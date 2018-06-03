Этот контент был опубликован 3 июня 2018 г. 11:00 03.06.2018 - 11:00

Финал нынешнего мирового фубольного первенства будет разыгран в Москве, на стадионе в Лужниках. (Keystone)

В футболе сейчас без статистики никак. Она, как известно, знает всё, хотя ее часто и обвиняют в том, что она хуже откровенной лжи. Однако если подходить к делу серьёзно, то сразу же становится ясно, что обычными подсчётами (голы, очки, секунды) статистика не ограничивается. Кстати, Швейцария является лидером в данной области, а добилась она этого благодаря «Международному институту спортивных наук» («CIES»), работающему при Университете г. Невшатель.

Накануне мирового чемпионата по футболу в России мы отправились в этот город у озера и поговорили с Рафаэле Поли (Raffaele Poli), сотрудником и экспертом «CIESВнешняя ссылка», в тайной надежде, что он поделится с нами своим знанием на предмет о том, у кого шансы стать чемпионом мира на этот раз являются наиболее предпочтительными?

Какова рыночная стоимость Мохаммеда Салаха, египетского футболиста, нападающего клуба «Ливерпуль» и сборной Египта, входящего в пятёрку лучших бомбардиров в истории сборной Египта? Насколько оправданны 220 миллионов евро, потраченные клубом «Пари Сен-Жермен» на покупку бразильца Неймара? Можно ли сравнивать Пауло Бруно Дибала, аргентинского футболиста, нападающего итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины, с Лионелем Месси, и если да, то на основании каких критериев?

Образец аналитических материалов «Международного института спортивных наук» («CIES») при Университете г. Невшатель (Швейцария).

(www.football-observatory.com)

Изучая веб-сайт «Аналитического футбольного центраВнешняя ссылка» при «Международном институте спортивных наук» невольно начинаешь ощущать себя словно внутри компьютерной игры «Football Manager»: отборы мяча, атаки, передачи, пасы и даже средний возраст команд, процент иностранных игроков: для истинных футбольных болельщиков и профессионалов этот сайт — настоящее информационное Эльдорадо. «Мы создали Аналитический центр в 2005 году, и на тот момент наука о сборе, обработке и использовании так называемых „больших объёмов данных“ („big data“) вообще и в спорте (футболе) в частности, находилась ещё в зачаточном состоянии», — рассказывает Р. Поли, глава «Центра», состоящего из четырёх экспертов.

​​​​​​​Еженедельные бюллетениВнешняя ссылка, публикующиеся «Аналитическим центром», являются форматом прикладной обработки получаемых массивов данных и в теории, используя эти выкладки, можно даже попытаться предсказать, какая из сборных на сей раз имеет наиболее предпочтительные шансы на успех в России?Внешняя ссылка А начиналось все, как всегда, скромно. Вначале «Центр» занимался в основном демографией и изучением трансферов африканских и южноамериканских игроков, которые потом оказывались в европейских клубах.

Затем с увеличением объёмов статистических данных «Центр» в своей работе начал использовать дополнительные факторы и параметры. «Мы стали развивать новое направление исследований, создав и продолжая постоянно повышать уровень методологии, позволяющей сравнивать игроков и клубы по такому параметру, как эффективность», – поясняет Р. Поли. «Мы разработали алгоритм, который учитывает более десятка факторов, благодаря которым нам удаётся более или менее адекватно оценить рыночную стоимость игрока. В футбольной среде наша услуга весьма востребована».

Наука или рынок?

В последние годы компании, занимающиеся спортивными статистикой и аналитикой, росли как грибы после дождя, но сейчас начался процесс консолидации и рыночных корректировок, слияний и поглощений. Так, недавно британская группа «Perform», основанная в 2007 году, приобрела, например, компании «Opta Sport» и «Soccerway».

«Центр футбола» футбола в Невшателе, однако, качественно отличается от этих компаний своим подходом к проблематике сбора и обработки больших массивов данных. «Можно сказать, что у нас превалирует научно-исследовательский подход, мы не ориентируемся прежде всего на рынок, хотя и выполняем коммерческие заказы на платной основе», – говорит Р. Поли.

