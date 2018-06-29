Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 11:00 29.06.2018 - 11:00

Претендент на получение статуса беженца учит немецкий в своем временном пристанище. (Keystone)

То, что в Швейцарии всем кажется совершенно обычным и нормальным, может показаться странным для мигрантов из таких стран, как Сирия, Афганистан или Эритрея. В Швейцарии в распоряжении беженцев находятся самые разные интеграционные курсы, призванные познакомить их со швейцарскими обычаями, привычками и общественными нормами. Эти курсы помогают найти квартиру, разобраться, как следует себя вести на рабочем месте — и как общаться с противоположным полом.​​​​​​​

Недавно кантон Вале решил обязать всех мигрантов и беженцев посещать курсы по этике и психологии семейной и сексуальной жизни. Власти исходили из того, что такой курс станет одним из этапов ознакомления вынужденных мигрантов с действующими в Швейцарии основными правами и свободами человека, среди которых не последнюю роль играет и право на сексуальное здоровье.

Дамиан Мотье (Damian Mottier), генеральный секретарь Министерства кантона Вале по делам здравоохранения, социального страхования и культуры, напоминает, что в соответствии с действующим законодательством каждый кантон (субъект федерации) в Швейцарии обязан иметь в своём распоряжении Центр сексуального здоровья, воспитания и профилактики болезней, передающихся половым путём.

Обязывая мигрантов посещать курсы сексуального просвещения, кантон, как подчёркивает Д. Мотье, вовсе не стремился контролировать жизнь каждого отдельного мигранта, скорее, речь шла о предоставлении беженцам свободного доступа к общественно-важной информации. Поэтому в реальности такие курсы уже стали в Вале «неотъемлемой частью общего процесса социальной интеграции» мигрантов.

Пробелы в сексуальном просвещении

Д. Мотье признает, что многие мигранты поначалу искренне не понимают смысла таких курсов. Однако очень скоро их скепсис улетучивается. Обжившись и создав первоначальный базис доверительных отношений с властями, мигранты начинают осознавать, насколько полезен для них шанс конфиденциально, без выставления своих заблуждений на всеобщее обозрение, получить информацию об основополагающих нормах и правилах поведения в Швейцарии.



«Школа межкультурной коммуникации» Расположенная в городе Тун, кантон Берн, «Школа межкультурной коммуникации» (Kulturschule) помогает, по ее собственным данным, мигрантам овладевать новыми для них «культурными кодами» и «общественными конвенциями», причём с первого дня их пребывания в стране до начала самостоятельной трудовой карьеры бывших беженцев. Основой для школы послужили наработки и контакты «Объединения GPMCВнешняя ссылка», местной христианской «свободной церкви», функционирующей в формате благотворительной организации на основе христианских заветов и ценностей. Однако целью интеграционных курсов, организованных «Школой», вовсе не является пропаганда каких-либо религиозных доктрин. Каждая такая «Школа межкультурной коммуникации» в организационном смысле является самостоятельным юридическим лицомВнешняя ссылка. Поддержку отдельным школам могут оказывать фонды и частные меценаты, заинтересованные в скорейшей общественной интеграции вынужденных мигрантов и переселенцев. Конец инфобокса

Когда наступает «возраст согласия»? Что такое «женское обрезание» и почему оно запрещено в Конфедерации? Что такое «право на сексуальное самоопределение»? Почему так важно уметь пользоваться противозачаточными средствами? И что делать в случае нежелательной беременности? Обо всем этом мигранты могут узнать на специально для них организованных курсах.

Эта возможность оказывается тем более важной, если учесть, что у многих мигрантов действительно обнаруживаются со швейцарской точки зрения совершенно необъяснимые пробелы и заблуждения в сфере сексуального просвещения. Так, например, многие мигрантки свято убеждены в том, что применение противозачаточных таблеток влечёт за собой наступление бесплодия, и что «женское обрезание» делает женщин более «плодовитыми и желанными».

Столь же широко распространено убеждение в том, что женщина имеет право покидать дом только в сопровождении родственника мужского пола или собственного супруга и что единственное место женщин в обществе – это кухня! Что же касается средств предохранения, то этот вопрос должен, якобы, решать исключительно мужчина.

Насколько охотно швейцарцы идут на контакт?

Наряду с общеобразовательными дефицитами существуют и заблуждения, которые исчезают сразу же, как только мигранты попадают в новую среду и начинают общаться с «живыми» швейцарцами. Огромную помощь в этом им оказывают такие организации как «Школа межкультурной коммуникации» (см. инфобокс).

