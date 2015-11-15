Этот контент был опубликован 15 ноября 2015 г. 13:46 15.11.2015 - 13:46

Швейцарская пресса подчеркивает свою солидарность с Францией и требует создать единый «антиисламистский» фронт по примеру антигитлеровской коалиции с участием Москвы. Вопроса цены, которую Россия может потребовать от Запада заплатить за свое участие в такой коалиции, пресса не ставит.

Глобальная солидарность с народом Франции. На снимке - у французского посольства в Оттаве (Канада). (Keystone)

«Ясно одно — войны не избежать. Президенту Франции Франсуа Олланду не остается ничего иного, кроме как нанести удар. Он просто обязан добиться быстрых и заметных успехов в войне против террористической группировки „Исламское государство“, в противном случае граждане Франции потеряют доверие к нему и к его способностям обеспечить им надлежащую степень безопасности». Таков итоговый вывод швейцарской газеты «SonntagsZeitung». Издание уверено, что процесс радикализации молодых мусульман в Европе будет идти также, как и прежде, а может быть даже и значительно ускорится.

«Процесс радикализации исламской молодежи будет идти как в безрадостных серых „спальных“ пригородах Парижа, так и в самой Швейцарии, где спецслужбы уже „взяли на карандаш“ по меньшей мере две сотни потенциально опасных экстремистов. Вопрос безопасности однозначно выйдет на первый план, столь популярная еще в недавнем прошлом критика в адрес государства, сующего, якобы, свой нос в дела граждан и занимающегося повсеместной слежкой, отойдет на второй план.

Предложения, направленные на расширение компетенций спецслужб, едва ли будут встречать возражения. Пограничный контроль будет усилен, а личная свобода каждого отдельного гражданина, хочется нам или нет, окажется ограничена», — резюмирует «SonntagsZeitung». «После терактов 11-го сентября США разработали целый перечень методов и подходов, позволяющих эффективнее противодействовать угрозе терроризма. Без реализации таких же методов Европа не сможет улучшить ситуацию в сфере своей безопасности», — пишет газета «NZZ am Sonntag».

Швейцария и безопасность Флаги на здании Федерального дворца в Берне приспущены. Федеральный президент Швейцарии Симонетта СоммаругаВнешняя ссылка заявила вчера в интервью новостному порталу швейцарского национального телевидения «SRF», что теракт в Париже «является атакой на основы человечности, на наши ценности. Швейцария целиком и полностью солидарна с народом и правительством Франции». Президент сообщила также, что в субботу 14 ноября 2015 года в Берне состоялось экстренное совещание всех ведомств и структур Швейцарии, ответственных за обеспечение национальной безопасности. По итогам совещания в состояние повышенной готовности переведены, в частности, федеральное Ведомство полиции (Fedpol), разведка (NDB) и Корпус швейцарской погранохраны (Grenzwachtkorps). По данным газеты «Гардиан», среди пострадавших есть швейцарские граждане, получившие ранения. Министр обороны Швейцарии Ули Маурер (Ueli Maurer) указал, что он «не удивлен событиями в Париже». «Степень террористической угрозы росла в Европе все последние месяцы», — заявил он в интервью газете «SonntagsBlick». «Швейцария не является островом, террористическая угроза выросла и здесь тоже. Теракт в Швейцарии превратился из абстрактной угрозы в реальную, хотя пока конкретных признаков готовящегося в нашей стране террористического нападения мы пока не видим». Конец инфобокса

«Нам придется пойти на расширение практики технического контроля и наблюдения за общественными пространствами, нам придется в большем масштабе заниматься сбором и анализом цифровой информации, государству придется прибегнуть, фактически, к узаконенному хакерству, который будет позволять ему взламывать компьютеры потенциальных террористов, нам придется привыкнуть к повсеместному присутствию вооруженной полиции, а сотрудничество служб безопасности европейских стран должно быть поставлено на качественно более высокий уровень.