Возможность объективно оценить стоимость игрока является эффективным инструментом противодействия злоупотреблениям в современном футболе. «В настоящее время проводится реформа футбольной трансферной системы и мы, как эксперты, имеем шанс повлиять на этот процесс, предоставляя данные, на основе которых можно восстановить в хронологическом порядке важнейшие события на этом рынке, что, в свою очередь, даст позитивный импульс в плане совершенствования механизмов регулирования трансферных процессов».



Образец аналитических материалов «Международного института спортивных наук» («CIES») при Университете г. Невшатель (Швейцария). (www.football-observatory.com)

Иногда такого рода аналитика резко противоречит общественному мнению и тут нужно иметь мужество настоять на своём. Например, примерно год назад, рассказывает Р. Поли у многих просто встали дыбом волосы после того, как стало известно, что клуб «Пари Сен-Жермен» заплатил за Неймара баснословные 222 млн. евро. А между тем, проанализировав эту сделку, «Центр футбола» в Невшателе пришёл к выводу, что эти деньги были адекватным вложением в игрока, вполне объективно оценённого рынком именно на таком уровне.

«Большие данные» или осьминог?

Помимо анализа рыночной стоимости игроков или любых других активов, наука о сборе, обработке и анализе больших массивов данных в сфере футбола постоянно расширяет свои горизонты, становясь структурным элементом любого крупного футбольного клуба. Сегодня почти в каждом из них работает специалист, отвечающий за анализ статистики. Тренеры, не учитывающие эти данные, считаются отстающими, не понимающими значения современных методов футбольного менеджмента. С чем мы столкнёмся в ближайшем будущем?

ВИДЕО Гимн без слов? Игроки швейцарской сборной по футболу в июне 2013 г. Пение гимна, как видно, является для них определенной проблемой (SRF, swissinfo.ch).

Есть мнение, что все основные технические решения будут приниматься уже не тренером, точнее, не им одним и не основе одной интуиции. Технологии статистического анализа, как утверждает, например, Джейсон Розенфельд (Jaeson Roesenfeld), советник бывшего тренера клуба «Арсенал» Арсена Венгера (Arsène Wenger), займут едва ли не ведущие позиции. Но так ли это? «Розенфельд — американец, у него такой очень „бейсбольный“ подход. И он ошибается, потому что футбол — совсем другая игра», — отмечает Р. Поли. Безусловно, технологи помогут в будущем более рационально и эффективно готовить планы тренировок, снижать число и риск травм.

Однако парадокс состоит в том, что в футболе ошибка, промах, провал, остаются важнейшим элементом, тем самым субстратом, из которого растёт футбол, но не как машина по забиванию голов, а как искусство. Именно непредсказуемость и делает команды великими, свойственна она и человеку, так что никакие статистические данные не помогут рассчитать, кто же увезёт домой из Москвы заветный трофей. Здесь уж лучше обратиться к очередному осьминогу Паулю, который, как мы помним, во время ЧМ в ЮАР был очень точен в своих предсказаниях.

Как собираются данные? Информацию, связанную со стоимостью трансферов игроков «Международный институт спортивных наук» («CIES») при Университете г. Невшатель берёт с сайтов футбольных лиг и клубов, а также других специализированных футбольных порталов. Что касается оценки качества ведущих игроков «Большой Пятёрки» (то есть принимающих участие в английском, испанском, немецком, французском и итальянском чемпионатах), то здесь данные аккумулируются специализированной компанией «OptaPro» во время телевизионных трансляций. Каждая игра анализируется тремя операторами, которые записывают статистику каждого отдельного игрока. «Есть и другие компании, которые утверждают, что способны собирать данные почти что в автоматическом режиме», — объясняет Рафаэле Поли. «Однако технический уровень у нас ещё не тот, хотя, возможно, в будущем все так и будет. Алгоритмам пока трудно всё-таки распознать, как сделал футболист подкат или не нарушил ли он при этом правила? В настоящее время без аналитики, выполненный людьми „вручную“, нам не обойтись, она необходима для того, чтобы придать получаемым результатам максимально возможную объективность». Конец инфобокса



Перевод и подготовка: Юлия Ильина, Игорь Петров

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