Как говорит Дани Мишо (Dany Misho), один из инструкторов школы, самым широко распространённым среди мигрантов предрассудком является убеждение в том, что швейцарцы — люди очень закрытые и что наладить с ними личный контакт или очень сложно, или же вообще невозможно (подробности на этот счёт — в нашем забавном анимационном ролике ниже).

Мигранты зачастую исходят из того, что швейцарское общество довольно-таки консервативно, а поэтому с представителями других культур швейцарцы предпочитают без особой на то нужды не общаться. И именно потому в центре усилий, предпринимаемых инструкторами и преподавателями «Школы межкультурной коммуникации», работающей, кстати, по всей стране, стоит стремление прицельно развеивать все эти вольные и невольные заблуждения и недоразумения. Это помогает избегать и серьёзных конфликтов.

«Часто бывает, что мигрант посылает резюме с целью пройти конкурс на занятие трудовой вакансии, и ему отказывают, а потом работодателя начинают обвинять в расизме, хотя у кандидата просто не было достаточной квалификации», — говорит Д. Мишо. Многие мигранты месяцами, а то и годами вращаются только в своём культурном и языковом кругу, не решаясь покинуть его и расширить немного собственные горизонты.

Из-за этого у них нет нормального контакта со швейцарским социумом. «А потому в центре работы „Школы межкультурной коммуникации“ стоит идея превращения мигранта из безвольного объекта в активный субъект, в человека, осознающего, где он находится и по каким правилам действуют окружающие», — говорит Катрин Мишо (Kathrin Misho), супруга Д. Мишо. Она руководит отделением «Школы» в городе Тун. Катрин и Дани познакомились, работая в школе волонтёрами.

Мусор, стирка и запреты

«Однажды мы навестили приют для временного размещения лиц, ожидающих решения по своим ходатайствам о предоставлении им статуса беженца, и убедились, что живут эти люди практически в закрытом пространстве, что они не имеют контактов с внешним миром, никуда не ходят и ни с кем не встречаются. Поэтому мы решили организовать баскетбольный турнир», — рассказывает Катрин Мишо.

Общаясь с миграционными властями, она часто сталкивалась с жалобами со стороны социальных работников, мол, работы у них и так невпроворот, времени нет ни на что, а тут еще им приходится буквально водить мигрантов «за ручку» и рассказывать им, как в Швейцарии ищут квартиру, что и где у нас запрещено, а что нет, как сортировать мусор, например, или как пользоваться в многоквартирном доме общей стиральной машиной, и что если где-то на двери написано «Запрещено», то написано это не просто так, чтобы унизить кого-то или поиздеваться над ним, а по совершенно конкретной и рациональной причине.

«Всё это очень важные аспекты, но ведь Швейцария еще знаменита и огромным количеством неписанных правил, которые действуют на всех уровнях, начиная с правительства и парламента и заканчивая последним хутором», — говорит К. Мишо. «Поэтому-то этим неписанным правилам мы уделяем на наших интеграционных курсах особое время. Мы рассказываем, например, как это важно, общаясь с кем-то, смотреть ему прямо в глаза, потому что ведь во многих культурах такой прямой зрительный контакт считается невежливым, особенно в отношениях мужчин и женщин».

Критика — желательна!

Тематические курсы, предлагаемые «Школой» мигрантам, касаются разнообразных, но всегда предельно конкретных вопросов: «Жизнь в Швейцарии», «Как найти жильё в Швейцарии», «Работа в Швейцарии». Посетив их, беженцы получают шанс понять в первом приближении, как решать основные проблемы повседневности, с которыми в своей прошлой жизни они, может быть, никогда и не сталкивались. Знакомятся они и с типично швейцарскими особенностями, например, с тем, что в поезде здесь всегда нужно спросить у ближайшего к тебе пассажира, действительно ли свободно пустое место, потому что второе, как выясняется, не всегда означает первого, и что на прогулке даже в самых глухих горах всегда нужно приветствовать тех, кто повстречался тебе на пути.

Катрин Мишо (Kathrin Misho), одна из основательниц и руководитель Школы межкультурной коммуникации (Kulturschule) в городе Тун (Thun).

