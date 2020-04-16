Хлеб в Женеве стоит значительно дороже, чем хлеб в Цюрихе, гораздо меньше, чем в Нью-Йорке, и заметно дороже, чем в Киеве. На фото: август 2019 года, рынок в Женеве. (© Keystone / Martial Trezzini )

Цюрих и Женева по-прежнему находятся в десятке самых дорогих для проживания городов мира, однако за последний год жизнь там немного подешевела. Каким образом коронавирусная пандемия повлияла на стоимость жизни в данных городах? Это еще предстоит проанализировать.

В ежегодном рейтинге «Worldwide Cost of Living» («Стоимость жизни во всем мире»), сравнивающем стоимость жизни в городах по всему миру, швейцарский Цюрих занимает 5-е место с Парижем, тогда как в 2019 году он находился на 4-й позиции. Женева, в прошлом году занимавшая 5-е место, сейчас занимает 10-е место. Пьедестал почета поделили Сингапур, Гонконг и новичок в этой компании Осака. Нью-Йорк поднялся на три позиции и занял 4 место.

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При составлении рейтинга учитываются реальные розничные цены на популярные потребительские товары, аренду жилья и транспорт в 133 городах по всему миру. Как указывается в сопроводительном докладе к рейтингу, за прошедший год стоимость жизни в среднем в мире снизилась примерно на 4%. При этом на разных континентах ситуация выглядит по-разному: если в 31-ом из 37-ми европейских городов с момента выхода прошлого рейтинга в 2019 году жизнь подешевела, то 15-ти из 16-ти ведущих городов США она, напротив, подорожала.

Автор сопроводительного доклада Николас Фитцрой (Nicholas Fitzroy) объясняет такую ситуацию слабым курсом евро и снижением покупательского спроса. Не исключено также, что на уровень цен свое влияние уже оказала пандемия коронавируса. В настоящий момент эксперты журнала «Экономист» (EIU) анализируют характер и последствие влияния на экономику различных антикризисных мер, реализуемых в разных странах. Швейцария с ее валютой франком не входит в еврозону, однако страны ЕС являются важнейшими торговыми партнерами Конфедерации.



(Kai Reusser / swissinfo.ch)

«Чем дольше в той или иной стране будет действовать режим карантина, тем тяжелее будут экономические последствия (введения экономики в искусственную кому). При этом для такой [европейской] страны, как Швейцария, большое значение будут иметь экономические ограничения в других европейских странах, просто в силу плотной взаимозависимости их экономик», — указал в ответ на запрос SWI swissinfo.ch. Николас Фитцрой, глава отдела информационных рисков и аналитик EIU со специализацией по Ближнему Востоку.

«В настоящее время мы ожидаем, что ВВП Швейцарии сократится примерно на 5% прежде всего в связи с ударом по внутреннему и глобальному спросу на ее товары и услуги, вызванным локальными антивирусными ограничениями, включая ограничения в области глобальной логистики и международных пассажирских перевозок», — уточнил Н. Фитцрой. Он отметил, что уровень безработицы в Швейцарии растет медленнее, чем в таких развитых западных странах, как США и Великобритания, а это означает, что в Швейцарии давление на цены в связи с падением спроса может быть выражено в гораздо меньшей степени.

«Тем не менее, убытки, которые понесла и еще понесет швейцарская индустрия туризма, станут важным фактором сокращения спроса, что в свою очередь, будет сильно давить на цены, заставляя их понижаться», — указал он. Швейцария может стать жертвой самого сильного экономического спада в послевоенную эпоху. По данным правительства Швейцарии эпидемия коронавируса может привести в 2020 году к сокращению объема промышленного производства на 10,4%.



«Worldwide Cost of Living» («Стоимость жизни во всем мире») Публикуемый два раза в год расследовательской редакцией журнала Economist (EIU) аналитический рейтинг, учитывающий расценки на 160 видов товаров и услуг в 133 городах в 93 странах. В число этих товаров входят продукты питания, напитки, одежда, предметы домашнего обихода и личной гигиены, арендная плата за жильё, стоимость транспорта, размеры счетов за коммунальные услуги, стоимость частных школ, услуг помощи по дому и расходы на отдых. Эксперты EIUучитываютВнешняя ссылка также разные виды торговых точек, анализируя цены в супермаркетах, магазинах средней ценовой категории и в специализированных магазинах премиального уровня. Указанные цены не являются рекомендуемыми розничными ценами или себестоимостью производителей; они отражают реальные суммы, которые достает из кошелька реальный покупатель. Рейтинг позволяет сравнивать разные города в разных странах, при этом в рамках данного рейтинга в качестве базового города с индексом в 100 пунктов взят Нью-Йорк.

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