В 2010 году работу имели только две трети женщин возрастной категории с 25 до 54 лет с ребенком до 4 лет, сегодня таких уже три четверти. (KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ)

Швейцария — снова почти на самом верху европейского рейтинга занятости. По данным Федерального ведомства статистики (BfSВнешняя ссылка) доля жителей Швейцарии в возрасте от 15 до 64 лет, имеющих постоянную занятость, снова увеличилась и достигла показателя в 84,2%. В европейском зачёте Швейцарию опережает только Исландия.

«Ложкой дёгтя» в данном случае выступает характерное для Конфедерации относительно большое число отношений занятости на полставки. В таком режиме работает каждый третий работник в Швейцарии. Выше этот показатель только в Нидерландах, где на полную ставку работают только 50% от общего числа лиц наёмного труда.

Увеличение доли работающих матерей

Что касается женской занятости, то пока дамы в Швейцарии отстают от кавалеров, однако в 2018 году гендерный разрыв на рынке труда продолжал сокращаться: четыре пятых всех швейцарок могли назвать какое-то конкретное место своей работы, что на 8,6% меньше аналогичного показателя у мужчин. В 2012 году, например, этот разрыв составлял 12%. Связано это с увеличением доли работающих матерей. В 2010 году работу имели только две трети женщин возрастной категории с 25 до 54 лет с ребенком до 4 лет, сегодня таких уже три четверти.

Среди мужчин статус занятости почти никак не коррелируют с фактом рождения ребенка: они как работали, так и продолжают работать. Относительно новым трендом является, однако, их растущая готовность сокращать свой рабочий день и переходить с полной на частичную занятость. Среди мужчин-отцов с хотя бы одним ребенком в возрасте до 4 лет доля лиц на неполной занятости выросла за последние восемь лет с 5,3% до 14,1. Информацию о сокращении своей занятости в связи с рождением детей предоставили 62,6% работающих женщин и 14,9% трудящихся мужчин. И еще интересный факт: работающие женщины в два раза чаще меняют место работы, если новая позиция позволяет им более эффективно сочетать карьеру и семью.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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