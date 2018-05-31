Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 11:00 31.05.2018 - 11:00

Дечен Шак-Дагсай: «Хочу дарить позитивную энергию».

(Алина Тукалло)

Исполнительница мантр Дечен Шак-Дагсай — существо абсолютно нездешнее, ведь она — подарок божества Тары. Дечен родилась в Катманду, ребёнком вместе с тибетскими беженцами нашла приют в Швейцарии.

Она поёт по всему миру: для таиландской принцессы в Бангкоке, для Его Святейшества Далай Ламы, в нью-йоркском «Карнеги Холле», и это ее голос звучит в саундтреке к фильму Бернардо Бертолуччи «Маленький Будда». Архаичными звуками, по-шамански завораживающими, освобождающими мощную заложенную в них силу, Дечен даже, как говорят, избавляет от болезней.

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Дечен Шак-ДагсайВнешняя ссылка: У меня очень хорошая карма — ведь я перевоплотилась в человека. Для нас, буддистов, это очень ценно, потому что мы исходим из того, что мы вполне могли бы родиться и животными, или людьми, но в местах военных действий или страшного голода. И уже эта мысль наполняет меня благодарностью и желанием прожить эту жизнь так, чтобы следующая была хотя бы не хуже. Моя мама говорила: «Смотри, чтобы твоя карма не вытекла». Я стараюсь поддерживать свою карму, хранить ее. Хочу дарить позитивную энергию, а для этого я сама должна быть ею заряжена.

Swissinfo: А как ты для позитивного настроя день начинаешь? Наверное, сразу мантры поешь?

Дечен Шак-Дагсай: Мои первые слова утром «Ом ма́ни па́дме хум». Говорят, нет мантрыВнешняя ссылка сильнее этой. Моя бабушка повторяла ее много раз в день — не помню, чтобы она меня встречала или провожала без неё. Дословно это значит: «О, жемчужина, сияющая в цветке лотоса!». Как лотос остаётся прекрасным несмотря на то, что ему приходится цвести в грязной воде, так и наша природа будет оставаться чистой и ясной, даже если в этот момент мы застряли в негативе.

Кстати, буддисты верят в то, что все живые существа без исключения, то есть и люди, и животные, содержат в себе нерушимую, чистую природу Будды. После чтения мантры я делаю приношение воды у алтаря. Когда я была маленькой, и к нам приходили мои швейцарские подружки и одноклассники, они восхищались нашим домашним алтарём с фигурками Будды и Тарами.

Swissinfo: Наверное, они думали, что Дечен — самый счастливый ребёнок. У неё столько кукол!

Дечен Шак-Дагсай: Существование между двумя мирами, Азией и Европой, — самые яркие воспоминания детства. У нас дома — Тибет: язык, еда, цвета, запахи, музыка. А за стенами — идиллическая Швейцария, как с картинки, с пасущимися коровами с колокольчиками на шеях. В школе в те годы ещё носили форму, и утром, одеваясь, я ныряла в швейцарский мир и выныривала из него, приходя домой и погружаясь в тибетский. В классе я была единственным ребёнком, который выглядел по-другому.

Так вот, приношения воды — это прекрасный ритуал, которым мы просим у Будды защиты. Ведь любой человек хочет чувствовать себя защищённым и свободным от страхов. Каждый вечер я выливаю воду, промываю чаши, а утром наполняю их заново. Вода не должна перелиться, недолить тоже нельзя, это означало бы жадность, а тут очень важно намерение — принести Будде радость, ведь вода — большая ценность. Это очень хорошее упражнение на концентрацию.

После приношения воды я зажигаю ароматические палочки и молюсь о том, чтобы все живые существа были свободны от страдания — мы верим в то, что все они когда-то были нашей матерью. Это центральная мысль в буддизме, именно поэтому мы любого человека не воспринимаем как что-то чужеродное, но сразу выстраиваем с ним внутреннюю связь.

дечен мантры

Swissinfo: А кроме мантр ты поешь что-нибудь? Шлягер приставучий, например?

Дечен Шак-Дагсай: Когда я ходила в школу, у нас там часто звучал хит Тины Тернер «Nutbush city limits». Могла ли я тогда подумать, что сама буду петь с ней?! Тина — удивительный, захватывающий человек, очень харизматический, она появляется, и как будто солнце выходит. Однажды мы были на фотосъёмке, и я надела традиционную тибетскую блузу, сверху очень закрытую. Тина внимательно посмотрела на меня и сказала: «Дечен, откройся», а потом подошла и начала расстёгивать мне пуговицы, по самому максимуму. Я тогда стеснялась, думала, декольте мне не по возрасту, а она старше меня лет на двадцать. И по ее же совету я стала петь по-другому.

Я нашла в себе смелость попробовать — сделать голос более пронзительным, пропитать глубинной энергией каждый звук, вернуться к своим корням. Заново открыть в себе голос — это прекрасное событие, и я ей очень за это благодарна. Вы вместе записали диск с христианской и буддийской духовной музыкой и отказались от гонораров.

Swissinfo: Куда пошли сборы за альбом, твои и Тины?

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Дечен Шак-Дагсай: Она пожертвовала свои американской больнице где проходят лечение матери-одиночки. А я создала фонд «Дева че» и за счёт поступлений туда открыла школу швей в Тибете. Когда я была там в 2010 году, я хотела купить тибетскую одежду для выступлений и обнаружила, что практически всеми магазинами владеют китайцы. Мой друг монах Лап Саида объяснил, что у тибетцев просто нет средств на это. А сам он прекрасно шьёт, вообще мужчины в Тибете очень хорошо шьют, но особенно монахи.

