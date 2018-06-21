Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 13:15 21.06.2018 - 13:15

В 2010 году кантональный суд постановил, что швейцарский производитель секс-товаров больше не может использовать название «Гарри Поппер» для продажи своих презервативов или любой другой эротической продукции.

(Keystone)

Швейцарский сетевой секс-шоп «Magic X» вынужден снять со своих полок кондомы под названием «Happy Popper». Магазин проиграл соответствующий судебный процесс и должен будет выплатить 160 000 франков в доход кинокомпании Warner Brothers за нарушение положений законодательства об охране авторских прав. Такое решение вынес вчера федеральный суд в Лозанне, оставив в силе решение суда первой инстанции в кантоне Швиц.

Согласно его решению, швейцарский сетевой секс-шоп «Magic X» должен был выплатить компании Warner Brothers всю прибыль, полученную им от продажи презервативов под названием «Гарри Поппер», очень похожим на защищённый бренд «Гарри Поттер» (речь идёт об игре слов: немецкий просторечный глагол «poppen» означает «заниматься сексом», — прим. ред.)

Поскольку секс-шоп отказался предоставлять данные о том, сколько именно он заработал от продажи вышеупомянутого продукта, суд первой инстанции в кантоне Швиц постановил, что 160 000 франков — это вполне разумная средняя оценка прибыли. Компания «Magic X» оспорила эту сумму в судебном порядке, но теперь решение суда первой инстанции было подтверждено Федеральным судом.

Тем самым завершилась юридическая битва калифорнийского киноконцерна, которому принадлежит бренд «Гарри Поттер» и швейцарского сетевого секс-шопа, которая длилась более десяти лет. А началась она в 2008 году, когда компания Warner Brothers подала в суд на «Magic X».

В 2010 году кантональный суд кантона Швиц постановил, что швейцарской сети секс-шопов больше не разрешается использовать название «Гарри Поппер» для продажи своих презервативов или любой другой эротический продукции. Впоследствии Warner Brothers потребовала выплатить ей компенсацию за нарушение прав собственности на товарный знак и компенсировать упущенную прибыль.



Подготовила: Людмиола Клот

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