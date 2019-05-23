Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 15:30

Итальянский автомобильный журнал Quattroruote стоит на 245% дороже, если его покупать не в Италии, а в швейцарском кантоне Тичино.

(Keystone / Martin Ruetschi)

Швейцарские потребители платят в некоторых случаях на 245% больше, чем в других странах, за такую продукцию, как журналы и одежда. Исследование группы потребителей показало, что разница цен особенно заметна, если сравнивать Швейцарию и Италию.

Для многих людей, живущих в Швейцарии, результаты доклада Союза потребителей (KonsumentenschutzВнешняя ссылка), а также наблюдателей во франкоязычных и италоязычных регионах страны, не станут неожиданностью. Фактически они подтверждают результаты подобных исследований, проводимых с 2012 года.

Исследование показало, что швейцарская «доплата» делает журналы в среднем на 127% дороже, чем в Италии, на 57%, чем во Франции, и на 51%, чем в Германии. Разница становится еще более тревожной, если смотреть на отдельные издания: так, итальянский автомобильный журнал QuattroruoteВнешняя ссылка стоит на 245%, если его покупать не в Италии, а в швейцарском кантоне Тичино.

(swissinfo.ch)

Одежда в Швейцарии примерно на 25% дороже, чем в трех соседних странах, но разница в ценах варьируется в зависимости от марки. Например, швейцарские филиалы магазины марки Esprit взимают на 32% больше за идентичную одежду, чем это делает та же компания в других странах.

Авторы отчета говорят, что основная разница в ценах еще больше, если убрать из вычислений потребительский налог: НДС в Швейцарии ниже, чем в трех странах-соседках.

Стоимость многих товаров, от лекарств до продуктов питания и других потребительских товаров, традиционно выше в Швейцарии, где люди получают и более высокую заработную плату.









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