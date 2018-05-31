Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 10:33 31.05.2018 - 10:33

Виктор Вексельюерг: блокированными оказались не только личные счета инвестора.

(Keystone)

В Швейцарии у Виктора Вексельберга на банковских счетах заблокированы 2 млрд франков личного состояния. Российский инвестор уверен, что эта блокировка нарушает швейцарское законодательство. Банки же боятся попасть под удар американских санкций, и это при том, что счета открыты были законно и активы на них номинированы даже не в долларах.

В связи с этим, как сообщают СМИ Швейцарии, Виктор Вексельберг уже предпринял первые юридические шаги, его адвокаты готовят гражданские иски против соответствующих банков. Кроме того, в отношении ответственных менеджеров этих банков, принявших решение о блокировке личных счетов В. Вексельберга, могут быть поданы иски уголовного характера.

Блокированные доли в активах

СМИ Швейцарии цитируют мнение из ближайшего окружения олигарха, мол, швейцарские банки попали в клинч. С одной стороны, они ещё только совсем недавно миновали острую фазу конфликта с американскими налоговыми органами, возникшего в связи, по мнению американских властей, с их незаконными налоговыми сделками с клиентами из-за океана.

С другой стороны, США ввели санкции в том числе и против компаний, принадлежащих Вексельбергу или аффилированных с ним, а потому банки поспешили заблокировать ещё и его частные счета — в нарушение швейцарского же законодательства. «Вексельберг мог бы ещё понять мотивы блокировки долларового счета лица, попавшего под санкции, но блокировать швейцарский счёт, номинированный в швейцарских франках — этого понять невозможно, и это только показывает, как эти банки относятся к своим клиентам».

Блокированными оказались не только личные счета инвестора. Несколько дней назад группа банков, среди них UBS и Credit Suisse, отказала российскому миллиардеру в праве доступа к значительным пакетам принадлежащих ему акций. По последним данным его доли в таких активах, как Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz+Bickenbach были блокированы банком Credit Suisse.

«Холдинг Renova пока не рискует делать прогнозы относительно того, когда эти акции будут разморожены», — заявил несколько дней назад неназванный источник из ближайшего окружения Виктора Вексельберга. И если следовать швейцарскому праву, то его активы в евро и франках давно должны были бы быть разблокированы«. Указанные пакеты акций служили залогом, который позволил Вексельбергу получить два кредита от группы западных банков, в том числе и банков UBS и Credit Suisse.

Однако 6 апреля американский Минфин объявил о введении санкций в отношении семи российских «олигархов», в итоге американским финансовым институтам было запрещено иметь какие-либо деловые отношения с Вексельбергом и его компаниями и предписано разорвать все сделки с ним до 5 июня. Вексельберг вынужден был в течении нескольких недель как-то организовать возврат почти одного миллиарда франков.

Была ли помощь?

Данная операция была завершена на прошлой неделе, то есть за две недели до 5 июня. После этого пакеты акций должны были бы быть, по идее, разблокированы, по крайней мере, это соответствовало бы обычной процедуре. Однако пока этого не происходит и Renova имела до недавнего времени доступ только к части принадлежащих ей пакетов акций, а банк Credit Suisse, например, заблокировал все депонированные у него акции российского инвестора.

Виктор Вексельберг предлагал вернуть вышеупомянутые кредиты за счёт личных средств, однако эта опция оказалась для него закрыта, банки сообщили, что блокированы и его личные счета тоже. Поэтому возврат кредитов был, по данным Renova, покрыт частично личными средствами холдинга, частично из средств кредитов российских банков.

По сообщениям швейцарских СМИВнешняя ссылка, цитирующих представителей Renova, помощь от российского государства не планировалась и не получалась, а кредиты в российских банках были получены на обычных рыночных условиях. Российские же СМИВнешняя ссылка, со ссылкой на Минфин России, утверждали, что российское государство все-таки помогало Вексельбергу расплатится с кредитами западных банков.



Подготовил: Игорь Петров

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