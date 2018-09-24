Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 16:09 24.09.2018 - 16:09

„Полумиллионеры“ это вовсе не богачи, стригущие купоны, а тяжело и каждый день работающие люди из категории самозанятого населения.

(Keystone)

По итогам вчерашнего референдума в кантоне Аргау народ отверг левую законодательную инициативу о введении особых налоговых тарифов для «полумиллионеров», то есть для тех, у кого на счету находится налогооблагаемых 500 тыс. и более франков.

С соответствующим законопроектом под названием «Налог на миллионеров — за справедливое налогообложение состояний в кантоне Аргау» («Millionärssteuer — Für eine faire Vermögenssteuer im Aargau») выступила местная молодёжная организация партии социал-демократов, этакий «комсомол из Аргау».

В итоге народ очевидным большинством в 74,6% голосов избирателей, при скромной явке в 35%, сказа этой инициативе своё «Нет». За инициативу отдали свои голоса только 25,4% избирателей. Один из председателей кантональной молодёжной организации партии социалистов Сандро Ково (Sandro Covo) не скрывал своего разочарования, сваливая всё на местную организацию партии либералов (FDP), которая, мол, развернула перед голосованием кампанию запугивания и сумела тем самым повлиять на многих избирателей в выгодном для себя ключе.

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«Либералы говорили, что введение особого налога на состояния от 500 тыс. налогооблагаемых франков приведёт к исходу из кантона богатых жителей, что негативно скажется, де, на общей налоговой ситуации в кантоне. Доказать обратное нам не удалось», — подчеркивает С. Ково. Свою роль сыграло, как видно, и то обстоятельство, что в последние годы кантон Аргау реализовал программу снижения налогов и сворачивания государственных услуг. Предложение повысить налоговое давление на «полумиллионеров» явным образом противоречило общему тренду.

Самозанятое население

Противники законопроекта «Налог на миллионеров — за справедливое налогообложение состояний в кантоне Аргау» говорили о том, что он является «выражением левой культуры зависти по отношению к состоятельным гражданам» и «новым изданием идеи классовой борьбы». Соответствующим образом молодёжная организация местной партии либералов (Jungfreisinigen) была вполне довольна результатами вчерашнего народного голосования, хотя и она не ожидала столь уверенного вотума против левого законопроекта.

Беньямин Рива (Benjamin Riva), представляющий молодых либералов кантона Аргау, подчеркнул, что в ходе предвыборной борьбы «нам удалось доказать, что так называемые „полумиллионеры“ это вовсе не богачи, стригущие купоны, а тяжело и каждый день работающие люди из категории самозанятого населения, что такой налог на состояния от 500 тыс. франков стал бы ударом по основе швейцарской экономики, а именно, по мельчайшим и мелким промышленным предприятиям или же по владельцам скромной недвижимости».

Правительство кантона Аргау позитивно восприняло итоги народного голосования. «Я думаю, что введение нового налога в соответствии с духом и буквой данной инициативы привело бы к существенному ухудшению рамочных условий ведения деловой и предпринимательской деятельности в нашем кантоне», — заявил министр финансов кантона Маркус Диет (Markus Dieth). Для справки: в настоящее время две трети граждан кантона Аргау не платят кантонального налога на состояние. В рамках действующего налогового режима в этом субъекте федерации не подлежат налогообложению состояния до 100 тыс. франков (для супружеских пар — до 200 тыс.).



Подготовил: Игорь Петров

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