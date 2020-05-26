На протяжении всей своей все более долгой жизни швейцарцы активно пользуются услугами банков. (Keystone / Christoph Soeder)

Пожилые и здоровые люди, а также молодёжь, намеренная прожить долго и оставаться в крепкой физической форме, могут стать перспективной нишевой группой банковских клиентов. Longevity Bank, который, как предполагается, может начать работать в Швейцарии уже в начале следующего года, нацелен как раз на таких людей.

Традиционные банки находятся сейчас в тяжелой ситуации. Вызов им бросают многие конкуренты, включая провайдеров инновационных цифровых финансовых услуг. Ориентируясь на нишевые группы клиентов, эти конкуренты исходят из того, что стоит только выявить особые индивидуальные потребности той или иной социальной группы, как у вас появиться крючок, который поможет перетащить эти группы от обычного банка к тому, кто сумел их убедить, что их потребности до сих пор обслуживались в недостаточной степени, но что теперь-то всё качественно изменится.

Опасность, однако, при всей внешней логике, заключается в том, что выявленная целевая группа с «особыми потребностями» может оказаться слишком мала для достижения качественного роста. Но есть одна такая группа, которая и достаточно велика и относительно состоятельна. Речь идет о пожилых людях и о тех, кто уже сейчас намеревается жить долго и счастливо, то есть оставаясь в наилучшей физической форме. Как раз в Швейцарии, где средняя продолжительность жизни давно перевалила за 80 лет, такая целевая группа выглядит весьма перспективно.

Почему нет?

Недавно созданная финансовая группа Longevity Bank намерена как раз обратиться со своими предложениями и услугами именно к ней. Группа еще не имеет банковской лицензии, но в Великобритании она уже направила соответствующую заявку и уже готовится сделать тоже самое в Швейцарии. Заниматься вопросами финансового обслуживания пожилых людей? Да еще в разгар пандемии, в рамках которой именно пожилые люди оказываются главной группой риска, а смертность среди них намного выше, чем среди других возрастных групп? А почему нет?

Проект Longevity banking входит в состав международной финансовой группы с участием гонконгской компании Deep Knowledge Ventures (управляет из Швейцарии инвестиционным фондом Longevity Capital), лондонской компании Longevity Fintech Company, а также ряда экспертов и аналитиков, занимающихся искусственным интеллектом и вопросами геронтологии. На первый взгляд проект Longevity выглядит так, как будто он пытается привлечь к себе прежде всего лиц пенсионного возраста. А кого еще, в самом деле, интересуют финансовые услуги, напрямую связанные с вопросами поддержания достойного уровня жизни в преклонном возрасте?

Но оказывается, что интересуют эти вопросы и молодых людей, которые уже сейчас хотят прожить долгую и здоровую жизнь, строя соответствующие планы на будущее. Проблема старения населения и падения рождаемости в развитых странах давно уже стала для банковского сектора источником головной боли, ведь тем самым структура востребованности банковских услуг и акценты в этой области меняются качественным образом. С другой стороны, для живущих все дольше людей особую актуальность приобретают вопросы пенсионного обеспечения и управления активами, включая проблему растущих расходов на здравоохранение и необходимость урегулировать однажды проблемы наследования и передачи активов следующему поколению.

Традиционные банки сейчас сосредоточены на привлечении клиентов за счет повышения качества услуг в области управления их активами и планирования для них инвестиционного будущего в эпоху низких процентных ставок и шатающейся системы пенсионного страхования. Но одно дело найти целевую группу, совсем другое — соответствовать её ожиданиям. Как Longevity намерена привлекать клиентов, законно опасающихся пустых трюков и модного маркетинга? Наверняка для этого понадобится нечто большее, чем запоминающиеся лозунги типа «Здоровье — это новое богатство» («Health is the new Wealth»).

Долгосрочные инвестиции

Longevity Bank, который, как предполагается, может начать работать в Швейцарии уже в начале следующего года, говорит, что он будет предлагать услуги цифрового банкинга с опорой на потенциал, уже наработанный акими провайдерами финансовых услуг, как немецкий интернет-банк со специализацией на смартфон-банкинге N26 или такой же британский банк Monzo. Планируется также увязать в эту схему сферу ОМС и здравоохранения, предусматривая систему бонусных баллов для людей, ведущих здоровый образ жизни и готовых, при этом, делиться своими личными данными с банком.

Клиенты Longevity Bank также получат доступ к так называемому «Рынку долголетия» сертифицированных и проверенных медицинских товаров и услуг. Планируемый банк планирует опираться на потенциал инвестиционного фонда Longevity Capital, который рассчитывает до конца 2021 года аккумулировать капитал и активов на сумму порядка 200 миллионов евро (212 млн шв. франков). По словам Longevity Bank он также планирует поддерживать и другие банки, которые намерены предлагать своим клиентам схожие услуги, связанные со здоровьем и долголетием.

Успех стратегии Longevity будет зависеть от готовности людей быть под наблюдением и делиться своими персональными данными, а также перенастроить свое инвестиционное поведение прежде всего на сферу товаров и услуг, «улучшающих качество жизни». Эта стратегия представляется её авторам наиболее подходящей для тех, кто не только стремится к долгой и здоровой жизни, но и на деле меняет соответствующим образом свой стиль жизни.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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