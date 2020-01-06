На данный момент это крупнейший наземный девелоперский проект Швейцарии.

(Keystone)

В сентябре 2020 года в аэропорту Цюриха откроется деловой, рекреационный, гостиничный и культурный центр «The Circle» стоимостью не меньше миллиарда долларов. На данный момент это крупнейший наземный девелоперский проект Швейцарии. На площади в 180 000 квадратных метров возникнет по сути новый городской район с магазинами, офисами, гостиницами, ресторанами, конгресс- центром и спа-комплексом.

Среди арендаторов площадей комплекса уже находятся Университетская клиника Цюриха, концерн по производству программного обеспечения SAP и гостиничная сеть Hyatt International. Здесь же разместится и заказчик проекта, компания Flughafen Zürich AG. Об этом нам рассказал Беат Пахуд (Beat Pahud, 52 года), курирующий и координирующий начиная с 2014 года реализацию всего проекта. Экономист по образованию, ранее он занимал различные должности в аэропорту Цюриха. Мы задали ему несколько вопросов.

SRF News: Примерно 30% площадей центра «The Circle» пока еще свободны и не нашли своих хозяев-арендаторов. Вызывает ли у Вас это обстоятельство тревогу или все идет по плану?

Беат Пахуд (Beat Pahud): Вы говорите о 30-ти процентах, которые пока не сданы в аренду. Но мы смотрим на ситуацию иначе. Куда важнее, что 70% пространства уже реально сданы в аренду. На данный момент мы очень довольны этим результатом.

Беат Пахуд (Beat Pahud), 52 года.

(SRF-SWI)

Мы изначально исходили из того, что продолжать сдавать помещения в аренду и искать новых хозяев мы будем в течение по меньшей мере двух-трех лет после открытия центра, с учетом того, что сами арендаторы все вместе тоже еще должны будут инвестировать в проект примерно четверть миллиарда с целями дооборудования и монтажа необходимой инфраструктуры. На всё на это потребуется время. То есть с чисто логистической точки зрения совершенно невозможно уже на момент открытия сдать в аренду буквально все помещения центра.

SRF News: Центр «The Circle» — это место, где можно работать или тратить деньги. Но здесь в первоочередном порядке строятся не квартиры, но возводятся офисы, гостиницы и торговые точки. Иными словами, этот комплекс сразу проектировался не в виде какого-то «храма консьюмеризма и потребления», но как нечто большее. Так ли это?

Беат Пахуд: Речь идет в данном случае о наших сотрудниках. Ведь на этой площадке будет создано в общей сложности 6 500 рабочих мест. Для сотрудников мы построим отдельный кампус с дополнительными услугами, например, за комплексом зданий центра для них будет создан ландшафтный парк с живой природой. Здесь мы предложим нашим людям множество возможностей для отдыха и занятий спортом. Кроме того, для персонала здесь будет организовано отдельное питание и созданы условия для занятий фитнесом и ухода за детьми, а это всё вещи, которые крайне важны для них.

Центр «The Circle» (визуализация проекта).

(Keystone)

SRF News: Как центр «The Circle» повлияет на глобальные позиции аэропорта и города Цюрих?

Беат Пахуд: Центр окончательно превратит аэропорт в пункт назначения, ценный сам по себе. Уже сегодня более половины людей, пользующихся аэропортом и его инфраструктурой, делают это не для того, чтобы убить время в ожидании рейса. Они приезжают сюда специально ради дел, не имеющих ничего общего с полетами. Наш проект станет еще одним шагом в этом направлении. У гостей после открытия центра будет еще больше причин для того, чтобы просто приехать сюда и воспользоваться всеми теми возможностями, которые им сможет предложить «Круг».

SRF News: Можно назвать в Цюрихе целый ряд девелоперских проектов, среди них и торговый центр «Sihlcity», которым после открытия пришлось реального наплыва гостей ждать довольно-таки долго. А вдруг центр «The Circle» так и не станет настоящей точкой притяжения для жителей Цюриха и его гостей? Что тогда?

Беат Пахуд: На этот счет мы не беспокоимся совершенно. В самом деле, на то, чтобы завевать признание и признательность людей, всегда требуется время. Но в отличие от центра «Зильсити» аэропорт Цюриха уже изначально является местом, притягивающим клиентов. Поэтому в случае с нашим Центром время, необходимое для завоевания места в общественном сознании, будет значительно короче.

Интервью взяла Мириам Фукс (Mirjam Fuchs), оригинал разговора на немецком языке по ссылкеВнешняя ссылка.

Деловая среда Цюрихский аэропорт становится конкурентом Давосу Вводимый скоро в строй рядом с аэропортом Цюриха деловой, торговый, жилой и рекреационный центр The Circle станет мощным конкурентом Давосу. Этот контент был опубликован 24 января 2019 г. 10:37



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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