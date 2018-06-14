Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 10:27 14.06.2018 - 10:27

Швейцарец предлагал на выбор большое количество типов огнестрельного оружия: пистолеты, автоматы, помповые ружья, снайперские винтовки.

(Keystone)

Глава департамента логистики полицейского Ведомства кантона Швиц долгое время торговал оружием в «теневом интернете» (DarkNet), то есть в скрытой сети, соединения которой устанавливаются только между доверенными «друзьями» с использованием нестандартных протоколов и портов. В этой сети он был известен под псевдонимом «Clultimate», его базой был чат-рум под названием «Spackentreff».

Вся эта вольная жизнь завершилась еще 22 февраля 2018 года, когда «Clultimate» был арестован в городе Айнзидельн (Einsiedeln). Официальный представитель кантонального ведомства полиции кантона Швиц подтвердил факт ареста в интервью агентству SDA / ATS. Чат-рум «Spackentreff» был частью более обширного «теневого форума» «Deutschland im Deep Web», закрытого немецкой полицией еще в середине 2017 года.

Как пишет швейцарская пресса, торговец оружием «Clultimate» слыл весьма авторитетным деятелем, однако особенно «скандальным» тут является иное обстоятельство: совершивший 22 июля 2016 года массовое убийство в Мюнхене 18-летний уроженец города с иранскими корням приобрёл свое оружие также на форуме «Spackentreff». Жертвами того теракта стали 9 человек.

Полная неожиданность для коллег

Как информируют правоохранительные органы, швейцарец предлагал на выбор большое количество типов огнестрельного оружия: пистолеты, автоматы, помповые ружья, снайперские винтовки. Конфискованный во время обыска у него дома арсенал был настолько значителен, что для его транспортировки пришлось пригонять отдельный грузовик. После домашнего обыска полиция провела обыск и у него в рабочем офисе, что стало для коллег и сотрудников полной неожиданностью.

А между тем еще в 2013 году в Германии был арестован молодой немец, который владел многими единицами огнестрельного оружия, нарушая при этом действующее законодательство. Теперь становится ясно, что этот человек занимался передачей покупателям купленного «товара», тогда как швейцарец обеспечивал поставки. В полицейском ведомстве кантона Швиц он занимался закупками служебного оружия и боеприпасов для нужд правоохранительных органов кантона.

При этом, как видно, он старался вести себя аккуратно — ни один служебный «ствол» из оружейных комнат полицейских участков кантона не пропал. В настоящее время он находится на свободе, прокуратура сочла риск побега или уничтожения доказательств несущественным, а потому разрешила ему оставаться под фактически домашним арестом. Следствие продолжается, вплоть до решения суда в его отношении действует презумпция невиновности.



Подготовил: Игорь Петров

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