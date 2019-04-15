Промышленная линия по производству медикаментов на фабрике концерна Santhera Pharmaceuticals Holding в городе Цофинген, кантон Аргау.

(© Keystone / Christian Beutler)

Расследование, проведенное группой швейцарских медиа-изданий, показало, в каком объеме фармацевтические компании спонсируют клиники, врачей и медицинские центры.

Оказалось, что в 2017 году примерно 60 фармацевтических компаний со штаб-квартирами в Швейцарии выделили в пользу медицинских компаний, ассоциаций, университетских клиник и других родственных структур сферы здравоохранения в общей сложности 458 млн швейцарских франков. Для сравнения: в 2015 году они на схожие цели потратили только 162,5 млн. франков. Кроме того, за отчетный период ещё 60 млн франков было выделено ими отдельно на исследовательские проекты.

Такую информацию опубликовали журнал Beobachter (специализируется на защите прав потребителей), экономическая газета Handelszeitung, а также ежедневные популярные газеты Blick и Le Temps. Франкоязычная Le Temps отдельно обратила вниманиеВнешняя ссылка на сумму в 7 млн. франков, выделенную учебно-образовательным центрам, предлагающим услуги в области обучения и повышения квалификации медицинских работников.

По мнению этой франкоязычной газеты данная цифра «вызывает тревогу». Почему, собственно? «Дело в том, что медики проходят обучение, которое финансируется фармацевтической отраслью, поставляющей потом им же свои медикаменты. Возникает вопрос, насколько это нормально и нет ли здесь конфликта интересов?» — задается вопросом это издание.

Степень прозрачности

По состоянию на 2017 год самым щедрым оказался фармацевтический гигант Novartis, который выделил на все упомянутые цели без малого 20 млн швейцарских франков. Компания Roche пожертвовала 13,9 млн. франков, концерн Bayer — 12 млн. франков. СМИ отмечают, что швейцарская фармацевтическая отрасль в целом серьёзно старается повысить степень прозрачность в том, что касается ее взаимоотношений со сферой медобслуживания. Как пишет издание Beobachter Внешняя ссылкаоколо 73% врачей в Швейцарии готовы раскрывать свои имена в качестве получателей такого рода финансирования.

Это свидетельствует о том, что в Швейцарии степень открытости в этой сфере выше, чем, например, в соседних Германии или Австрии. Там имена врачей и названия лечебных заведений, получающих схожую поддержку, раскрываются широкой общественности только в 30% случаев. А вот швейцарская компания Novartis, например, вообще исключает пожертвования в пользу того, кто не желает публично отчитаться об этом факте.

Экономика и жизнь Фармацевтика в Швейцарии — too big to fail? Конфедерация — страна банков? Об этом можно забыть. Швейцария это, если уж на то пошло, страна таблеток и порошков, микстур и прочих препаратов. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета SonntagsZeitung



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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