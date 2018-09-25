Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 7:00 25.09.2018 - 07:00

Когда месяц назад прямо около Центрального вокзала Цюриха заполыхал многоэтажный дом, находящийся на реконструкции, дежурные пожарные расчёты прибыли на место возгорания уже через пять минут.

(Keystone)

В Швейцарии в области пожаротушения действуют довольно строгие нормы: экипажи пожарных машин должны оказываться у места возгорания после момента объявления тревоги не позже чем через 10 минут. Но не всегда эту норму удаётся соблюдать. Что же делать? Некоторые подают на пожарных в суд.

Норма в максимально 10 минут от момента объявления тревоги до места возгорания была введена 10 лет назад участниками «Постоянного совещания представителей органов пожарной охраны Швейцарии» (Feuerwehr Koordination Schweiz — FKS)Внешняя ссылка. Как выяснила в своём последнем выпуске информированная швейцарская газета SonntagsZeitung эта норма все чаще в Швейцарии не выполняется. В Цюрихе, например, по нормам FKS в 10-минутной досягаемости должны быть 80% объектов жилой и коммерческой недвижимости.

Происшествия Пожар в центре Цюриха парализовал город Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo Пожар в центре финансовой столицы Швейцарии был виден за километры. Сейчас Цюрих постепенно приходит в себя. Работа транспорта нормализуется. Другие языки 1 английский (en) Traffic on the move after blaze near Zurich station

Недавние исследования выяснили, что в реальности этот показатель едва превышает 50%, а 11% всех городских объектов недвижимости едва ли достижимы и в течении 15 минут, причем есть дома, до которых пожарным приходится добираться и по 20 минут. По словам Петера Вульшлегера (Peter Wullschleger), главы Отдела профессиональной пожарной охраны и гражданской обороны при городском Министерстве по чрезвычайным ситуациям Цюриха (Feuerwehr und Zivilschutz bei Schutz und Rettung ZürichВнешняя ссылка), в сфере обеспечения мобильного реагирования на пожарные угрозы в городе накопились очевидные дефициты.

«Наша цель — предоставлять всем гражданам одинаково эффективную и оперативную помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций, однако сейчас это по факту невозможно», — говорит П. Вульшлегер. В центре города ситуация еще выглядит более или менее приемлемо. Когда месяц назад прямо около Центрального вокзала Цюриха заполыхал многоэтажный дом, находящийся на реконструкции, дежурные пожарные расчёты прибыли на место возгорания уже через пять минут. Однако на окраинах города соблюдение таких сроков уже невозможно.

«Город растёт и развивается очень быстро, строительство ведётся все более плотно, поэтому добираться в окраинные округа города с соблюдением предписанных нормативов по времени уже просто физически не представляется возможным из-за улиц, забитых машинами и общественным транспортом», — говорит П. Вульшлегер. По его словам, на востоке, севере и западе Цюриха, финансовой столицы Швейцарии, давно уже назрела необходимость в создании новых опорных пунктов противопожарной охраны. Однако для их строительства необходимо согласие народа, при этом пока совершенно невозможно сказать, когда эти вопросы будут вынесены на всенародный референдум. «А пока нам только остаётся задавать себе один и тот же вопрос — что мы будем делать, если, не дай Бог, случиться что-то серьёзное? Ведь когда речь идет о жизни и смерти, важна каждая секунда», — подчеркивает П. Вульшлегер.

С такой же проблемой сталкивается и другие города Швейцарии, например, Лозанна, где машины пожарной охраны в среднем добираются до очага возгорания за 15 минут. В Базеле и Люцерне в десятиминутной досягаемости находятся 85% объектов жилой и промышленной недвижимости. В Берне особенно тяжело машинам пожарной охраны добираться на восток города. Здесь всего в городе за 10 минут с центрального опорного пункта можно доехать только до 56% домовладений. Такого мнения придерживается газета SonntagsZeitung. В самом Берне видят ситуацию совершенно иначе.

Сокращение числа пожарных

По информации Бернской городской профессиональной пожарной охраны (Berufsfeuerwehr BernВнешняя ссылка) «при расчёте времени подъезда пожарных расчётов после объявления тревоги мы исходим из данных, полученных при помощи технологии глобального позиционирования GPS. В год мы таким образом анализируем реальное время, затраченное на осуществление примерно 3 тыс. выездов пожарных машин с учетом пробок, строек и перекрытий города по случаю каких-либо крупных мероприятий, а также с учетом постоянно производимой оптимизации работы светофоров. Итоговые результаты говорят нам, что в городе в 10-минутной досягаемости находятся до 100% объектов недвижимости».

Пожар на чердаке отеля в старом городе Люцерна, 2 мая 2018 года. (Keystone)

Несколько иначе выглядит ситуация в сельской глубинке. Там по действующим нормам пожарные, а в основном это уже не профессионалы, но добровольные пожарные дружины, должны прибывать на пожар за 15 минут. Но и этот норматив часто уже не выполняется. «Многие члены таких дружин работают не там, где собственно находится их опорный пункт, поэтому при объявлении тревоги им требуется еще время на то, чтобы собраться, доехать от работы до пожарной вахты, а уже только оттуда уже они могут ехать на пожар. Отсюда норматив в 15 минут выполнить практически невозможно», — говорит Штефан Хойслер (Stefan Häusler), генеральный секретарь FKS.

Дополнительной проблемой является процесс постоянного сокращения количества профессиональных и добровольных пожарных в стране: в 2008 году их насчитывалось 115 000, а сегодня только 85 000 чел. И очень часто пострадавшим не остается ничего иного, как подавать в суд на пожарных, прибывших на место возгорания слишком поздно. Один такой случай, о котором много говорили в Швейцарии, произошёл в апреле 2017 года в городе Пайерн, кантон Во. Там в результате пожара погибла 22-летняя швейцарка, и ее родственники подали в суд, будучи убеждёнными, что поторопись пожарные и прибудь они на место пожара вовремя, жертву удалось бы спасти. А так им на приезд по вызову потребовалось аж целых 40 минут. Решение по этому делу пока еще судом не принято.



Подготовил: Игорь Петров

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