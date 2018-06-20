Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 12:42 20.06.2018 - 12:42

«Обладая самым протяженным в мире железнодорожным горным тоннелем и грандиозным опытом инфраструктурных проектов, регион Сен-Готтард может послужить важным источником инновационных знаний» (swissinfo.ch)

В последнее время регион перевала Сен-Готард все чаще оказывается в центре внимания международных делегаций. Вот и в прошедшие выходные здесь побывали гости из Казахстана, среди них члены руководства Международного финансового центра «Астана», а также дипломаты из посольства Казахстана в Швейцарии. Организатором визита выступила Ассоциация Alpine Arena for Friendship.

Делегацию со швейцарской стороны принимал сопредседатель межпарламентской группы дружбы «Швейцария — Казахстан» Филиппо Ломбарди (Filippo Lombardi). Международный финансовый центр «Астана» (МФЦАВнешняя ссылка) — недавно образованный в Казахстане финансовый хаб, в задачу которого, среди прочего, входит развитие рынка капитала и современных банковских технологий.

Цель Центра — создание стабильно функционирующих финансовых механизмов на территории Центральной Азии, а также поддержка и обеспечение финансовых операций в рамках развития инициативы Нового Шёлкового Пути или «Евразийского сухопутного моста». Напомним, что Новый Шёлковый путь — это стратегическая инициатива Китая, направленная на улучшение транспортного сообщения, расширение сотрудничества между странами Европы и Азии и, как следствие, укрепление собственного господства в этом регионе мира.



По словам посла Казахстана в Швейцарии Жанар Айтжановой, Швейцария с ее развитым банковским сектором и стабильно функционирующим финансовым рынком является важным стратегическим партнёром Казахстана в деятельности по развитию МФЦА. «Большое значение, в рамках финансового взаимодействия мы придаём точечному региональному аспекту, что поможет полнее раскрыть потенциал сотрудничества».

Автопробегом по Сен-Готтарду

Основная программа делегации Казахстана была сосредоточена в районе перевала Сен-Готтард. Важным элементом культурной программы визита стало ралли ретро- автомобилей «Готтардо Классик». По словам генерального директора Ассоциации Alpine Arena for FriendshipВнешняя ссылка Аллы Рамиловой (Dr. Alla Ramilova), автопробег на ретро-автомобилях по перевалу Сен Готтард стал «очень символичной демонстрацией идеи исторической преемственности, мобильности, эволюции транспортного сообщения и динамичности сотрудничества с этим важным регионом в центре Европы».

На вершине перевала гости из Казахстана познакомились с историей Сен-Готтарда и посетили музей «Sasso San Gottardo». Филиппо Ломбарди, который также является членом попечительского совета музея, обращаясь к делегации подчеркнул: «Регион Сен-Готтард с его историей и современным развитием — это не только легендарное направление, связывающее юг и север Европы.

Обладая самым протяжённым в мире железнодорожным горным тоннелем и грандиозным опытом инфраструктурных проектов, он может послужить важным источником инновационных знаний и технологий для стратегического инфраструктурного проекта «Новый Шёлковый Путь», который призван связать страны Азии и Европы».

Программа визита завершилась в городе Андерматт, где делегация получила возможность познакомиться с проектом нового горнолыжного проекта, которому удалось гармонично вписаться в местный исторический и социальный ландшафт. Говоря о своих впечатлениях от визита в Швейцарию, представитель руководства МФЦА Тимур Онжанов отметил, что он получился очень полезным и информативным.

По его мнению, регион Сен-Готтард безусловно обладает большим потенциалом для сотрудничества с крупными международными инфраструктурными проектами. Визит делегации Казахстана продолжится встречами с деловыми кругами Швейцарии, в ходе которых швейцарским компаниям будет представлена презентация Международного Финансового Центра «Астана».

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