Конечно, следствием всего этого комплекса мер будет определенное сужение и ограничение индивидуальных либеральных свобод, характерных для Запада, однако альтернативой в данном случае были бы регулярно случающиеся террористические атаки, спланированные и проведенные по парижскому образцу. И это было бы просто невыносимо».

Прозрачные границы

Газета предлагает открыть, наконец, глаза и окончательно осознать, что начиная примерно с середины 1990-х гг. Европа находится в состоянии своего рода «вялотекущей» войны с терроризмом. И давайте посмотрим на США — после терактов 11 сентября американцы создали у себя совершенно новую, современную систему безопасности, а потому и акты терроризма там стали куда более редким делом, чем раньше.

Однако для Европы это означало довольно неблагоприятный поворот событий. Вся агрессия убежденных врагов Запада развернулась в сторону старого света, с его открытым обществом, не привыкшим к ограничениям, с его прозрачными границами, с его все более этнически пестрым населением и с совершенно недостаточно развитым аппаратом противодействия террористическим угрозам.



Все это в значительной степени облегает положение террористов и «джихадистов», давая им больше возможностей для внедрения в европейский социум и планирования своих отвратительных деяний«. Кроме того, напоминает «NZZ am Sonntag», нам всем «нужно исходить из того, что среди беженцев, в массовом порядке прибывающих в Европу, могут находиться и потенциальные террористы, так что вероятность совершения новых терактов в Европе будет в ближайшее время скорее расти, чем сокращаться. И Швейцария тут не исключение».

Вооруженный контингент с мандатом ООН

«Парижское побоище — не финал, и даже может быть еще и не кульминация террористического кошмара. Это — самое начало, непревзойденное по цинизму послание всем нам, содержание которого очень простое и очевидное: не надо тешить себя иллюзиями, против вас ведется глобальная война. Джихад окончательно превратился в нашу актуальную повестку дня, это теперь не какие-то там события, происходящие в бесконечно далеком от нас Ближнем Востоке. Париж превратился в театр военных действий, стал фронтом, который завтра может пройти через любую другую мировую столицу, будь то Лондон или Москва», — пишет «Ostschweiz am Sonntag».

Причину «расширения пространства террористической борьбы» газета усматривает «в усилении военного давления на группировку „Исламское государство“ в Сирии и Ираке, которая, тем не менее, вовсе не находится, как бы нам этого ни хотелось, на грани поражения. Именно это и заставляет стратегов глобального терроризма реагировать с холодным цинизмом, перенося войну в столицы государств, воюющих против них и стараясь нанести врагу ущерб на как можно большем количестве фронтов».

«Запад находится под угрозой, ему брошен вызов. Под вопрос ставятся сами либерально-демократические основы западного общества», — подчеркивает «Ostschweiz am Sonntag». «Впрочем, этот вызов обращен так же и к региональным державам Ближнего Востока. Он актуален как для тех, кто старается найти политическое решение сирийского кризиса, так и для тех, кто исподволь занимается разжиганием войны. А ведь не забудем, что согласие и мир в Сирии смогут стать реальностью только тогда, когда найдется достаточное количество сторон, готовых перейти к ненасильственным урегулирования проблемы.

К сожалению, джихадисты принципиально не готовы и не хотят отказываться от войны. Они знают только язык насилия. Тот, кто хочет сражаться с ними, должен это делать, не надеясь, правда, только на удары с воздуха и на то, что курды или умеренная сирийская оппозиция будут с готовностью таскать для международного сообщества каштаны мира из огня ближневосточного пожара. Наступило самое время послать в Сирию вооруженный контингент на основе мандата ООН, в рамках которой западные державы и Россия начнут совместную борьбу против религиозных бесчеловечных фанатиков и джихадистов, точно так же, как в свое время весь мир единым фронтом выступил против нацистов».

«Хватит болтать о безопасности...»