(swissinfo.ch)

Катрин Мишо рассказывает, как однажды она попыталась «вытащить» из участников одного такого курса их честное мнение о предлагавшейся программе. Поначалу они упорно не хотели ничего говорить, и все изменилось только после того, как переводчик объяснил им, что критика в Швейцарии является основой права на свободу мнения, что ее никто не воспринимает как оскорбление или невежливость, а, напротив, критика является общественно санкционированным источником предложений по улучшению и совершенствованию чего бы то ни было!

В итоге участники курса очень быстро вошли во вкус и «набросали» целый ряд уточнений и предложений, и это при том, что многие из них попали в Швейцарию из стран, где царят авторитарные, а то и прямо деспотические режимы, и где за критику легко можно попасть «в места, не столь отдалённые». В частности, в 2015-2016 гг. в Швейцарию в качестве беженцев оказывались сирийцы, афганцы и иракцы, бежавшие от вооружённых конфликтов и гражданских войн. В 2017 году их сменили эритрейцы: от них в тот год властям поступило 3 375 ходатайств о предоставлении статуса беженца.

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Интересно, что одним из самых популярных у мигрантов является страноведческий курс «Жизнь в Швейцарии», в рамках которого они особое внимания уделяют постижению особенностей политической системы Конфедерации. Ахмед Мохаммед (Ahmed Mohamed) из Йемена говорит, например, что его особенно удивляет то, «как тут устроено правительство, и что тут такое внимание уделяется правам женщин, что в сравнении с Йеменом это очень необычно».

Как не потеряться на рынке труда?

Но как бы ни была хороша и увлекательна теория — практика всегда таит в себе огромное количество нестандартных ситуаций. В первую очередь речь идёт о рынке труда. Напомним, что в первые годы своего пребывания в стране беженцы не имеют права работать. А потому и найти легальное рабочее место им практически не светит. В 2017 году какое-либо место работы имели только 31,7% от общего числа так называемых «временно принятых» беженцев с видом на жительство категории «F», большинство которых составляли вынужденные мигранты из Сирии, Эритреи и Афганистана. Неустойчивый, с туманными перспективами миграционный статус и неспособность быстро интегрироваться на швейцарском рынке труда (прежде всего из-за не признающихся в Конфедерации иностранных дипломов) как были, так и остаются до сих пор основной проблемой.

Дани Мишо, сам в прошлом иракский беженец, ведет курс «Работа в Швейцарии» и всякий раз он, набирая новую группу, пытается донести до беженцев самое главное, а именно — хотите преуспеть в вашей новой жизни? Учитесь! Учите язык! Подтверждайте дипломы или начинайте профтехобразование с нуля. Потому что работа — это то, что определяет статус и значение человека в швейцарском обществе. Говорит он и о других немаловажных вещах, например, о равноправии (теоретическом) мужчин и женщин на рынке труда, и о том, что женщина-начальник у мужчины-подчинённого в Швейцарии — это нормально! «Всё это аспекты, которые в других странах не являются само собой разумеющимися», — подчёркивает Д. Мишо. Но опять же, сколь бы умными ни были все эти советы — способны ли беженцы применять их на практике?

«Моя цель — не приукрасить реальность, и не надеть на беженцев пресловутые розовые очки. Я хочу подготовить слушателей к встрече с реальной жизнью, дав им, одновременно, надежду и, как говорится, „установку на успех“. Очень помогают в этом реальные, не выдуманные истории тех, кто сумел, будучи ничем в новой стране, стать если и не всем, то хотя бы кем-то», — говорит Д. Мишо. «Я говорю им, что безработица тут очень низка, работу найти относительно несложно. Поэтому тот, кто действительно хочет добиться успеха, должен иметь, прежде всего, квалификацию, востребованную на рынке, а ее можно получить, только изучая язык, получая правильное образование и накапливая личный опыт».

«Я не дарю им рыбу, я учу их обращаться с удочкой», — продолжает он, ссылаясь и на свой собственный пример. Попав в Швейцарию на положении беженца, он получил среднее специальное образование и нашёл потом соответствующее рабочее место. Катрин Мишо напоминает напоследок, что очень важно привлекать к ведению таких курсов тех, кто прошел схожий путь, у кого за плечами аналогичная судьба. «Такие инструкторы подходят к темам курсов с иного ракурса, они всегда имеют возможность опереться на собственный опыт. Да и вообще, всегда очень интересно бывает узнать, как люди „со стороны“ рассматривают и оценивают Швейцарию. И некоторые вещи, обычные с детства, вдруг и в самом деле начинают представать для нас в совершенно ином свете».





Перевод с немецкого и адаптация: Игорь Петров.

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