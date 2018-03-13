Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 12:54 13.03.2018 - 12:54

Мигранты на швейцарском пограничном КПП Кьяссо (Chiasso) на границе с Италией. (Keystone)

Несколько лет назад на референдуме Швейцария приняла запущенную консервативной Швейцарской народной партией (SVP) «инициативу против криминальных иностранцев», которая требовала немедленно высылать из страны иностранных граждан (в том числе несовершеннолетних детей), вошедших в серьезный конфликт с законом, например, совершившим убийство или незаконно получавших социальную поддержку. Прошло время, практика показала, что толку от этой инициативы оказалось ноль!

По данным швейцарской газеты «Sonntagszeitung» в настоящее время число решений судов о депортации из страны «криминальных иностранцев» осталось на том же уровне, что и до принятия инициативы. Так, например, газета приводит данные, в соответствии с которыми в 2017 году суды всех инстанций в стране, опираясь на новое законодательство, приняли решение о депортации в отношении 832 лиц. При этом до принятия инициативы «народников» Швейцария в среднем принимала в год от 500 до 800 таких решений.

Не увеличилось и число лиц, реально высланных из страны. В Женеве, например, за отчетный период было вынесено больше всего (238) приговоров в отношении иностранных граждан, нарушивших закон, выслан же реально был только каждый второй. Причина: отказ стран, из которых родом преступники, принимать своих граждан обратно.

«Не продумана до конца»

По мнению Фабьена Гассера (Fabien Gasser), председателя Швейцарского постоянного совещания прокуроров (SSK), вступившие в силу 1 октября 2016 года новые правила высылки «криминальных иностранцев», оказались «не очень-то полезными». Более того, они привели к удорожанию юридической процедуры реадмиссии: если раньше для депортации хватало постановления прокуратуры, то сегодня все дела такого рода обязаны рассматриваться в судах, что ведет к дополнительным расходам, например, на адвокатов.

Накануне референдума, а особенно после него, представители «SVP» отдельно протестовали против намерения ввести в будущее законодательство понятие «особого случая» («Härtefall»), в соответствии с которым высылке из страны не подлежали осужденные иностранцы, например, из числа потомков мигрантов третьего поколения, паспорта не имеющих, но прекрасно интегрированных, говорящих на одном из языков страны и рассматривающих здешнюю культуру в качестве своей родной.

«Народники» опасались, что расширительное толкование «особого случая» станет лазейкой для тех, кто захочет «уйти от справедливого возмездия». Практика же показала, что суды прибегали к этому понятию за отчетный период более чем редко. В кантонах Берн и Швиц таких дел было зарегистрировано всего два, в кантоне Невшатель — одно. По мнению министра по делам безопасности кантона Женева Пьера Моде (Pierre Maudet, партия либералов, FDP), «с учетом незначительного количества осужденных лиц с иностранным гражданством, действительно высылаемых из Швейцарии, следует сделать вывод, что инициатива „против криминальных иностранцев“ не была продумана до конца. Поэтому я опасаюсь, что SVP может уже в ближайшем будущем выйти с новой законодательной инициативой похожего характера».

Подготовил: Игорь Петров

Neuer Inhalt Horizontal Line