«Не успели спасатели перевязать последних пострадавших в результате парижских терактов, как многочисленные главы государств и правительств поспешили выступить перед телевизионными камерами с выражениями соболезнования, подчеркивая, что наши демократические ценности и свободы останутся там, где они и были, и что торг тут неуместен», — пишет комментатор популярного швейцарского новостного портала «Watson»: «К этим ценностям относятся, в частности, свобода слова и свобода собраний. И именно против этих ценностей и направлена вся ненависть „Исламского государства“, стремящегося лишить нас этих свобод методами террора.

Однако стремясь сохранить их, мы, как бы больно это ни было, должны научиться справляться со страхом перед возможным террористическим нападением. Потому что вся эта болтовня о безопасности, гарантированной, якобы, подавляющим западным военным превосходством давно уже, — спустя 15 лет после атак на Нью-Йорк, после войны в Ираке, после западных операций в Афганистане, после бомбардировок Ливии, после ликвидации Бен Ладена и после „прицельных“ ударов по террористам при помощи БПЛА, — превратилась в пустую фразу».

«...и аз воздам?»

«Сейчас, тем не менее, как и после любого подобного теракта, множатся голоса гнева и смятения, требующие обеспечения тотальной безопасности. Отправленный на запасные пути истории бывший президент Франции Николя Саркози снова выходит к общественности с требованием неограниченной войны против „Исламского государства“. Не исключено, что и другие политические карлики попытаются, как когда-то это делал Дж. Буш-мл., поставить стул на стол, залезть как можно выше и потребовать немедленного возмездия.

Однако ясно одно — тот, кто сейчас во имя мнимой безопасности требует расширить полномочия властей в плане слежки за гражданами или ограничить наши права, хочет он только или нет, но он преследует цели, идентичные целям как раз террористов из „Исламского государства“, которые заключаются в противостоянии толерантному и открытому обществу и его ценностям. Мы должны защищать нашу свободу не в горах Гиндукуша, а, прежде всего, в собственных головах».

В своем экстренном выпуске газета «Le Temps» указывает: «Никогда еще Франция не была нам так близка, как в эти часы. Жертвами террористов стали наши братья и сестры. И такое чувство преобладает у всех у нас. Преступники выбрали в качестве объекта нападения не армию, не политиков, а каждого из нас. Они бросили вызов не просто хрупкой человеческой жизни, но нашему образу жизни. Они хотят учинить хаос, чтобы уничтожить демократию».

Официальная стратегия 18 сентября 2015 года Федеральный совет, правительство Швейцарии, принял национальную «Стратегию противодействия угрозе терроризма» («Strategie der Schweiz zur TerrorismusbekämpfungВнешняя ссылка»). Как сообщает правительство, значительная часть намеченных мер уже реализована в стране на практике, другая часть находится в фазе их конкретного воплощения. В основе «Стратегии» лежит принцип сочетания «Профилактики, Наказания, Защиты и Подготовки к кризисной ситуации». Особое внимание обращается на необходимость решительной, с соблюдением основных прав и свобод человека, борьбы как с терроризмом, так и с каналами его финансирования. Федеральный совет подчеркивает, что «Швейцария намерена соблюдать гибкое равновесие свободы и безопасности, и что в сомнительных случаях принципы свободы будут иметь приоритет». С целью противодействия радикализации исламской молодежи правительство предлагает делать ставку на усиленную социальную интеграцию молодых людей, на предотвращение «стигматизации» отдельных общественных групп и слоев, на активное проведение разъяснительных и просветительских компаний в местах концентрации граждан исламского вероисповедания, в частности, в мечетях, на разработку и внедрение современных образовательных норм, на основе которых имамы и другие лица, облеченные религиозным и иным авторитетом, могли бы проходить переподготовку и повышение квалификации. Отдельное внимание следует, как указано в «Стратегии», уделять работе с провайдерами услуг сети интернет и мобильной телефонной связи с целью более эффективного предотвращения распространения в сети и социальных сетях информации и материалов экстремистского характера. Конец инфобокса



Перевод с немецкого: Игорь Петров

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