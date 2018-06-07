Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 18:14 07.06.2018 - 18:14

6 (1) мнение Посольство России в Швейцарии (г. Берн)

Интервью г-на М.Шишкина газете «Тагес Анцайгер» вызывает одновременно отторжение и сожаление. Сожаление тем, что уважаемая авторитетная газета поддалась моде на очернение России и предоставляет свои страницы для явно лживых, злонамеренных выпадов в адрес дружественного Швейцарии государства.

Отторжение — потому, что насколько же низко должен был пасть интервьюируемый, чтобы единственным способом привлечь к себе внимание, подобно Герострату, который, как известно, сжег знаменитый храм Артемиды, чтобы его имя помнили потомки, навязывать свои клеветнические и оскорбительные измышления о России швейцарской прессе. Последнее литературное произведение г-на писателя Шишкина увидело свет почти десять лет назад и с тех пор за его подписью, увы, появляются весьма оскорбительные для России памфлеты.

Чрезвычайный и полномочный Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин: «Прекрасная страна, прекрасные люди. Всегда с восхищением относился и отношусь к Швейцарии».

(swissinfo.ch)

В самом деле, для г-на М.Шишкина не осталось уже ничего святого. В пропагандистском запале он ставит под сомнение даже историческое значение победы Советского Союза над нацистской Германией. Хотя, по его признанию, его отец добровольцем ушел на фронт. Это, как говорится, уже за гранью добра и зла и уж тем более писательской или журналистской этики. При этом г-н Шишкин утверждает, что в России считают, что на Западе все фашисты. Хотели бы внести ясность: в России считают фашистами тех, кто выходит на улицы с изображением свастики, а также с портретами пособников нацистов. Никак иначе, как формированием образа врага у швейцарского читателя это квалифицировать нельзя.

Проживая в Швейцарии с 1995 года, то есть, покинув Родину, когда она переживала тяжелый кризис после распада Советского Союза, г-н М.Шишкин, находясь вдали от России и не являясь свидетелем происходящих там событий, позволяет себе судить о том, как сейчас живется в России, причем занимаясь явным очернительством и распространяя не соответствующие действительности утверждения или, как сейчас говорят, «фейки». На самом деле Россия занимает шестое место в мире по ВНП на душу населения, инфляция находится на историческом минимуме (2,5%), а темпы роста — в устойчивой «зеленой зоне», продолжительность жизни в России в настоящее время свыше 70 лет (на десять лет больше, чем в 90-е годы прошлого века) и этот список можно продолжить.

Вводит в заблуждение читателей г-н Шишкин и в части якобы имеющей место в российском спорте системы допинга. В действительности, по данным официальной статистики ВАДА, число выявленных случаев допинга в России укладывается в тот же небольшой интервал (1-2 %), что и во всём остальном мире (даже несмотря на то, что с 2014 года россиян стали проверять в 6,5 раз чаще, тогда как в остальном мире частота проверок возросла лишь в 2 раза). Отрадно лишь одно — такие голоса, как, к сожалению, прорвавшийся в «Тагес Анцайгер» М.Шишкин, явно маргинальны. Надеемся, что серьезные СМИ отдают себе в этом отчет.



Спорт и политика Михаил Шишкин призывает к бойкоту ЧМ по футболу Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета «Tages Anzeiger» Живущий в Швейцарии российский писатель Михаил Шишкин призывает к бойкоту ЧМ, посольство России в Берне «is not amused» и реагирует с раздражением.

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