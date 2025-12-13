Это был 2025 год: наши графики, которые помогают лучше понять Швейцарию

Несмотря на снижение рождаемости, численность населения Швейцарии продолжает увеличиваться. Keystone / Ennio Leanza

Для любителей сухих цифр: подборка ключевых статистических данных, позволяющих лучше понять, как развивается современная Швейцария.

Миграция, секуляризация, модернизация, искусственный интеллект — глобальные процессы и тренды напрямую отражаются на состоянии швейцарского общества. Ниже — наш обзор для любителей сухих цифр: подборка ключевых статистических данных, позволяющих лучше понять, как меняется и развивается современная Швейцария.

Рождаемость в Швейцарии продолжает снижаться

Уровень рождаемости в Швейцарии неуклонно падает. Он достиг самого низкого значения за всю историю наблюдений: в среднем сегодня в стране на одну женщину приходится 1,29 ребёнка. Это означает, что семьи в среднем становятся всё малочисленнее.

Согласно данным Федерального статистического ведомства Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS), особенно заметно сократилось число рождений третьих детей. За последние пять лет этот показатель снизился на 14 процентов. Количество первых и вторых рождений также уменьшилось — на 8,5 и 9 процентов соответственно.

При этом всё больше людей не хотят иметь детей вовсе. За последние 10 лет доля таких лиц среди тридцатилетних жителей страны выросла с 9 до 16 процентов. Но пока все равно самой распространённой остаётся модель семьи с двумя детьми и двумя гетеросексуальными родителями.

Снижение рождаемости частично объясняется тем, что люди становятся родителями всё позже. Средний возраст матери при рождении первого ребёнка достиг 32,4 года — это один из самых высоких показателей в Европе и абсолютный рекорд для Швейцарии. Снижение рождаемости в Швейцарии соответствует общемировой тенденции, о чём подробно рассказано в нашей специальной публикации.

Увеличение численности населения: за счёт иммиграции

Несмотря на снижение рождаемости, численность населения Швейцарии продолжает увеличиваться. В 2024 году страна впервые преодолела планку в 9 миллионов постоянных жителей. По состоянию на 1 января 2025 года в Швейцарии проживало более 9,05 миллиона человек, что соответствует годовому приросту примерно на 1 процент, то есть увеличению почти на 89 тысяч человек.

При этом на 93% прирост численности населения обусловлен иммиграцией, тогда как естественный прирост — за счет позитивной разницы между числом рождений и смертей — составил лишь около 6 тысяч человек. В результате доля населения с миграционным прошлым в стране продолжила увеличиваться и к началу 2025 года достигла показателя в 41%.

Существует ли «справедливый» или оптимальный уровень иммиграции? Этот вопрос остаётся предметом активных общественных и политических дебатов в стране. Швейцария и здесь тоже не уникальна: с подобными демографическими вызовами сталкиваются и другие развитые западные страны.

Швейцарцев на ПМЖ за границей становится всё больше

Параллельно с нарастанием потоков иммиграции увеличивается и число швейцарских граждан, постоянно проживающих за границей. В 2024 году эмигрировали около 30 тысяч швейцарцев, тогда как вернулись на родину примерно 22 тыс. человек.

Таким образом, число швейцарцев, постоянно проживающих за рубежом, достигло рекордного уровня: на начало 2025 года в консульских учреждениях страны было зарегистрировано 826 700 граждан Швейцарии, почти две трети из них проживали в странах Европы. Увеличение численности данной категории граждан объясняется не только эмиграцией, а также так же рождением детей у швейцарцев за рубежом и процессами натурализации.

Последствия изменения климата

Негативные последствия климатических изменений отражаются и на Швейцарии. Июнь 2025 года стал вторым самым жарким июнем в стране с начала регулярных метеорологических наблюдений в 1864 году. Швейцария продолжает нагреваться быстрее, чем приземные слои атмосферы Земли в целом. Средняя температура, зафиксированная в Швейцарии в 2024 году (последнем году, по которому имеются полные данные), была на 2,9 градуса Цельсия выше, чем показатели, зафиксированные за период 1951–1980 года.

