Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 18:59 15.03.2018 - 18:59

Авиакомпания Swiss планирует реорганизовать бортовое питание на рейсах из Женевы уже этой весной

(© KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI)

Для пассажиров эконом-класса, планирующих лететь авиакомпанией SWISS либо из Женевы, либо в город Кальвина, бесплатные пиво, вино и сэндвичи скоро станут лишь приятным воспоминанием. Уже этой весной швейцарская авиакомпания, являющаяся «дочкой» немецкой «Люфтганзы», введет ряд ограничений, и в первую очередь они будут касаться питания на борту.

Авиакомпания SWISS планирует реорганизовать питание на рейсах из Женевы и в Женеву для тех, кто намерен лететь на основании билета, купленного по тарифу «Light». В этом случае бесплатно ему в салоне достанутся только вода и шоколадки. Тот же, кто купит билет по любому тарифу сегмента «economy» («Light», «Classic», «Flex»), уже этой весной за сэндвичи и напитки будет доплачивать, тогда как до последнего времени они предоставлялись даром. Об этом сообщает газета «Sonntagszeitung».

Уточним, что тариф «Light» подразумевал перелет только с ручной кладью, а теперь из сервисного каталога этого тарифа будет изъято еще и питание. Пассажиры других бюджетных тарифных планов, таких, как «Classic» (перелет с багажен) и «Flex» (перелет с правом бесплатного перебронирования) в дополнение к минеральной воде получат возможность только лишь «легко перекусить». «Конкретный состав такого рода „закускок“ будет меняться в зависимости от времени суток», — уточнил представитель авиакомпании SWISS швейцарскому информационному агентству sda.

О Цюрихе речи пока нет

Этот же представитель подтвердил, что швейцарский авиаперевозчик и в самом деле намерен протестировать новую концепцию бортового питания, пока только, правда, на рейсах из Женевы и обратно. Цюриха пока этот проект не касается.

Инициатива SWISS вполне соответствует общей тенденции в отрасли, пишет «SonntagsZeitung». Известные авиакомпании, такие как «British Airways», на своих рейсах на короткие расстояния также теперь предоставляют питание на борту за деньги. До сих пор компания SWISS, летая из Женевы на короткие расстояния по Европе, стабильно теряла прибыль.

По словам генерального директора SWISS Томаса Клюра (Thomas Klühr), сказанным им в интервью газете «NZZ am Sonntag» еще в декабре прошлого 2017 года, его авиакомпания «рассчитывает свести концы с концами и выйти на сбалансированный бюджет уже конце 2018 года». И вот теперь стало ясно, какими методами он собирался решать эту задачу.



Транспорт В швейцарских самолетах стали чаще дебоширить Автор: Русская редакция SWI Swissinfo Швейцарские авиакомпании, включая национального перевозчика «SWISS», озабочены ростом числа скандалов и дебошей на своих рейсах.

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