Я предложила ему обучать молодёжь, и он сказал, что это была его мечта. Он составил список, и тогда мы поехали в ближайший город и купили там швейные машинки, ткани и все необходимое. Потом попросили мэров всех деревень в округе собраться вместе, рассказали о наших планах: нам хотелось их поддержки, не в смысле финансов, а просто одобрения.

И мы его получили — все были в восторге. Когда школа открылась, в ней было тринадцать учеников, сейчас — триста. Старшие уже хорошо стоят на ногах: шьют, продают свои вещи и даже владеют магазинами. Ещё на деньги из фонда я открыла школу автомехаников — в Тибете теперь много машин, но чинить их некому. Так что я пригласила китайского мастера, и он теперь обучает молодых людей.

Swissinfo: Как твоя семья бежала из Тибета?

Дечен Шак-Дагсай: В 1959 году тибетцы подняли восстание против Китая. Мой дедушка по отцу был военачальником их маленькой армии, и китайцы понимали, что, если убрать верхушку, справиться с восстанием будет легко. Было очевидно, что скоро китайцы придут и за ним, поэтому надо срочно действовать. Он собрал самое необходимое и ушёл. Двигался несколько дней и, в конце концов, ему удалось перейти на непальскую сторону.

Моя мама только что вышла замуж, и жила в другой семье, и надо было срочно сообщить ей об опасности. Ей передали с гонцом записку, спрятанную в мешке с цампой — мукой, которую готовят из сваренных, обжаренных и затем молотых ячменных зёрен. Тогда она пряталась с моим отцом в пещере в горах. Тот уговорил ее бежать сразу, не откладывая.

Мама зашла домой, собрала несколько ценных вещей, среди них была фигурка ТарыВнешняя ссылка, и отправилась в путь с двумя спутниками. Не подозревая, что беременна мной, она постоянно молилась Таре — просила у неё ребёнка. И она так старалась, что ее желание сбылось. Позже она мне часто говорила: «Дечен, ты подарена мне Тарой». Когда она пришла в Непал, то вскоре узнала, что мой родной отец умер: он заболел, и там, где он скрывался, не было медицинской помощи...

«Любой человек хочет чувствовать себя защищённым и свободным от страхов». (Алина Тукалло)

В то время геолог из Швейцарии доктор Тони Хаген по заказу непальского правительства проводил геодезическую съёмку местности. Он добился, чтобы Швейцария начала принимать беженцев. Так мы и попали сюда. В шестидесятые под Цюрихом был построен тибетский монастырь, в котором часто бывает Далай-Лама, и кстати, у нас тут самая большая тибетская диаспора в Европе.

Но историю моей семьи я рассказала только потому, что ты попросила. Вообще-то надо смотреть в будущее, а не теребить раны. При этом нужно помнить, какой произвол может сотворить человек ближнему своему. Люди должны учиться трансформировать негативную энергию, иначе нас ждёт много страданий.

Swissinfo: А как ее трансформировать?

Дечен Шак-Дагсай: Нужно попытаться распознать смысл в страдании и боли. Согласно нашему мировоззрению — оно может показаться странным, необычным — все, что испытывает человек, будь то страдание или счастье, все, что мы пожинаем, мы активируем сами. Если мы активируем плохую карму, сеется плохое семя, которое когда-нибудь созреет. Наше будущее в наших руках.

Swissinfo: По этой логике тибетцы сами виноваты, что их аннексировал Китай.

Дечен Шак-Дагсай: Так и есть. В Тибете оставалось крепостное право вплоть до 1959 года. Моя мама говорила, что не так уж это и плохо, что пришли китайцы и сломали старую систему. Иначе она бы никогда не поняла, сколько в Тибете бедных. Моя мать была из видной семьи, ее предки были купцами, у них были свои караваны, они возили товары в Индию и Китай. В нашей семье были слуги, но им платили за работу, а у аристократов были именно крепостные. Получается, тибетцы накопили плохую карму, которая в какой-то момент созрела.

Swissinfo: Какие яркие, незабываемые события были в твоей карьере?

Дечен Шак-Дагсай: Выступление в «Карнеги Холл» — это было ежегодное благотворительное представление, деньги собираются для Тибета. В нем есть и традиция, и провокация, выступают тибетские музыканты и американские поп-звезды, рэп, панк, что угодно, но все как-то связаны буддийской философией. Концерт обычно открывается пением тибетских монахов, а Филип Гласс каждый год играет что-нибудь классическое, сочинённое специально для этого вечера. Я могла исполнить две-три мантры, но Хельге, мой продюсер и композитор сочинил небольшую симфонию. И вот это, наверное, произвело сильное впечатление, потому что зал очень эмоционально аплодировал, а американская пресса прекрасно о нас отзывалась.

Выступление в «Карнеги Холл» на ежегодном благотворительном концерте, в рамках которого собираются деньги для Тибета.

(Tibethouse U.S.)

Swissinfo: Чего тебе хочется достичь твоим творчеством?

Дечен Шак-Дагсай: Чтобы человек, слушающий мою музыку, а значит, и общество в целом, стали немного лучше. Я вообще-то очень люблю жизнь. Люблю смеяться, шутить, красиво одеваться. Я против запретов. Я за то, чтобы человек сам познавал вещи и решал, что ему хорошо, а что — нет.

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