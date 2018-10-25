Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 7:00 25.10.2018 - 07:00

Какое будущее ожидает швейцарские банки? Кризис, нанёсший столь сильный удар по мировому банковскому сектору, начался 10 лет назад, но вернуться к своей докризисной прибыльности финансовые институты Конфедерации пока еще не смогли. (Keystone)

Финансовый кризис, сворачивание банковской тайны в рамках перехода к новому, автоматическому режиму обмена банковской и налоговой информацией между юрисдикциями, расследования и следствия, скандалы и штрафы: период с начала ипотечного кризиса в 2008 году и вплоть до наших дней стал для швейцарского банковского сектора весьма бурным и сложным временем. Финансовая индустрия остается важнейшей отраслью экономики страны, хотя при этом, конечно же, самой богатой страной мира Конфедерация стала вовсе не из-за банков, а сам финансовый сектор последовательно утрачивает своё былое значение в структуре промышленности Конфедерации.

Спустя десять лет после начала мирового финансового кризиса швейцарские банки вполне могут с удовольствием потирать руки: в 2018 году 229 банков из 253 сумели добиться прибыли, а всего швейцарский финансовый сектор заработал общей чистой прибыли на сумму в 9,8 млрд франков, что по сравнению с 2016 годом эквивалентно росту на 24%.

Еще один важный показатель: совокупный объём активов, находящихся в долгосрочном доверительном управлении швейцарских финансовых институтов. Сейчас он добрался до уровня в 7 292 млрд франков, впервые превзойдя докризисные показатели. Половина этих активов принадлежит иностранным клиентам. Сохраняет Швейцария лидерство и в области трансграничных оффшорных услуг (Private Banking): примерно четверть всех оффшорных активов управляется в Швейцарии (27,5%).

За последние 10 лет финансовый сектор продолжал терять свои позиции в общей структуре швейцарской экономики, оставаясь объективно все-таки одной из важнейших опор промышленности Конфедерации. В 2017 доля добавленной стоимости, созданной банками и страховыми компаниями в рамках формирования национального ВВП, находилась на уровне 9,1%. В Европе по данному критерию Швейцарию опережает только Люксембург, страна, в которой за счет финансового сектора формируется примерно одна четверть всего национального благосостояния.

Внешний контент Grafik Anteil Finanzsektor am Schweizer BIP

При этом следует учитывать увеличение доли страховых компаний, имевшее место в период с 2008 по 2017 годы. Добавленная стоимость, сгенерированная конкретно банковскими институтами, сократилась и теперь за ее счет в стране формируются только 5% от ВВП.

Внешний контент Grafik Wertschöpfung Finanzsektor am BIP

Посмотрим теперь на ситуацию с занятостью в швейцарском финансовом секторе. Она развивалась примерно так же: число сотрудников в страховых компаниях в Швейцарии осталось стабильным на уровне в 40 тыс. человек, в то время как количество рабочих мест в собственно банках продолжало сокращаться, со 123 745 рабочих мест (100%) в 2008 году до 104 925 в текущем 2018 году. Такое сокращение связано, прежде всего, с мерами по «оптимизации отношений занятости», реализованными по итогам кризиса двумя швейцарскими финансовыми флагманами, банками UBS и Credit Suisse.

Относительное снижение значения банковского (без страхового бизнеса) сектора швейцарской экономики можно отметить и по такому показателю, как операционная прибыль, представляющая собой инструмент, отражающий реальную рентабельность банка до вычета налогов и/или форс-мажорных расходов. И здесь мы сразу видим, что общая операционная прибыль швейцарского банковского сектора так до сих пор и не смогла вернуться на докризисный уровень 2007 года.

Внешний контент Grafik Betriebsergebnisse der Banken 2007 bis 2017

Снижение степени рентабельности швейцарских банков связано с целым рядом факторов. Во-первых, в результате политики «негативного процента на депозит», проводимой в последние годы Швейцарским национальным / центральным банком (Schweizerische Nationalbank / SNB), норма прибыли в финансовом/банковском секторе пережила значительное сжатие. При этом накладные / организационные расходы продолжали увеличиваться, прежде всего, в результате «усердной работы» регулятора, обязавшего за последние годы финансовые институты выполнять огромное количество ранее не существовавших норм и предписаний.

Свою роль сыграли и меры по переходу к режиму автоматического обмена банковскими и налоговыми данными, который в полной мере начнёт работать в новом 2019 году. Финансовый кризис привёл и к ускорению процесса сокращения числа банков, осуществляющих в Швейцарии оперативную деятельность. Связано это ускорение как с продолжающейся концентрацией на финансовом рынке страны, так и с уходом из Швейцарии целого ряда иностранных финансовых институтов. Так, только в 2017 году свою деятельность в Конфедерации прекратили восемь иностранных банков.

Внешний контент Grafik Aktive Banken in der Schweiz

Несмотря на то, что в 2017 г. ситуация, в которой находится швейцарская банковская отрасль, заметно улучшилась, в будущем швейцарские банки все равно будут вынуждены учитывать целый ряд негативных факторов, или же факторов, в теории способных осложнить им жизнь и деятельность.

Прежде всего, речь идет об уже упомянутом режиме автоматического обмена банковской информацией, каковой будет означать, пока только для нерезидентов, конец традиционной банковской тайны. Швейцарским банкам предстоит, по сути, изобрести себя заново и доказать, что и в новых условиях полной прозрачности они обладают глобальной конкурентоспособностью.

Еще один негативный фактор: трудные переговоры и консультации, которые сейчас ведет Швейцария с ЕС на предмет заключения так называемого рамочного институционального соглашения. Туманные перспективы подписания такого документа оказывают на банковский сектор дополнительное давление. Напомним, что без такого соглашения страны ЕС не готовы открыть свои рынки финансовых услуг для банковских учреждений из Конфедерации.



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров

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