Михал Броновски (Michal Bronowski) изучал экономику и юриспруденцию в Университете Вроцлава (Breslau). С 2019 года он руководит «Швейцарским бизнес-кластером» («Swiss Business Hub Central Europe») в Варшаве. (Bild: Benjamin Hadad )

Отношения Польши и Швейцарии развиваются по восходящей не только в историческом и политическом плане. Обе страны также поддерживают прекрасные торгово-экономические отношения. Мы беседуем с руководителем «Швейцарского бизнес-кластера» в Варшаве Михалом Броновски.

По поручению швейцарского Государственного секретариата по экономическим вопросам SECO (подразделение Минэкономики Швейцарии) «Швейцарский Центр содействия бизнесу в Польше», представитель в этой стране официального швейцарского органа международной торговли и привлечения инвестиций «Switzerland Global Enterprise S-GE», консультирует малые и средние швейцарские предприятия и компании, желающие обосноваться на польском рынке, а также польские компании, желающие выйти на рынок Швейцарии.

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Совместно со Швейцарским министерством иностранных дел «Swiss Global Enterprise S-GE» поддерживает сеть так называемых швейцарских «бизнес-кластеров», охватывающую 27 стран мира. Михал Броновски является главой швейцарского «бизнес-кластера» по странам Центральной Европы, входя состав посольства Швейцарии в Варшаве. Однако курирует он не только Польшу, но еще и Словакию, Чехию и Венгрию.

swissinfo.ch: Насколько Польша важна для Швейцарии с экономической точки зрения?

Михал Броновски: Польша является для Швейцарии очень важным торговым партнером. В 2019 году она занимала 16-е место в списке ведущих торговых партнеров Конфедерации, будучи лидером в регионе Центральной Европы с двусторонним торговым оборотом в 5,1 млрд швейцарских франков. Тенденция у нас положительна: в 2009 году объем торговли между нашими двумя странами составлял всего лишь 2,9 миллиарда швейцарских франков.

swissinfo.ch: Для каких секторов швейцарской экономики польский рынок особенно интересен?

Михал Броновски: Две трети швейцарского экспорта в Польшу приходятся на две товарные группы: речь идет о продукции химической и фармацевтической индустрии, а также о товарах из области машиностроения, включая точную электронику.

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swissinfo.ch: Что Вы рекомендуете швейцарским компаниям, которые хотят закрепиться на польском рынке? И как вы лично осуществляете их поддержку?

Михал Броновски: Совместно с нашими партнерами, среди которых есть юристы, налоговые консультанты и разработчики бизнес-структур, мы консультируем компании по налоговым и нормативно-правовым вопросам. Ведь, например, польское трудовое законодательство заметно отличается от швейцарского.

Мы также связываем представителей малого и среднего бизнеса Швейцарии с потенциальными клиентами и деловыми партнерами в Польше. Неплохо для этого регулярно участвовать в отраслевых промышленных выставках, такое участие мы организуем для наших клиентов в виде так называемых «швейцарских павильонов».

Не следует недооценивать и некоторые культурные различия. В Польше очень большое значение придается личным контактам с целью завоевания персонального доверия. Поэтому швейцарские компании должны поддерживать со своими польскими партнерами плотные и регулярные контакты, в рамках, например, совместных курсов переподготовки или повышения квалификации, или просто в формате визитов к своим актуальным или будущим клиентам. Такие визиты мы тоже организовываем, причем регулярно.

swissinfo.ch: Существуют ли на этом пути какие-то реальные трудности, например, бюрократического характера?

Михал Броновски: Бюрократические преграды это для нас постоянная тема. В основном их источником являются правовые различия между двумя странами. Швейцарские малые и средние предприятия, работающие с местными польскими авторизованными дилерами или партнерами по сбыту, как правило, сталкиваются с ними в меньшей степени. Польша является членом Европейского союза и если данная швейцарская компания уже имеет опыт работы с бюрократией в ЕС, то в Польше у нее не должно возникать особых проблем.

Другим возможным барьером являются языковые проблемы. Польский язык — это очень сложный язык. Однако в настоящее время существует уже немало польских компаний, с которыми можно общаться на немецком или английском языках. В то же время польские партнеры, естественно, особо вас оценят, если вы сможете выучить хотя бы несколько польских слов.

swissinfo.ch: Оказывают ли текущие политические события в Польше и проблемы этой страны в отношениях с ЕС негативное влияние на положение швейцарских компаний, в части, например, касающейся правовой безопасности?

Михал Броновски: С чисто экономической точки зрения пока особых проблем я не наблюдаю. Экономические отношения между Швейцарией и Польшей были и остаются весьма прочными. Торговый оборот начиная с 2008 года растет постоянно. Год 2018-й вообще стал рекордным в истории экономических отношений Швейцарии и Польши: швейцарский экспорт в Польшу вырос почти на 18%.

swissinfo.ch: Какое влияние оказывает на эти отношения пандемия коронавируса?

Михал Броновски: Мы находимся сейчас в исключительной ситуации, нужно пока подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. В Польше, как и в Швейцарии, были введены строгие защитные меры, которые, разумеется, оказывают огромное влияние на всю экономическую деятельность и деловую жизнь. На данный момент мы не знаем, когда экономика вернется в нормальное состояние.

Но мы оказываем поддержку швейцарским компаниям даже и в это непростое время, например, консультируя их по вопросам таможенного оформления медицинского оборудования или предметов индивидуальной антивирусной защиты. Многие важные мероприятия были, к сожалению, совсем отменены или перенесены на вторую половину текущего года.

Фотогалерея Краткая история швейцарско-польских отношений Швейцария нередко служила убежищем для польских борцов за свободу. Отношения швейцарцев и поляков в основном характеризовались взаимной симпатией.

​​​​​​​swissinfo.ch: Как Польша реагирует на попытки швейцарских компаний закрепиться на местном рынке? Она приветствует такую «экспансию», или, скорее, пытается помешать ей?

Михал Броновски: Многие поляки с удовольствием работают в швейцарских компаниях. Почти все швейцарские компании сейчас управляются здесь гражданами Польши. Конкурентная ситуация достаточно сложная: швейцарские компании должны убедить польский рынок в том, что их продукция качественна и что их услуги находятся на высоком уровне.

Товар с лейблом «Сделано в Швейцарии» имеет хорошие шансы в Польше. Согласно регулярно проводимым опросам швейцарские компании имеют превосходную репутацию в Польше, швейцарская продукция по умолчанию считается здесь очень высококачественной. Кроме того, швейцарские компании считаются тут еще и весьма привлекательными работодателями.

swissinfo.ch: Пытаются ли польские компании со своей стороны закрепиться на швейцарском рынке? Является ли Швейцария для польских компаний столь же удобной и привлекательной, как и Польша для швейцарского бизнеса?

Михал Броновски: Конечно. Мы регулярно получаем и обрабатываем многочисленные запросы польских компаний, желающих открыть свой филиал в Швейцарии. Для польских компаний Конфедерация представляет особый интерес в качестве страны передовых технологий, инноваций и научных исследований.





Перевод на русский язык: Игорь Петров.

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