяет это мнение. «Армия, которая по-прежнему остаётся лояльной Мадуро, наверняка свергла бы оппозиционный кабинет. Сотрудничество с Делси Родригес — это, конечно, компромисс, но, возможно, это единственно возможное прагматичное решение», — добавляет C. Его соотечественник P. с этим согласен, но предупреждает: «Если новое правительство откажется от сотрудничества с Соединёнными Штатами, то те вмешаются снова — и тогда, скорее всего, всё пройдет уже куда жёстче».

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

*Имена изменены, но известны редакции.

