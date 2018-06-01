Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 11:00 01.06.2018 - 11:00

Горные курорты валезанских Альп уже много раз выступали в качестве мест проведения международных лыжных соревнований высшего класса. (Keystone)

По данным последних опросов (подробности ниже) 58% граждан кантона Вале собираются голосовать против выдвижения кандидатуры города Сьон в качестве столицы Зимних Олимпийских Игр в 2026 году. Подобное голосование проходит в Швейцарии уже в четвёртый раз за последние полвека. Журналист swissinfo.ch побывал в городах Сьон и Монте с тем, чтобы поближе познакомиться с настроениями местных жителей.

Политическая агитационная кампания в преддверии референдума идёт в сейчас в Швейцарии неожиданно активно пока, как кажется, противники проведения Олимпиады выглядят куда более убедительно своих оппонентов. Если ещё месяц назад голоса распределялись примерно 50 на 50, то согласно новым данным онлайн-опроса, проведённого НИИ изучения общественного мнения Sotomo по заказу телерадиокомпании RTS, сегодня уже 58% граждан кантона ВалеВнешняя ссылка собираются голосовать против Игр.

Напомним, что на референдум 10 июня вынесен, если быть уж совсем точными, не вопрос проведения Олимпиады, а просьба оценить факт выделения правительством кантона кредита на подготовку к Играм. То есть пока «пока» речь идёт только о финансовых гарантиях проведения Олимпиады на общую сумму в 100 миллионов франков, из которых примерно 60 миллионов уйдёт на подготовку инфраструктуры и 40 миллионов — на обеспечение безопасности.

В случае, если результатом референдума станет позитивный ответ, то тогда уже можно будет сделать следующий ход и попытаться убедить в преимуществах кантона Вале Олимпийский Комитет, который осенью 2019 года будет выбирать между семью кандидатами на проведение Игр-2026. В списке, уточним, находятся города Сьон, Грац, Калгари, агломерация Кортина-д’Ампеццо — Милан — Турин, Саппоро, Стокгольм и турецкий Эрзурум.

Точно ясно пока одно: политическое размежевание в Вале уже состоялось, люди по большей части определились со своим мнением, так что нам осталось только пройти по местной «Абрикосовой», свернуть на «Виноградную» (благо абрикосов и винограда в Вале очень много) и просто поговорить с гражданами, не претендуя, впрочем, на то, что полученные результаты будут носить репрезентативный характер. И вот что у нас получилось (см. видео).

Впрочем, и это, скорее всего, будет далеко не конец дистанции. Ведь ясно же, что организовать Олимпийские Игры, которые пройдут в кантонах Вале, Во, Фрибур и Берн, за каких-то 100 миллионов – это несерьёзная идея. Общий бюджет Зимних игр составит порядка 2,4 миллиарда франков, как подтвердил в интервью общественному швейцарскому франкоязычному телеканалу RTS финансовый директор комитета «Сьон 2026».

Поэтому стране предстоит, как минимум, ещё один референдум, на котором вопрос целесообразности проведения Олимпиады будет уже решать весь народ страны. Напомним, что из бюджета в 2,4 млрд на долю федерального бюджета придется как минимум 1 млрд франков, а решение о выделении этих денег должен принимать в формате федерального закона парламент страны. А поскольку в Швейцарской Конфедерации царит прямая демократия, то этот закон немедленно будет вынесен на суд народа. Вот вам и референдум!

Противники Олимпиады приводят классические аргументы. Они не доверяют Международному Олимпийскому Комитету и его «гигантомании», пусть даже в рамках своей новой «Повестки дня на 2020 годВнешняя ссылка» МОК клятвенно пообещал исправиться и сделать выводы. Оппоненты опасаются перерасхода бюджетных средств, которое при организации Игр стало уже правилом, а не исключением, и указывают, что Вале – кантон финансово слабый, и лучше бы ему инвестировать в свои дороги, больницы и социальный сектор, а не замахиваться на Олимпийские Игры.

Сторонники Олимпиады проводят митинг на фоне замка города Сьон, выстроившись в одно громадное слово «Oui» («Да»). (Keystone)

В том же классическом стиле отвечают им и сторонники Игр: мол, о, спорт, это здоровье и мир, Игры принесут региону мировую известность, поспособствуют развитию туризма, а наличие уже готовой инфраструктуры зимних видов спорта позволит при организации Олимпиады ограничиться необходимым минимумом новых проектов, не говоря уже об «энтузиазме масс», который непременно возникнет в ходе при реализации столь масштабного проекта и станет настоящей духовной скрепой.

Длинный список олимпийских попыток

Швейцария, которая активно продвигает себя в мире в качестве (пусть и недешёвого) рая для всех тех, кто увлекается зимними видами спорта, не принимала у себя Олимпийских Игр начиная с 1948 года. Все попытки организовать Игры пока завершались поражением. Сам швейцарский народ уже девять (!) раз голосовал против проведения Олимпиады.

В первый раз это произошло в 1963 году (Олимпийские игры, как и сейчас, планировалось проводить в Сьоне), несколько лет спустя от идеи Олимпиады отказались граждане Берна и Цюриха, в кантоне Граубюнден голосования (с отрицательным результатом) проходили в 1980 и 1986 годах, в Лозанне голосовали в 1988-м, ещё раз в Берне в 2002-м, а в 2013 и 2017 годах — к урнам снова ходили граждане Граубюндена.

«Нет разбазариванию средств под видом проведения Олимпиады!». Таково мнение противников Игр-2026. (Keystone)

Что же до валезанцев, то за последние полвека шанс стать олимпийской столицей городу Сьон светит уже в четвёртый раз. В 1970-м году Зимние Игры-1976 достались Денверу, победившему Сьон в третьем туре голосования с преимуществом в 9 голосов, и это притом (двойная досада!), что два года спустя, граждане штата Колорадо, тоже при помощи референдума (научились, называется, у швейцарцев!), отказалось финансировать Игры в столице своего штата. Тогда Олимпийский Комитет в срочном порядке обратил свой взгляд на австрийский Инсбрук, где уже принимали Игры в 1964 году.

В 1995 году Сьон снова проиграл американскому городу Игры 2002 года, они прошли в Солт-Лейк-Сити. Кандидатура Швейцарии заняла второе место, как и шведский город Эсретсунд, они оба получили по 40 голосов, и это на фоне разгоревшегося тогда громкого коррупционного скандала. Год 1999-й был отмечен неожиданной победой Турина, который одолел Сьон в борьбе за право принимать Игры 2006 года. Согласно новой процедуре, установленной МОК, оба города вышли в финал, и все предсказывали победу Сьону, но тот в итоге проиграл, получив 36 голосов против 53.

Дождёмся теперь итогов референдума 10 июня.



Перевод с французского языка и адаптация: Людмила Клот, swissinfo.ch

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