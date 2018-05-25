Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 11:57 25.05.2018 - 11:57

Правительство Швейцарии считает, что ВВС, а также части ПВО должны получить в свое распоряжение новейшие самолеты и зенитно-ракетные комплексы. (Keystone)

«Успехи России в Сирии могли бы привести к тому, что для Москвы в будущем задействование военных средств и в других регионах мира могло бы стать привлекательной опцией», — считает швейцарское правительство. Потенциальную «российскую угрозу» кабинет использует в качестве аргумента, с помощью которого он надеется убедить парламент выделить 8 млрд франков на цели модернизации национальных ВВС и ПВО.

Процесс модернизации швейцарских военно-воздушных сил и сил противовоздушной обороны имеет длинную историю. Ее актуальная глава была написана на недавнем референдуме, на котором народ отвергВнешняя ссылка предложение правительства о приобретении для нужд ВВС Швейцарии новых истребителей в Швеции. И вот теперь министр обороны страны Ги Пармелен (Guy Parmelin), а вместе с ним и весь Федеральный совет, заявляет, что народ опять должен проголосовать по этому вопросу.

Правда на этот раз речь должна на референдуме идти не о моделях самолётов, и не об их количестве, а о выделении некоего общего кредита размером в 8 млрд франков. Эти деньги, как говорит Федеральный совет, должны пойти на полное переоснащение и модернизацию всей системы противовоздушной обороны страны, включая собственно ВВС, а также части ПВО, которые должны получить в свое распоряжение новейшие зенитные-ракетные комплексы.

В среду на этой неделе правительство страны начало процесс межведомственного согласования конкретного текста с изложением мотивов, которые должны стать для парламента основанием для принятия решения о выделении означенного кредита. Понятно, что это решение будет мгновенно вынесено на референдум (собрать под таким вопросом 50 тыс. подписей будет не просто, а очень просто), но потом, как рассчитывает правительство, получив согласие народа на выделение 8 млрд, Минобороны сможет уже спокойно выбирать конкретные модели и типы вооружений.

Кто поможет Пармелену?

Сработает ли такая схема? Пока парламентского большинства, готового проголосовать за выделение кредита на нужды национальных ВВС и ПВО, в Швейцарии не наблюдается. На данный момент в пользу этого проекта безусловно выступает только консервативная Швейцарская народная партия (SVP). Такой же позиции могут придерживаться также Бюргерско-демократическая партия (BDP) и партия «Зелёных Либералов» (GLP), но для парламентского большинства этих сил недостаточно.

Шведский истребитель Saab Gripen мог бы скоро поступить в распоряжение ВВС Швейцарии, при условии, конечно, что народ даст на это денег.

(Keystone)

Социалисты (SP) и «Зелёные» (Grüne) хотят провести референдум не о деньгах, а о конкретных самолётах. Велики сомнения и в рядах швейцарских либералов (FDP), однако у них мотивы сильно отличаются от аргументации левых. Необходимость модернизации военно-воздушных сил у либералов отрицательных эмоций не вызывает, однако они боятся, что такой референдум может стать опасным прецедентом в том смысле, что, указывая на него, левые могли бы в будущем опять попытаться протащить на суд народа какие-нибудь радикальные законопроекты, сравнимые с референдумом о роспуске армии как таковой.

Обзор прессы Швейцарская газета «NZZ» о манёврах «Запад-2017» Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентства новостей «Путин разжигает нестабильность на востоке Европы, но самоубийственной манией величия он не страдает»: колумнист «NZZ» Андреас Рюш.

Кроме того, указывает FDP, увязывая воедино самолёты и ракеты, Швейцария, в случае отрицательного вотума народа, вообще рискует остаться без противовоздушной обороны. Колеблются и демохристиане (CVP), которые в таком референдуме усматривают также прецедент, но в другом смысле: голосуя не по моделям самолётов, а по деньгам, народ создал бы прецедент голосования по вообще любым крупным финансовым расходам федерального бюджета, тогда как в Швейцарии налогово-бюджеты вопросы, как правило, из сферы действия прямой демократии исключены.

Россия и Трамп — факторы нестабильности

На фоне парламентских колебаний и метаний позиция Федерального совета выглядит достаточно убедительной. У правительства есть, как оно считает, несколько железных аргументов, которые указывают на острую необходимость как можно более скорой модернизации национальных сил противовоздушной обороны и ВВС. Один из центральных аргументов, озвученных правительством с небывалой доселе жёсткостью, является угроза войны в Европе.

Как указывает правительство Швейцарии, военно-политическое положение на Европейском континенте «является напряжённым, как никогда ранее». Главным фактором нестабильности, по мнению Федерального совета, является Россия. Москва, по мнению кабинета, «намерена сохранить свои имеющиеся сферы влияния и возвратить сферы, утерянные ранее, в том числе и действуя вразрез с интересами правительств затронутых стран».

С этой целью, указывает швейцарский Федеральный совет, Россия «готова применять широкий спектр средств, включая как открытое, так и скрытое применение (обычных) вооружённых сил. Военные успехи России в Сирии могли бы привести к тому, что для Москвы в будущем задействование военных средств и в других регионах (мира) могло бы стать весьма привлекательной опцией». Вторым фактором нестабильности является Дональд Трамп, поскольку его политика «сеет в Европе сомнение в степени готовности Вашингтона и далее оставаться надёжным партнёром».

С большой тревогой правительство Швейцарии наблюдает за ростом количества военных манёвров и учений и «ту степень агрессивности, с которой они проводятся, причём некоторые из них только по счастливой случайности не привели к (негативным) последствиям. В качестве обсуждаемой темы стало даже возможное применение ядерного оружия». Все эти обстоятельства, по мнению правительства страны, придерживающейся вооружённого нейтралитета, являются «достаточными основаниями для скорейшего перехода ВВС и ПВО Конфедерации на технику нового поколения».



Подготовил: Игорь Петров

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