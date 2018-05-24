Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 13:14 24.05.2018 - 13:14

Кто платит, тот и заказывает музыку? На фото: проект новой мечети в швейцарском городе Шаффхаузен. (ZVG)

Возведение в швейцарском Шаффхаузене крупной мечети стало в последние дни в Конфедерации причиной серьёзных дебатов. После многомесячных колебаний и размышлений городское руководство дало, наконец, «зелёный свет» проекту. Возведение здания начнётся уже этим летом, но кто стоит за проектом, и кто его финансирует? Ответов на эти вопросы пока общественность не получила.

На возведение мечети «Акса» в швейцарском городе Шаффхаузен, столице одноименного самого северного кантона Конфедерации, уйдут 1,5 млн франков. Об этом сообщила недавно швейцарская воскресная газета «SonntagsBlickВнешняя ссылка». Городские власти выдали официальное разрешение на возведение здания, габариты которого составят 30 метров в длину, 16 метров в ширину и 12 в высоту.

Минарета мечеть иметь не будет, поскольку народ Швейцарии на референдуме запретил их строительство. Проект довольно долго проходил стадию согласования, поскольку власти требовали от его авторов реализовать целый пакет улучшений и изменений. Всего в мечети будет два молельных помещения, отдельно для мужчин и женщин.

Кроме того, здесь предусмотрены площади для молодёжного культурно-досугового центра, воскресной школы и детских яслей. Официально организатором и заказчиком проекта является «Турецко-Исламское объединение города Шаффхаузен» (Türkisch-Islamische Verein Schaffhausen). В контактах с прессой эта структура уверяет, что все деньги на строительство мечети выделены из ее личных средств.

Длинная рука Эрдогана



Земельный участок, на котором должна возникнуть мечеть, принадлежит «Турецко-исламскому фонду для Швейцарии» (Türkisch-islamische Stiftung für die Schweiz | TISSВнешняя ссылка), филиалу правительственного Управления по делам религий «Diyanet İşleri Başkanlığı» со штаб-квартирой в Анкаре. Руководителем Управления является исламский теолог и близкий друг президента Р. Т. Эрдогана Али Эрбаш (Ali Erbaş). Одновременно он выступает и в качестве председателя фонда TISS.

«Турецко-Исламское объединение города Шаффхаузен» указывает, что не имеет никаких политических амбиций и что его цель — интеграция живущих в Швейцарии турок в местный социум. Отгораживаться от Швейцарии или создавать «параллельное общество» эта структура не намерена. Тем не менее, большинство имамов, проповедующих в швейцарских мечетях, присылаются в страну в долгосрочные командировки прямиком из Турции.

С точки зрения критиков данная система позволяет президенту Эрдогану, через такие структуры, как TISS, оказывать непосредственное влияние на то, что и как проповедуется в мечетях Конфедерации. Напомним, что в Швейцарии действует очень либеральное законодательство, регулирующее создание фондов и общественных объединений. В частности, закон не обязывает их отчитываться перед властями о своих финансах.

Больше прозрачности

Дорис Фиала (Doris FialaВнешняя ссылка), депутат Национального совета, большой палаты федерального парламента, от цюрихской организации партии Либералов (FDP.Die Liberalen) уже в течение многих лет добивается внесения в соответствующее законодательство поправок, которые бы, в частности, качественно повысили бы степень прозрачности деятельности зарегистрированных в Швейцарии религиозных организаций.

До последнего времени правительство страны, Федеральный совет, не видело повода для вмешательства в ситуацию. Спецслужбы страны, в частности, федеральная разведывательная служба NDB, не относит турецкое Управление по делам религий «Diyanet İşleri Başkanlığı» к числу организаций, от которых исходит опасность для общественной безопасности и конституционного строя Швейцарии. А вот Совете Европы аналогичные призывы Дорис Фиалы находят сочувствие. В рамках СЕ давно уже курсирует идея обязывать исламские религиозные организации отчитываться перед властями соответствующих стран о своих финансах.

+ «Большинство швейцарских мечетей консервативны»



Строительство мечети «Акса» в Шаффхаузене вызывает озабоченность и у других швейцарских политиков и депутатов. Член Совета кантонов (малой палаты федерального парламента) от города на Рейне Томас Миндер (Thomas MinderВнешняя ссылка, беспартийный) заявил недавно швейцарской бульварной газете «20MinutenВнешняя ссылка», что он против того, чтобы «в Швейцарии возводились такие крупные мечети, тем более, что источники ее финансирования никому не известны».

С его точки зрения, реализация таких проектов повышает в Швейцарии риск распространения радикальных и экстремистских религиозных идей, с учётом того, что проповедуют в мечетях страны, как правило, имамы, присланные из-за рубежа. Ибрагим Гюндуз (Ibrahim Gündüz), член правления фонда TISS, заявил швейцарским СМИ, что Турция будет продолжать оплачивать образование и подготовку имамов до тех пор, пока Швейцария не признает официально ислам в качестве религии и не начнёт сама выделять на это деньги. Когда мечеть «Акса» должна быть открыта — пока не известно. Архитектурное бюро, занимающееся реализацией проекта, исходит из того, что строительные работы продлятся, по меньшей мере, 18 месяцев.

Сторонники и противники Эрдогана Выборы в Турции пройдут ещё только через несколько недель, но уже сейчас степень напряжённости в рядах турецкой диаспоры в Швейцарии выросла в довольно значительной степени. Сторонники и противники президента Эрдогана занимают все более непримиримые позиции. В начале апреля, например, неизвестные лица закидали «коктейлями Молотова» Генеральное Консульство Турции в Цюрихе. Свои действия преступники зафиксировали на видео и выложили его потом в сети Интернет. Ранее, в феврале 2018 года, на территории турецкого ГК сгорел автомобиль. Неизвестные преступники заявили, что этот акт является ответом на турецкое наступление в Сирии на город Африн, населённый преимущественно курдами. Сейчас городские власти Цюриха рассматривают возможные меры по усилению режима безопасности вокруг турецкого консульского учреждения. В начале мая почти скандалом обернулся детский «утренник», организованный турецкой школой на востоке Швейцарии при поддержке турецкого посольства. В центре мероприятия находилась инсценировка знаменитой Дарданелльской операции или Галлиполийского сражения, проходившего с 19 февраля 1915 года по 9 января 1916 года. Напомним, что масштабная военная операция, развёрнутая в ходе Первой мировой войны странами Антанты по инициативе Уинстона Черчилля, предусматривала захват Константинополя, вывод Турции из войны и открытие морского пути в Россию. Операция завершилась провалом и легла в основание государственного мифа современной светской Турции. В середине мая 2018 года газета «SonntagsBlick» сообщила о том, что Турция намерена учредить в странах Европы, в том числе и в Швейцарии, целую сеть воскресных школ. За этим проектом стоит турецкое Министерство по делам соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству (YTB). Программа преподавания в этих школах предусматривает лекции на турецком языке по истории, религии и культуре Турции. Критики опасаются, что тем самым детям в головы будут вкладываться экстремистские, националистические и религиозные фундаменталистские идеи. Конец инфобокса



Перевод на русский: Игорь Петров

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