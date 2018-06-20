Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 7:15 20.06.2018 - 07:15

Секатор со сменными лезвиями получился лёгким, прочным и точным, способным выдерживать значительные нагрузки.

(Felco)

Лауреатом Швейцарской премии в области дизайна 2018 года стала компания, производящая секаторы. Интересно, что впервые такую награду получил не художник или дизайнер, а именно представитель промышленного сектора, причём вполне заслуженно. Компания Felco — пример настоящего успеха, малое предприятие, которое сумело стать мировым лидером в своей области.

Высшая швейцарская награда за достижения в области дизайна Grand Prix suisse de designВнешняя ссылка была присуждена компании Felco «в знак признания ее креативных идей, опередивших время, в качестве поощрения ее приверженности принципам устойчивого развития и настоящего качества в мире одноразовых вещей», — отметилиВнешняя ссылка в Федеральном ведомстве по делам культуры Швейцарии.

Нестандартный подход

Компания Felco была основана в 1945 году Феликсом Флишем (Félix Flisch), швейцарцем, предки которого происходили из региона двух кантонов Аппенцелль и кантона Граубюнден. Как и множество молодых людей в ту эпоху, родители уже в 15 лет отправили его во франкоязычную Швейцарию учиться языку. Отучившись на механика, он за небольшие деньги выкупил старую фабрику по изготовлению часовых корпусов.

Знаменитые швейцарские секаторы с красными рукоятками экспортируется уже в более чем 120 стран мира. (Felco)

«На базе этой фабрики он и обустроил мастерскую по производству секаторов», — рассказывает Пьер-Ив Перрен (Pierre-Yves Perrin). Он и его брат Лоран — представители уже третьего поколения семейства основателя марки. У Феликса Флиша была идея, опередившая время: создать и наладить массовое производство секатора со сменными лезвиями, который был бы лёгким, прочным и точным, способным выдерживать значительные нагрузки. Именно такой инструмент и требовался фермерам, например, для обрезки садовых деревьев и виноградных лоз.

Были у него и совершенно особенные амбиции — продавать свою продукцию не только у себя в стране, но и за рубежом. Три четверти века спустя современный Felco уже совершенно не похож на скромную мастерскую, где в свою время трудились четверо работников. Каждый год здесь, на фабрике в городке Женеве-сюр-Коффран (Geneveys-sur-Coffrane) в кантоне Невшатель производится и собирается более миллиона этих экземпляров секаторов.

Заложники успеха

Знаменитые швейцарские секаторы с красными рукоятками экспортируется уже в более чем 120 стран мира. Нужно отметить, что секатор Felco стоит в четыре раза дороже, чем аналогичный инструмент других производителей, но его известность и лейбл «Сделано в Швейцарии» стабильно остаются убедительным аргументом в пользу покупки именно этой модели как для профессионалов, так и для садоводов-любителей.

Впрочем, у этой славы есть и оборотная сторона. «В определённом смысле мы стали заложниками собственного успеха», — признает Пьер-Ив Перрен. По его словам, швейцарский секатор обрёл столь широкую известность, что сегодня только ленивый не старается скопировать его дизайн. Бороться с этими подделками очень сложно, так как не известно, откуда они появляются на рынке.

Секатор, или садовые ножницы Получили свое имя от французского sécateur, в свою очередь пошедшего от латинского seco, что означает обрезать, отсекать. Изобрели их не в Швейцарии, а во Франции, еще в 1815 году для подрезки виноградных лоз, причем авторство изобретения приписывается морскому министру короля Людовика XVI, маркизу Антуану Франсуа де Бертрану де Моллевилю (Antoine François de Bertrand de Molleville, 1744-1818).

Конец инфобокса



Перевод с французского языка: Людмила Клот

Neuer Inhalt Horizontal Line