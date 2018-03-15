Только Сингапур еще дороже, чем Цюрих. К такому выводу приходят авторы экономического отчета, опубликованного журналом «Economist» и сравнившего цены на 150 единиц различной продукции в 133 городах по всему миру.
На самом деле Цюрих занял второе место вместе с Парижем. За ним следуют Гонконг, Осло и Женева, которая разделила 4-ю позицию с Сеулом. Рейтинг основан на «Обзоре расходов на жизнь в 2018 году» («2018 Worldwide Cost of Living Survey»), опубликованном сегодня «The Economist Intelligence UnitВнешняя ссылка», расследовательской редакцией британского журнала «Economist». Если верить выводам «EIU», то к росту средней стоимости жизни во всех опрошенных городах еврозоны привел усиливший свои позиции евро, хотя самым дорогим является город, расположенный как раз вне Европы.
«Западноевропейские города снова доминируют в рейтинге, чего мы не наблюдали всё последнее десятилетие. Конкуренция между азиатскими центрами, такими как Сингапур, Гонконг и Сеул, с одной стороны, и европейскими направлениями, такими как Париж, Цюрих и Осло, с другой, станет предметом анализа для нашего очередного отчета», — отметила автор рейтинга Роксана Славчева (Roxana Slavcheva). Наиболее дешевой является жизнь в таких городах как Дамаск, Каракас и Алматы.
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