Для сравнения: глобальное потепление за тот же период составило 2,1 градуса. По темпам увеличения температуры приземных слоев атмосферы за последнее десятилетие Швейцария входит в десятку стран, в которых потепление выражено наиболее ярко. К десятилетию Парижского климатического соглашения Swissinfo провело осенью эксклюзивный опрос с участием почти 80 климатологов, работающих в Швейцарии. Его результаты показывают, что подавляющее большинство экспертов больше не верят в возможность удержать глобальное потепление (за период с 1800 года) показателем в 1,5 градуса.

По их прогнозам, средняя глобальная температура тропосферы к 2100 году увеличится примерно на 2,5 градуса, что при нынешних тенденциях может означать повышение средней температуры в Швейцарии на 4 градуса и даже более. Опрошенные учёные ожидают, что климатические изменения уже к 2050 году могут привести в Швейцарии к серьёзным социальным и экономическим последствиям.

Швейцария в интернете: ИИ, дезинформация и ненависть

Так называемый генеративный искусственный интеллект распространяется в Швейцарии очень быстро. Весной 2025 года более 40% населения старше 15 лет сообщили, что пользовались такими сервисами, как ChatGPT и другими аналогичными приложениями. Среди молодёжи в возрасте 15–24 лет эта доля достигает почти 80 процентов, причём речь идёт не каком-то разовом пользовании, а о системной трансформации процессов получения, поиска, обработки и использования информации.

Большинство пользователей применяют такие инструменты практически ежедневно или, по крайней мере, раз в неделю. По оценке Федерального статистического ведомства страны эти показатели считаются «очень высокими», особенно учитывая, что технологии подобного рода доступны широкой публике всего лишь менее трёх лет.

Исследование также показывает, что пользователи всё чаще сталкиваются в интернете с прицельной дезинформацией, онлайн-мошенничеством и деструктивным характером ведения дебатов. Более 40 процентов респондентов заявили, что сталкивались с контентом, возбуждающим ненависть в отношении отдельных людей или социальных групп. Политические взгляды, этническое происхождение и религиозные убеждения становятся все чаще поводом к нападкам, шельмованию, унижениям и взаимным оскорблениям.

Религия продолжает утрачивать влияние

Степень религиозности населения Швейцарии продолжает снижаться. Группа в составе людей, вообще не относящих себя ни к одной религии, увеличивалась на протяжении последних десятилетий быстрее всех. Достигнув 36% от общей численности населения, она впервые превзошла католиков. Отказ от какой-либо религиозной принадлежности чаще всего объясняется «отсутствием или утратой веры», а также «несогласием с убеждениями и позициями религиозных организаций».

Как отмечал социолог Йорг Штольц (Jörg Stolz) в одном из материалов Swissinfo, основная причина снижения степени религиозности в западных обществах, и одновременно главная долгосрочная угроза для религии как таковой, заключается в изменении (модернизации) образа жизни людей. Научное (или квазинаучное) мышление, повышение среднего уровня образования в обществе, индивидуализм (или то, что немецкий социолог Андреас Реквиц называет «возникновением сингулярной личностиВнешняя ссылка») и преимущественно светский подход к социальной жизни вытесняют в стране традиционные религиозные представления и практики.

Правые консерваторы впервые преодолели порог в 30%

Согласно последнему Электоральному барометру SRG, правоконсервативная SVP, добившаяся на последних парламентских выборах 2023 года заметного успеха, достигла нового рекордного уровня поддержки: если бы новые парламентские выборы состоялись в сентябре 2025 года, то эта партия получила бы 30,4% голосов избирателей. Левые силы сумели стабилизировать позиции, тогда как либеральные партии правого центра продолжают терять электоральную поддержку.

