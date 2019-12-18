Планировщики исходили из того, что дорога будет состоять из 18-ти кабин, каждая из которых была бы в состоянии перевозить по 34 человека. (Keystone)

Суд Цюриха поставил крест на планах строительства подвесной дороги через Цюрихское озеро, указав, что проект «ZüriBahn» не имеет достаточной поддержки граждан. Подвесную дорогу намеревался построить Цюрихский кантональный банк (ZKB) по случаю своего 150-летнего юбилея, отмечаться который будет в следующем 2020-м году.

Инженеры исходили из того, что дорога будет состоять из 18-ти кабин, каждая из которых была бы в состоянии перевозить 34 человека по маршруту между пляжем «Мютенкё» («Mythenquai»), расположенном на одном берегу озера, и парком «Цюрихгорн» («Zürichhorn») на другом берегу. Планировалось, что подвесная дорога проработает по меньшей мере пять лет. Проект пользовался поддержкой городских и кантональных властей Цюриха, но на местном уровне он столкнулся со скепсисом граждан. Подробнее: в этом презентационном видео.

видео видео

Предполагалось, что стоимость проекта составит сумму от 50 до 80 млн франков, которые банк был готов выложить из своего кармана. Подвесная дорога должна была стать подарком городу. И вот в прошлую пятницу суд постановил, что проект был спланирован с нарушениями: он был включен только в городской план развития транспортной инфраструктуры, тогда как его нужно было бы еще официально утвердить и на кантональном уровне.

Суд также раскритиковал факт отсутствия у проекта демократической легитимизации: мнение народа учтено не было, и это в ситуации с проектом, который в случае своей реализации качественно поменял бы весь исторически сложившийся ландшафт. Пресс-секретарь Цюрихского кантонального банка сообщил информационному агентству Keystone-SDA, что банк «принял к сведению решение суда.

В настоящее время мы анализируем ситуацию и планируем дальнейшие шаги, которые необходимо было бы предпринять в установленные законом сроки», — указал он, напомнив, что банк имеет право обжаловать решение суда и подать на апелляцию. В Швейцарии подвесные дороги активно строятся в горных регионах, однако в таких густонаселенных городских агломерациях, каковым является Цюрих, такой вид транспорта не практикуется.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!